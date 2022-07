Daniel Mark Start-up Spindiag expandiert mit mobilem Coronalabor

Das Freiburger Unternehmen führt sein Corona-Testsystem in weiteren europäischen Märkten ein und arbeitet an neuen Produkten zur schnellen Analyse verschiedener Viren und Bakterien.

(Foto: Imago) Notfaufnahme

Frankfurt Die Coronapandemie hat dem Diagnostik-Start-up Spindiag kräftigen Rückenwind gegeben. Denn es hat das klassische PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktion), wie es im Labor angewandt wird, weiterentwickelt: Sein mobiles Minilabor liefert den Nachweis einer Sars-CoV-2-Infektion bereits innerhalb von 40 Minuten.

Die Nachfrage nach dem Produkt für Covid-19-Schnelltests steigt rasant. Nun wollen die Freiburger in Europa expandieren. Im Mai startete das Unternehmen bereits den Direktvertrieb in Österreich, jetzt steht der Markteintritt in der Schweiz an.

„Die Coronapandemie war ein absoluter Beschleuniger für uns“, sagt Spindiag-Mitgründer und CEO Daniel Mark. Das 2016 gegründete Start-up war ursprünglich mit der Entwicklung eines Diagnostiksystems zur Ermittlung multiresistenter Erreger gestartet. Mit Beginn der Coronakrise hatte sich das Team auf die Entwicklung eines Sars-CoV-2-Schnelltests für sein Minilabor konzentriert.