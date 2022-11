Baubot Mit dem Roboter auf die Baustelle – So modernisiert sich der Dübelspezialist Fischer

Der Mittelständler stellt einen Roboter vor, der so viele Dübel setzen kann wie fünf Bauarbeiter in der gleichen Zeit. Das soll erst der Auftakt sein.

Der Roboter soll Bauarbeiter künftig bei ihrer Arbeit unterstützen. (Foto: PR) Fischer Baubot

Tumlingen Mit Robotern, intelligenten Dübeln und integrierter Planungssoftware will Fischer die Arbeit auf der Baustelle modernisieren – und sich so ein neues Geschäftsfeld erschließen. Inhaber Klaus Fischer sitzt bei der Präsentation am Stammsitz in Tumlingen in der ersten Reihe, als seine Manager die neueste Erfindung des Familienunternehmens vorstellen. Mit Elektrobeats, Kunstnebel und Lichtshow setzt der Mittelständler sein neustes Produkt eindrucksvoll in Szene.

Mit dem Baubot hat Fischer einen Roboter gebaut, der auf der Baustelle bohren und vollautomatisch dübeln kann – notfalls auch in fünf Meter hohen Decken. Die bisherigen Erfolge können sich sehen lassen: Der 1,2 Tonnen schwere und 90 Zentimeter breite Roboter soll bei einem Pilotprojekt – der Verkabelung eines Tunnels – so viele Löcher mit Dübeln versehen haben wie fünf Bauarbeiter in der gleichen Zeit.