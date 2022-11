Alexander Studhalter USA setzen erstmals Schweizer Staatsbürger auf die Sanktionsliste

Zürich Die Entscheidung des US-Finanzministeriums löst Schockwellen unter Anwälten und Treuhändern in der Schweiz aus: Erstmals hat die US-Behörde einen schweizerischen Anwalt wegen Verbindungen zu einem russischen Oligarchen mit Sanktionen belegt.

Der Luzerner Unternehmer Alexander Studhalter wurde als mutmaßlicher Treuhänder des Oligarchen Suleiman Kerimov auf die sogenannte Ofac-Liste gesetzt, auf der sanktionierte Personen und Firmen namentlich genannt werden, wie das US-Finanzministerium bereits am Montag mitteilte.

Ein Sprecher von Studhalter sagte, die Entscheidung der US-Behörden komme für den Luzerner Unternehmer aus heiterem Himmel. Er sei nicht dazu angehört worden. Vorwürfe, dass Studhalter Kerimovs Treuhänder ist, kursieren in der Schweiz schon seit Jahren. Der Unternehmer hatte stets behauptet, seit 2013 nicht mehr geschäftlich mit Kerimov verbunden zu sein. Bis zuletzt hatte er sich jedoch als „Freund“ von Kerimov bezeichnet.

Kerimov ist als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin seit 2018 auf der Sanktionsliste der USA. Die Europäische Union hatte den Industriellen, der unter anderem an der größten russischen Goldmine beteiligt ist, bereits kurz nach Kriegsausbruch Mitte März mit Sanktionen belegt. Kerimov gehörte zum Kreis der Oligarchen, die Putin nach dessen Angriff auf die Ukraine die Treue schworen.

Die Vorwürfe der US-Behörden gegen Studhalter wiegen schwer. Der Manager sei „ein wichtiger Akteur in Kerimovs Finanznetzwerk und verwaltete unter anderem Kerimovs Unternehmen“. Und weiter: „Studhalter soll auch erhebliche Geldbeträge im Namen Kerimovs gewaschen haben.“ Beide Vorwürfe seien falsch und beruhten unter anderem auf falschen Medienberichten, heißt es dazu von einem Sprecher des Luzerner Unternehmers.

Sie gehen unter anderem auf einen Vorfall im Jahr 2018 zurück: Damals saß Studhalter kurz in Südfrankreich in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Kerimov rund um einen Kauf von Luxusimmobilien an der Côte d’Azur. Ein französisches Gericht sprach ihn jedoch später von dem Vorwurf frei.

Seither haftet Studhalter der Vorwurf an, dass dessen weitverzweigtes Netz an Firmen und Beteiligungen auch durch Kerimovs Geld aufgebaut worden sei. Dieses Netz reicht auch nach Deutschland: So ist der Luzerner Unternehmer über seine Private-Equity-Firma Studhalter International Group (SIG) Großaktionär und größter Gläubiger der Medienholding Highlight Event & Entertainment des Baseler Unternehmers Bernhard Burgener. Diese wiederum hält die Anteile am Münchener Filmstudio Constantin sowie am Fernsehsender Sport 1.

Zudem vermarktet die Highlight-Tochter Team im Auftrag der Uefa die TV-Rechte der Champions League. Die Highlight-Gruppe war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Weitere Schweizer Staatsbürger auf der Sanktionsliste

Die SIG steht explizit auf der US-Sanktionsliste. Ebenso wie Papa Oscars Ventures, eine Venture-Capital-Firma mit Sitz in Deutschland und Spanien, die in mehrere Modemarken investiert hat. Studhalter ist dort Investor und Aufsichtsratsvorsitzender.

Neben Alexander Studhalter werden noch seine beiden Söhne und ein Anwalt der Zuger Kanzlei Schelbert Law in der Veröffentlichung des US-Finanzministeriums namentlich genannt. Auch Verwandte und nahestehende Personen von Kerimov, die teils ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, stehen auf der US-Sanktionsliste. Zudem haben die US-Behörden eine Firma für Privatflugzeuge mit acht Jets wegen Verbindungen zu Kerimov sanktioniert. Im April war bereits die Jacht des Oligarchen festgesetzt worden.

Für Studhalter und die übrigen Betroffenen – insbesondere die schweizerischen Staatsbürger – sind die US-Sanktionen höchst unangenehm. US-Firmen und -Staatsbürger dürfen keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Faktisch sind jedoch auch europäische und schweizerische Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen zu beenden. Auch die deutschen Beteiligungen Studhalters wie Constantin Film und Sport 1 dürften erheblich unter Druck geraten.

