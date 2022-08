Computer- und Videospiele Kultklub vom Reißbrett: Wie Eintracht Spandau die E-Sport-Szene aufmischt

Der E-Sport-Verein Eintracht Spandau bringt ein neues Konzept in die Branche. Dafür setzt er auf kultige Videos, aber auch auf ein Projekt in der realen Welt.

Die beiden Gründer wollen die E-Sport-Szene aufmischen. (Foto: Instinct3) Johannes Gorzel (l.), Hendrik Ruhe

Berlin Wo einst Tresore und Schalter waren, stehen nun Baumaterialien, Eimer und Leitern. Die ehemalige Bank in der Altstadt des Berliner Randbezirks Spandau wird umgebaut – und bald zieht ein neues Geschäftsmodell in das Gebäude ein. Die 1200 Quadratmeter werden die Heimat des E-Sport-Vereins Eintracht Spandau. Die Disziplin, in der die Eintracht antritt, ist in Deutschland nicht als Sport anerkannt, aber knallharter Wettbewerb: Es geht um Team-Wettkämpfe im Computerspiel „League of Legends“ – eines der erfolgreichsten Spiele der Welt.

Erst Ende 2021 gegründet, mischt das Projekt Spandau mittlerweile die gesamte Branche auf. Was das Team einzigartig macht: Die Eintracht will nicht nur sportlich überzeugen, sondern versucht Fans und Unternehmen gerade abseits des Spiels mit selbst produzierten Online-Videos zu begeistern. Geld verdient der Klub mit der Vermarktung seiner Inhalte. Und mit inzwischen zahlreichen Sponsorings – die Reichweite lockte schon vor Spielstart Werbetreibende.

