Aman Group Immobilienentwickler Doronin bringt Luxusresorts in die Großstädte

Der CEO und Besitzer der Aman Group will das Resort-Konzept auch in die Städte bringen.

Düsseldorf Vladislav Doronin entwickelt Geschäfts- und Hotelimmobilien und sammelt Kunst. Das Portfolio des 59-jährigen gebürtigen Russen und Wahlschweizers ist in beiden Bereichen beachtlich. Da passt es ins Bild, dass sein aktuelles Immobilienprojekt einen historischen Bezug zur Welt der schönen Künste hat: Das neueste Haus seiner Luxushotelkette Aman hat im August im New Yorker Crown Building mit Sitz an der Fifth Avenue eröffnet – dort hatte das Museum of Modern Art von 1929 bis 1932 seinen ersten Sitz.

Die legendäre Immobilie in Midtown Manhattan nahe dem Central Park war eines der ersten großen Mehrzweckgebäude im aufstrebenden Big Apple. Jetzt ist es das 34. Haus der Aman Group, die Doronin im Jahr 2014 übernommen hat. Und es wird eines der teuersten sein. Schon der Kauf des Crown Building mit Ausnahme der Einzelhandelsflächen in den unteren Stockwerken im Jahr 2015 kostete 500 Millionen Dollar. Aman-COO Roland Fasel nennt auf der Website von Gault & Millau für den umfassenden Umbau zusätzliche Kosten von 1,4 Milliarden Dollar.

Die Summen zeigen die finanziellen Dimensionen der Geschäfte von Vladislav Doronin. Er gründete 1991 in Moskau die Capital Group als Rohstoffhandelsunternehmen mit und expandierte 1993 in den Immobilienbereich. Seitdem baut Doronin sein Portfolio aus hochwertigen Wohn- und Gewerbeobjekten auf. „Ich besitze zurzeit etwa acht Millionen Quadratmeter“, sagte Doronin, der sich selten öffentlich äußert, dem Handelsblatt. Die „Luxusplattform Aman“ sei dabei einzigartig.

Aman Group: 900 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien und England

Bei der Expansion unterstützen den Milliardär zwei strategische Partner mit 900 Millionen Dollar: der Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien, einer der größten Staatsfonds der Welt, und die private Londoner Immobilien-Investmentgesellschaft Cain International.

Gemeinsam wollen sie das Luxusresort-Konzept von Aman auch für urbane Umgebungen kompatibel machen. Aman-COO Roland Fasel sagt: „Aman baute früher Resorts an mystisch-inspirierenden Orten auf der ganzen Welt. Jetzt wollen wir die Städte erobern.“ 83 Zimmer und Suiten beherbergt das New Yorker Aman auf den Etagen sieben bis zwölf, hinzu kommen auf den Etagen darüber noch 22 Eigentumswohnungen, sogenannte „Branded Residences“ mit Hotel-Service und überwiegend auch einer Außenterrasse und eigenem Pool.

Sie spielen in Vladislav Doronins Strategie eine große Rolle. Er plant mit den Luxushotels und Branded Residences die „Schaffung eines Ultra-Luxus-Ökosystems“, sagte er nach der Zusage der Geldspritze in einer Cain-Mitteilung. Die Käufer solcher an Hotels angeschlossenen Eigentumswohnungen kennen in aller Regel die Marke, Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Hotels bereits.

Immobilienmarkt: „Marken-Immobilien“ sind mehr wert

Das Ratinger Unternehmen Animus, das vom Projektentwickler bis zum Mieter alle Stakeholder einer Immobilie über eine App vernetzt, erklärt: „Durch die Adaptierung einer Eigentumswohnung in eine Branded Residence entsteht für die gesamte Immobilie ein höherer Marktwert. Markenimmobilien genießen ein höheres Ansehen und Vertrauen bei den Käufern.“

Das Hotel liegt direkt an der 5th Avenue in New York, nahe des Central Parks. Die Preise sind trotz der guten Lage noch deutlich höher als bei der Konkurrenz in der Umgebung. (Foto: Aman Hotels) Aman-Luxushotel im Crown Building

Das erste Apartmenthotel „The Sherry-Netherland“ eröffnete 1927 in New York. 50 Jahre später griff die Hotelkette Four Seasons das Konzept auf. 1988 eröffnete Aman das erste eigene Resort „Amanpuri“ aus 30 Strandvillen in Ko Phuket in Thailand. Das Konzept ist eher in Amerika und Asien zu Hause. Ein Beispiel für Branded Residences in Deutschland sind die Tower Apartments am Potsdamer Platz in Berlin, wo die Bewohner vom Service des Ritz-Carlton profitieren.

In Deutschland kommt der Luxustrend noch nicht an

Ein stärkerer Trend zu an Luxushotels angeschlossenen Eigentumswohnungen sei hierzulande nicht zu erkennen, sagt Martina Fidlschuster, geschäftsführende Gesellschafterin des Frankfurter Hotel-Beratungsunternehmens Hotour. Doch sie glaubt, dass sich Städte wie Berlin, München, Frankfurt oder Hamburg dafür eignen würden. Vorteile des Geschäftsmodells sieht Fidlschuster in der finanziellen Entlastung – „insbesondere in New York haben wir Investoren erlebt, die aus der Umwandlung von Hotelzimmern in Luxus-Eigentumswohnungen mit Hotelservice größere Renovierungsmaßnahmen älterer Hotels finanziert haben“. Auch infolge der Pandemie, die Hotelbesitzer und -betreiber in Bedrängnis brachte, habe sich die Reduktion von Hotelkapazitäten zugunsten von Wohnungen durchaus angeboten.

Zu zwölf der 34 Aman-Häuser gehören nach Unternehmensangaben auch Branded Residences. Aman soll Marktberichten zufolge allein in den vergangenen zwölf Monaten rund 2,4 Milliarden Dollar Umsatz mit dem Verkauf solcher Eigentumsflächen gemacht haben.

Als Nächstes folgen Tokio, Miami, Paris – und München

Tokio ist Doronins nächstes Großprojekt. In Japans Hauptstadt entstehen im Rahmen des Stadterneuerungsprojekts Toranomon-Azabudai und in Zusammenarbeit mit der Immobilienverwaltungsfirma Mori Building Ltd. die „Aman Residences“ und zudem ein Luxushotel der Aman-Schwestermarke Janu. „Außerdem werden wir zwei Häuser in Saudi-Arabien eröffnen, eines davon in Hegra, dem Unesco-Weltkulturerbe“, sagte Doronin dem Handelsblatt.

Aman hat nach seinen Angaben derzeit bereits 15 Standorte an Unesco-Stätten. „Darüber hinaus werden wir Hotels in Bangkok, Mexiko, Miami und Beverly Hills eröffnen. In Mitteleuropa arbeite ich zurzeit an London, Paris und Mailand“, sagt Doronin. Und auch für München plant er einen Standort: „Ich war vor 20 Jahren schon einmal dort und habe es geliebt.“

Martina Fidlschuster glaubt: „Das Image der Aman-Resorts eignet sich durchaus, um Strahlkraft auch für Residences zu entwickeln.“

Luxusresorts kommen wegen großer Privatsphäre gut durch die Pandemie

Dass das Aman-Konzept auch exogenen Schocks weitgehend standhalten kann, zeigte sich während der Coronapandemie. Viel Privatsphäre bestimmt den Aufenthalt in den Resorts, den Gästen stehen überwiegend geräumige Pavillons und Villen zur Verfügung. „Ich war überrascht, dass wir während der Pandemie finanziell besser abgeschnitten haben als 2019“, sagte Doronin. „Wir hatten nur dann Probleme, als Asien komplett abgeriegelt war.“

Kunden in Asien kämen hauptsächlich aus dem Ausland, Aman habe sich stärker auf den lokalen Markt konzentriert – das sei insgesamt gelungen: „Andere Hotels hatten während der Pandemie eine Auslastung von etwa zehn Prozent. Wir hatten im Durchschnitt zwischen 65 und 85 Prozent.“

