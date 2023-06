Autozulieferer Röchling-Chef warnt vor Krise in der Autoindustrie

Mannheim Kommt Raphael Wolfram auf die Sparte Automotive zu sprechen, wählt der Vorstandssprecher des Familienunternehmens Röchling drastische Worte. „2022 war ein wirklich schwieriges Jahr, wir hatten es uns leichter vorgestellt“, sagte der Manager am Mittwochvormittag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen 2022 in der Firmenzentrale in Mannheim.

Röchling spürt wie viele mittelständische Zulieferer den Systemwechsel der Autobranche in Richtung E-Mobilität. Der Kunststoffspezialist fertigt zum Beispiel den Tank für Adblue, das dem Diesel zugefügt wird. Hinzu kommt laut Wolfram eine schwache Nachfrage in Europa. Auch würden die Hersteller ihre hohen Auftragsbestände sehr schnell abarbeiten. „Ich sehe hier dunkle Wolken über der Branche aufziehen.“

Angesichts dessen strafft das Unternehmen seine Produktionsstruktur in der Sparte. Zum Jahresende schließt eine Fabrik in Gernsbach. „Wenn nicht mehr Autoproduktion nach Europa kommt oder auch geholt wird, kann ich eine weitere Konsolidierung nicht ausschließen“, machte Wolfram deutlich.

Der Umbruch ist im Umsatzmix des Familienunternehmens abzulesen. 2021 war Automotive mit 1,02 Milliarden Euro noch knapp der größte Unternehmensbereich, vor den Sparten Industrial und Medizin. Doch 2022 rückte das Industriegeschäft auf Platz eins.

Das Autogeschäft ist zwar um 12,7 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro gewachsen, doch das liegt vor allem an der starken Nachfrage in Asien und Nordamerika. Mit Kunststoffspezialitäten etwa für den Maschinenbau, die Chemieindustrie oder erneuerbare Energien erzielte Röchling einen Umsatz von gut 1,2 Milliarden Euro, ein Plus von 22,4 Prozent. Die Medizinsparte steigerte ihren Umsatz um fast 22 Prozent auf 223 Millionen Euro.

Röchling-Chef: Mobilitätswandel braucht Offenheit

„Wir blicken bei Automotive mittlerweile auf vier Krisenjahre zurück“, sagte Wolfram, der neben seiner Rolle als Vorstandssprecher auch das Automobil-Geschäft verantwortet. 2019 habe der Umsatz noch bei 1,3 Milliarden Euro gelegen. Neben dem Wandel in Richtung E-Mobilität belasteten nach 2020 die Pandemie und die in der Folge völlig aus dem Takt geratenen Lieferketten das Geschäft. Hinzu kam der Halbleitermangel und schließlich die mittlerweile wieder beendete Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung, die zu Werksschließungen in China geführt hatte.

Die gute Nachricht: Einige der Produkte aus dem Hause Röchling werden auch für den Bau von Elektroautos gebraucht. Das gilt zum Beispiel für Komponenten, mit denen die Aerodynamik eines Fahrzeugs verbessert werden kann. Auch sehr leichte Strukturteile aus Kunststoff sind gefragt. Dazu kommen Abdeckungen für Akkus oder für das Thermomanagement der Batterien. Im vergangenen Jahr habe der Anteil der Produkte für E-Autos beim Auftragseingang schon bei 70 Prozent gelegen, so Wolfram.

Gleichzeitig investiert das Familienunternehmen in China. So wurde dort gerade ein neues Werk in Betrieb genommen – unweit der Fabrik des chinesischen Herstellers Nio, der vor Ort auch einer der wesentlichen Kunden ist. „China ist für uns ein sehr wichtiger Markt“, so Wolfram. Man fertige dort für den lokalen Markt.

Angesichts dessen wagt Wolfram einen vorsichtigen Ausblick. Der Umsatz in der Automobilsparte soll im laufenden Jahr leicht auf 1,25 Milliarden Euro wachsen. Ein Teil davon wird weiter aus dem Verbrenner-Geschäft kommen. „Die Mobilitätswende braucht Offenheit“, sagte Wolfram. Es werde weiter Märkte geben, in denen zum Beispiel Diesel ein Thema bleiben werde.

Der Druck der Kunden ist enorm hoch. Wir sehen, dass dieser zunimmt. Röchling-Chef Raphael Wolfram

Einfach wird es nicht, die Ziele zu erreichen. So hat Volkswagen angekündigt, seine Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro drücken zu wollen. Bei den Zulieferern geht seitdem die Sorge um, dass Europas größter Autokonzern bei der Teilelieferung an der Preisschraube drehen könnte. „Der Druck der Kunden ist enorm hoch. Wir sehen, dass dieser zunimmt“, sagte Wolfram.

Hinzu kommen neue Wettbewerber. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat zuletzt in Frankfurt unter dem Dach der Amaneos SE einen neuen Zulieferer geformt. Er besteht aus mehreren Zukäufen des Unternehmens, Kerngebiet sind kunststoffbasierte Systeme für die Automobilindustrie. Laut Wolfram gibt es aber nur wenige Überschneidungen mit Röchling. „Der Gegenwind für Amaneos ist nicht geringer als der für uns.“

Röchling ist im vergangenen Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Gruppe ist aus einer saarländischen Stahldynastie hervorgegangen, die ihre Wurzeln wiederum in einer Kohlehandlung hat, die Friedrich Ludwig Röchling 1822 in Saarbrücken gründete. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro, ein Plus von fast 18 Prozent. Das Vorsteuerergebnis betrug 114 Millionen Euro, nach knapp 80 Millionen Euro im Jahr 2021.

