Bauindustrie Wasserstoffbagger und Teleoperation – Liebherr plant für die Baustelle der Zukunft

Stuttgart Auf dem weltgrößten Treffen der Baumaschinenhersteller, der Messe Bauma in München, war es Ende Oktober an jeder Ecke zu spüren: Wie die Autoindustrie auch befindet sich die Branche in einem tiefgreifenden Transformationsprozess hin zu Digitalisierung und alternativen Antrieben.

„Vor vier Jahren hatten wir erst zwei batteriebetriebene Geräte, heute beschäftigt sich beinahe jede Sparte mit den Themen Batterie und Elektrifizierung“, sagt Stephen Albrecht, Technikchef von Liebherr.

Das traditionsreiche Familienunternehmen bekam für seinen Wasserstoffbagger den Innovationspreis der Bauma. Und auch an der ebenfalls ausgezeichneten Digitalplattform MiC 4.0., die vom Maschinenbauverband VDMA und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie initiiert wurde, ist Liebherr maßgeblich beteiligt. Sie soll eines Tages dafür sorgen, dass alle unterschiedlichen Maschinen auf einer Großbaustelle vernetzt werden können.

Noch ist vieles davon Zukunftsmusik. Liebherr, das in Deutschland produziert, aber von einer Holding in der Schweiz gelenkt wird, hält sich in der Öffentlichkeit meist sehr zurück. Jetzt geben zwei führende Manager dem Handelsblatt Einblick in die aktuellen Planungen des Unternehmens, das von Hans Liebherr nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region zwischen Ulm und Bodensee aufgebaut wurde.

„Für uns sind das faszinierende Zeiten, in denen wir zum technologischen Fortschritt beitragen können“, sagt Finanzchef Steffen Günther. Trotz Pandemie, Lieferengpässen und Ukrainekrieg stehen die Zeichen auf Wachstum.

„Der Auftragseingang liegt solide bei acht Milliarden Euro und damit acht Prozent über dem starken Vorjahr“, sagt der Finanzchef. Dies sei ein Rekordwert. Im Laufe des Geschäftsjahrs 2022 habe die Dynamik zwar nachgelassen, aber es gebe in keiner Sparte Stornierungen von Aufträgen. Das Betriebsergebnis werde aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen allerdings „unter dem Niveau des Vorjahres“ liegen.

Der Konzern kann auf elektrische Erfahrung zurückgreifen. (Foto: Liebherr) „Unplugged“-Ramme von Liebherr

„Das Geschäftsjahr 2022 ging für die Firmengruppe insgesamt positiv zu Ende“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Zwar wird die Bilanz durch den weitgehenden Rückzug aus Russland belastet. Dennoch dürfte der Gruppenumsatz noch über dem des Vorjahres gelegen haben.

Liebherr hatte 2021 mit einem Umsatzplus von 12,6 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro gerade wieder das Niveau von vor der Coronakrise erreicht. Das Jahresergebnis lag bei 545 Millionen Euro. Konkrete Zahlen für 2022 nennt das Unternehmen erst im April.

„Wir haben aktuell keine Sorgenkinder, alle elf Sparten entwickeln sich positiv“, betont Günther. Liebherr stellt neben Bau- und Bergbaumaschinen, Umschlagtechnik sowie unter anderem auch Flugzeugkomponenten und Kühlschränke her. Mit einem Marktanteil um die vier Prozent zählt Liebherr zu den zehn größten Baumaschinenherstellern der Welt. Allerdings sind der dreimal so große Branchenführer Caterpillar aus den USA und die mehr als doppelt so große Komatsu aus Japan noch weit entfernt.

In diesem Jahr will Liebherr weiter Boden gutmachen. Finanzchef Günther rechnet „mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent“. Ob diese hohen Ziele erreicht werden können, hängt nach Einschätzung des Managers mehr noch als in den Vorjahren maßgeblich von der Lieferkette und damit Verfügbarkeit von Material, Personal, Energie und Logistik ab.

Den Konzern plagt aktuell ein Luxusproblem: „Hohe Auftragsbestände sorgen für Lieferzeiten, die nicht den Erwartungen unserer Kunden entsprechen“, sagt Günther.

Baumaschinenhersteller setzt auf Infrastrukturprojekte weltweit

Die Grundhaltung des Managements ist dennoch optimistisch. Der Boom im Wohnungsbau ist zwar inzwischen hierzulande abgeklungen. „Bei weltweit großen Infrastrukturprojekten, beispielsweise in der Energieversorgung, im Schienenverkehr, bei größeren Bauwerken und im Straßenbau ergeben sich für unseren Baumaschinenbereich Marktchancen“, erklärt Günther.

Der Traditionskonzern ist vor allem auf die Märkte Europa und USA konzentriert. „China ist, was den Absatz anbelangt, für uns von geringer Bedeutung“, sagt der Finanzchef. Liebherr nutzt das Land vor allem zu Produktionszwecken an neun Standorten mit 1000 Beschäftigten.

Die breite Aufstellung macht die Transformation allerdings komplizierter, denn Liebherr braucht Maschinen mit einem Leistungsspektrum von 30 Kilowatt (kW) bis drei Megawatt. Der Kostenaufwand für Forschung und Entwicklung ist für den Konzern, der sich jahrzehntelang vorwiegend mit Diesel und Hydraulik beschäftigte, mit 600 Millionen Euro viel höher als früher.

„Es gibt keine ,One size fits all‘-Lösung“, betont Technikchef Albrecht. Deshalb bleibe Liebherr bei der Antriebstechnik technologieoffen und befasse sich mit allen bisher möglichen Ansätzen: hydriertem Pflanzenöl, E-Fuels, Elektroantrieben, Wasserstoff-Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen, Biodiesel aus nachwachsenden Rohstoffen oder grünem Ammoniak.

Radlader mit Brennstoffzelle

Der Aufwand für Technologiestudien wie bei einem jetzt vorgestellten Radlader mit 50-kW-Brennstoffzelle und Wasserstofftanks ist enorm. Wann daraus Umsätze werden, hängt nicht nur von Liebherr ab. Für den Wasserstoffmotor traut sich das Management noch keine Prognose zu. „Aber wir glauben dran, und es gab großes Interesse bei den Kunden auf der Bauma“, sagt Albrecht.

Wichtige Frage bleibe, ob die Kunden auch grünen Wasserstoff in absehbarer Zeit zur Baustelle bekommen. „Es ist ein typisches Henne-und-Ei-Problem, aber wir gehen beim Wasserstoff in Vorleistung“, betont der Technikchef.

Der Konzern kann immerhin auf elektrische Erfahrung zurückgreifen. Turmdrehkräne waren schon immer elektrisch. Bagger für den Bergbau, die per Kabel mit Netzstrom betrieben werden, gibt es ebenfalls schon länger. Auch bei Spezialtiefbaugeräten und Raupenkränen bis 400 Tonnen Tragkraft ist Firmenangaben zufolge jedes achte verkaufte Gerät bereits ein sogenanntes „Unplugged“-Modell, also batteriebetrieben.

Ambitionierte Ziele bei der Digitalisierung

Ebenfalls ambitioniert sind die Pläne in der Digitalisierung. Software und Sensorik sind elementar für Sicherheit, Personenerkennung oder die Vermeidung von Kollisionen. Digitale Plattformen und Interoperabilität spielen eine zunehmende Rolle. Liebherr hat deshalb eine eigene Tochterfirma in Ulm mit 80 Softwarespezialisten.

Für autonomes Arbeiten werden die Anforderungen an die Assistenzsysteme und deren Steuerungen immer komplexer. „Wir glauben schon, dass Teleoperation möglich ist mit einem Operator, der aus der Distanz gleichzeitig mehrere unterschiedliche Geräte bedient – einmal zum Beispiel einen Radlader, dann über dieselbe Plattform eine Planierraupe“, sagt Albrecht.

Allerdings sieht der Technikchef vollautonomes Fahren auf der Baustelle noch nicht in naher Zukunft kommen. „Die Baustelle ist ein zu dynamisches Umfeld. Bei einer Kiesgrube oder im Bergbau geht das eher.“ Aber Teilautomatisierung sei auf der Baustelle möglich. Mit den neuen Assistenzsystemen schaffe es selbst ein Kaufmann, eine ebene Fläche herzustellen.

