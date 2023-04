Chetan Maini Indiens Elektroautopionier zielt mithilfe von Bosch auf den Massenmarkt

Bangalore Chetan Maini hat bereits Anfang des Jahrtausends Indiens erstes E-Auto auf den Markt gebracht. Zum Durchbruch im Massenmarkt hat es für die Elektromobilität im bevölkerungsreichsten Land der Erde seither nicht gereicht. Der Tech-Unternehmer aus Bangalore setzt daher bei in Indien alltäglicheren Fahrzeugen an: Mopeds und Rikschas.

Seine Bemühungen um eine Verkehrswende in dem Schwellenland unterscheiden sich deutlich vom Ansatz der Autohersteller in Industrieländern. Mainis Ziel: E-Mobilität soll auch für Menschen mit geringem Einkommen erschwinglich sein.

Er setzt dabei bei den teuersten Komponenten der Elektrofahrzeuge an, den Batterien. Sein Start-up Sun Mobility, das den deutschen Automobilzulieferer Bosch zu seinen Investoren und Technologiepartnern zählt, verleiht die Akkus und sorgt damit dafür, dass Kundinnen und Kunden auf den kostspieligen Kauf verzichten können.

Leere Batterien können sie an den Ladestationen von Sun Mobility jederzeit gegen volle tauschen. Die Gebühren orientieren sich an der verbrauchten Energiemenge. Eine volle Ladung für ein E-Moped, das damit 80 Kilometer fahren kann, ist für umgerechnet rund 90 Cent zu haben.

Die einmaligen Anschaffungskosten für elektrische Zweiräder würden sich so fast halbieren, rechnet Maini vor. Das mache sie günstiger als Verbrenner – und somit auch für die breite Masse attraktiv. „Das zentrale Kriterium dafür, dass die Technologie eine wirklich nachhaltige Wirkung entfalten kann, ist die Bezahlbarkeit“, sagt Maini, Chairman von Sun Mobility, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

König Charles III. und Olaf Scholz besuchten Sun Mobility bereits

Der Ansatz des Elektrofahrzeugpioniers stößt dabei auf großes internationales Interesse: So machte der britische Monarch Charles III., damals noch als Kronprinz, eine Testfahrt in einer von Sun Mobility ausgerüsteten Elektro-Rikscha. Auch Kanzler Olaf Scholz besichtigte vor wenigen Wochen das Firmengelände des 53-Jährigen.

Die Erkenntnis, dass Innovation bezahlbar sein muss, ist für den Unternehmer eine der wichtigsten Lektionen aus seiner Zeit als Indiens erster Elektroautoproduzent. 2001 brachte der an der kalifornischen Stanford University ausgebildete Ingenieur auf dem Subkontinent das E-Auto Reva auf den Markt – sieben Jahre vor dem Produktionsstart des ersten Tesla in den USA.

Das Minifahrzeug war gerade einmal zweieinhalb Meter lang und 1,3 Meter breit und bot Platz für maximal zwei Erwachsene auf den Vordersitzen und zwei Kinder auf der Rückbank. Bei voller Ladung ließ sich mit den acht installierten Bleiakkus aber immerhin damals schon eine Distanz von 80 Kilometern zurücklegen – mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde. „Für ein Stadtfahrzeug war das damals mehr als ausreichend“, erinnert sich Maini.

In der Frühphase der Elektromobilität stieß er damit auch auf Interesse in Europa. In den Anfangsjahren war Mainis Fahrzeug das meistverkaufte E-Auto Londons. Dennoch blieb es bei einem Nischendasein, vor allem in seinem Heimatmarkt. Mit einem Preis von nach damaligem Wechselkurs rund 6000 Euro war ein Reva für die meisten seiner Landsleute viel zu teuer.

Die Straßen Indiens sind von Rikschas, Tuktuks und Zweirädern geprägt. (Foto: IMAGO/Andreas Beil) Verkehr in Khairtabad

Für Maini, der aus einer indischen Industriellenfamilie stammt, war Reva dennoch ein Erfolg: 2010 verkaufte er das Unternehmen an den indischen Fahrzeughersteller Mahindra & Mahindra, der daraus seine E-Auto-Sparte formte. Sieben Jahre später startete der Gründer mit Sun Mobility den zweiten Anlauf in der Branche. „Wir waren mit Reva unserer Zeit voraus, aber was ich dabei gelernt habe, hilft mir jetzt in der zweiten Phase meiner Karriere“, sagt er und ergänzt: „Eigentlich ist es keine Karriere, es ist eher eine Vision.“

Und während er für die Vision der elektrischen Mobilität in Indien lange belächelt wurde, knackt er allmählich den Massenmarkt: Die Verkäufe der Elektrofahrzeuge sind in Indien in den vergangenen 24 Monaten sehr stark angestiegen. Im jüngsten Fiskaljahr, das Ende März zu Ende ging, wurden nach Daten der indischen Denkfabrik Council on Energy, Environment and Water in dem Land rund 1,2 Millionen E-Fahrzeuge registriert. Im Vergleich zu vor zwei Jahren ist die Zahl um fast 1000 Prozent gestiegen.

Elektrobranche setzt auf Mopeds und Rikschas

Im Gegensatz zu westlichen Märkten spielen Autos bei der Verkehrswende von Asiens drittgrößter Volkswirtschaft aber so gut wie keine Rolle: Fast sämtliche Verkäufe gehen auf das Konto von elektrischen Mopeds, Motorrädern und Rikschas. Bis 2030 sollen nach Prognosen der Regierung in Neu-Delhi 80 Prozent der Fahrzeuge in diesem Segment elektrisch unterwegs sein – verglichen mit 30 Prozent der Pkw.

Angesichts der Wachstumsaussichten konzentriert sich auch Maini auf die Zweiräder sowie auf elektrische Busse. Batterielösungen für Pkw hat sein Start-up nicht im Angebot – auch weil der Batterietausch bei Autos deutlich schwieriger umsetzbar wäre und sich Pkw-Batterien stärker unterscheiden.

Bei den Zweirädern setzt Sun Mobility eine Einheitsbatterie ein, die in Fahrzeugen verschiedener Hersteller verwendet werden kann. Um die Austauschbarkeit zu gewährleisten, arbeitet das Unternehmen mit zehn Herstellern zusammen, darunter Hero Electric, einer der Marktführer. Mit Bosch – das Unternehmen erwarb vor zweieinhalb Jahren einen 26-Prozent-Anteil an Sun Mobility – kooperiert das Start-up zudem bei der Weiterentwicklung seiner Batterietechnik.

Die Kunden des Unternehmens können derzeit an 370 Ladestationen Akkus austauschen – am dichtesten ist das Netz derzeit in der Hauptstadt Delhi, wo es nach Firmenangaben alle zwei Kilometer eine Anlaufstelle für frische Batterien gibt. Landesweit tauscht Sun Mobility demnach täglich rund 20.000 Batterien aus – bei zuletzt rund 12.000 Kunden.

Maini hofft auf ein rasantes Wachstum: Ende März einigte er sich mit dem Lieferdienst Zomato darauf, 50.000 Lieferfahrzeuge mit seinem Batterie-Service zu versorgen. Bis 2026 peile er eine Million Fahrzeuge auf seiner Plattform an.

Zusammenarbeit mit Shell, Konkurrenz aus Singapur

Um die Pläne realisieren zu können, brauche er aber deutlich mehr als eine Milliarde Dollar an zusätzlichem Kapital – unter anderem für die Anschaffung der nötigen Batterien. Einen Börsengang in den kommenden Jahren nennt er als eine der Möglichkeiten, um an das Geld zu kommen. Hinzu kommen Partnerschaften mit internationalen Konzernen.

Anfang des Jahres kündigte Sun Mobility an, gemeinsam mit dem Ölkonzern Shell den Batterietauschmarkt auf den Philippinen erschließen zu wollen. Man sei sehr zuversichtlich, gemeinsam mit Sun Mobility ein praktisches und wirtschaftliches Angebot für die Philippinen entwickeln zu können, teilte das Unternehmen mit.

In der internationalen Expansion in anderen Schwellen- und Entwicklungsländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas sieht Maini großes Potenzial. Dabei ist Sun Mobility aber nicht alleine. Der taiwanesische Batterietausch-Anbieter Gogoro arbeitet derzeit ebenfalls an der Expansion in den Philippinen und hat auch Indonesien im Visier.

MO Batteries aus Singapur plant den Markteintritt in Malaysia. Maini fürchtet die Konkurrenz aber nicht: „Weltweit sprechen wir von einem gigantischen Markt“, sagt er. „Da wird es zwangsläufig mehrere Anbieter geben, die nebeneinander existieren.“

