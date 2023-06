Das Unternehmergespräch Chef der Ökomarke Frosch: „Deutschland ist der Bremser der Ökologie“

Mainz Seinem Ruf wird Reinhard Schneider gerecht. Der Inhaber des Frosch-Reinigungsmittelherstellers Werner & Mertz ist dafür bekannt, lautstarke Kritik auch an der eigenen Branche zu äußern. „Unternehmen versuchen, ihr grünes Gewissen vordergründig zu beruhigen, ohne wirklich nachhaltig zu sein“, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt.

Das Familienunternehmen gilt als Vorreiter beim Thema Kreislaufwirtschaft unter Herstellern von Waren des täglichen Bedarfs. Werner & Mertz setzte zuerst in großem Stil recyceltes Plastik in Verpackungen ein, mittlerweile sogar vermehrt aus Plastikmüll. Für seine Bemühungen erhielt Schneider den Deutschen Umweltpreis.

„Für viele Unternehmen sind Verpackungen aus Neuplastik eine Lizenz zum Gelddrucken. Recyceltes PET ist momentan 70 Prozent teurer als Neuplastik“, sagt Schneider, der mit einem grünen Plüsch-Frosch in der Brusttasche zum Gespräch empfängt. Die Verbraucher stellt er auf höhere Preise ein. „Nachhaltigkeit ist in einer Übergangsphase nicht zum Nulltarif zu haben“, sagt er. Wer etwas anderes behauptet, mache Verbrauchern etwas vor.

Herr Schneider, werden Sie von Ihren Konkurrenten eigentlich noch freundlich gegrüßt?

Wieso?

Andere Manager sprechen öffentlich kaum über Wettbewerber. Sie tun das zu Nachhaltigkeitsthemen regelmäßig – und äußerst kritisch.

Ich denke, dass wir bei der Konkurrenz irgendwo zwischen Chancengeber und Nestbeschmutzer wahrgenommen werden. Chancengeber deshalb, weil wir allen Marktbegleitern seit Längerem anbieten, bei der Einhaltung von Umweltversprechen technologische Hilfe zu leisten. Meine Chancen, Karriere bei einem Wettbewerber zu machen, habe ich möglicherweise geschmälert, aber ich bin ja kein angestellter Manager.

Auch in Ihrem neuen Buch „Die Ablenkungsfalle“ sparen Sie nicht mit Kritik an Unternehmen und Politik. Warum?

Mir geht es darum, welche Blockaden die wirkungsvolle Übernahme von Umweltverantwortung in unserer Wirtschaft, Politik und Bevölkerung verhindern. Nicht nur Unternehmen versuchen, ihr grünes Gewissen vordergründig zu beruhigen, ohne wirklich nachhaltig zu sein. Es ist wie an einem Swimmingpool: Die Firmen stehen am Beckenrand und übertreffen sich gegenseitig mit Ankündigungen. Doch kaum jemand springt.

Welche Bedeutung hat Klima- und Umweltschutz in der Wirtschaft?

Ich fürchte, für viele Unternehmen gibt es andere Themen, die wichtiger erscheinen. Nach Corona, der Energiekrise und der Inflation haben viele Firmen wenig Interesse, die größte aller dauerhaften Herausforderungen anzugehen. Doch die Klimakrise lässt sich nicht durch psychologische Verdrängung lösen. Je später Politik und Unternehmen tätig werden, desto höher wird der Verzicht und der Preis, den wir alle am Ende zahlen müssen.

In der Branche wirft man Ihnen vor, dass Sie Konkurrenten kritisieren, um Marketing in eigener Sache zu machen.

Es geht mir dabei um etwas viel Größeres: Ich möchte den Markt insgesamt in Richtung Kreislaufwirtschaft bringen, um unser Umweltproblem zu lösen.

„Das Problem ist nicht das Plastik an sich, sondern der Umgang damit“

Sie predigen Nachhaltigkeit, verkaufen aber Produkte in Plastikflaschen. Wie passt das zusammen?

Das Problem ist nicht das Plastik an sich, sondern der Umgang damit. Plastik könnte ein ideales Kreislaufmaterial sein. Man kann es mit wenig Energie in neue Form bringen: Glas schmilzt bei 1000 Grad, Plastik bei 200.

Ihr Unternehmen ist Pionier bei der Nutzung von recyceltem Plastik, dem sogenannten Rezyklat, in Verpackungen.

Wir haben Nachhaltigkeit aus der Nische mehrheitsfähig gemacht. Mit 727 Millionen Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat halten wir den Weltrekord. Dabei sind wir 100-mal kleiner als mancher Wettbewerber. Wir waren auch die Ersten, die in Verpackungen Plastikmüll aus dem gelben Sack genutzt haben. Mittlerweile liegt der Anteil bei 50 Prozent.

Vita Reinhard Schneider Der Unternehmer Reinhard Schneider, Jahrgang 1968, studierte Betriebswirtschaftslehre. Nach Lehrjahren etwa bei Nestlé übernahm er im Jahr 2000 den Vorsitz der Geschäftsführung von Werner & Mertz, dessen Inhaber er auch ist. Schneider prägte den Nachhaltigkeitskurs des Unternehmens entscheidend. 2012 gründete er mit Partnern aus Industrie und Abfallwirtschaft die Rezyklat-Initiative, die sich für die Kreislaufwirtschaft von Plastik stark macht. 2019 wurde Schneider mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Das Unternehmen Das Mainzer Familienunternehmen ist für Haushaltsreiniger der Marke Frosch und Erdal-Schuhcreme bekannt. Werner & Mertz erzielte 2022 einen Umsatz von fast 540 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter, den Großteil davon in Deutschland. Der Betrieb wurde 1867 als Wachswarenfabrik gegründet. War anfangs das Schuhcreme-Geschäft von Bedeutung, stehen heute die Frosch-Reiniger für den Großteil des Umsatzes. Die Marke Frosch wurde 1986 eingeführt – damals schon ökologisch positioniert.

Wie umweltfreundlich ist Rezyklat? Damit Plastik aus dem Müll nicht verunreinigt ist, muss es umfangreich aufgearbeitet werden. Das kostet viel Energie.

Es ist viel energieintensiver, neues Plastik aus Rohöl herzustellen. Allein schon Öl aus dem Boden zu holen und zu verarbeiten, kostet viel Energie. Ganz zu schweigen von der Umweltbelastung, die durch das Verbrennen von Plastik entsteht. Durch Rezyklat-Kreisläufe lässt sich demgegenüber rund 80 Prozent an CO2 einsparen.

Ihre Konkurrenten erzählen uns, dass es schwierig sei, hochwertiges Rezyklat zu bekommen. Zudem fürchten sie, dass Inhaltsstoffe durch Rezyklat verunreinigt werden.

Diese Argumente halte ich für vorgeschoben. Wir haben durch Behörden zeigen lassen, dass hochwertiges Rezyklat unbedenklich ist. Selbst die jetzt schon zulässigen fünf Prozent Rezyklat aus dem gelben Sack für Lebensmittelverpackungen werden nicht ausgeschöpft. Es ist ganz einfach: Für viele Unternehmen sind Verpackungen aus Neuplastik eine Lizenz zum Gelddrucken. Recyceltes PET ist momentan 70 Prozent teurer als Neuplastik – so groß war der Abstand noch nie. Das erklärt sich durch den stark gesunkenen Rohölpreis.

„Deutschland steuert beim Plastik politisch gegen eine Kreislaufwirtschaft“

Ist das nicht ein Fall für den Gesetzgeber?

Eigentlich ja. Aber Deutschland steuert beim Plastik politisch gegen eine Kreislaufwirtschaft. Anders als etwa Heizöl oder Benzin ist Neuplastik von der Mineralölsteuer befreit. Das ist eine versteckte Subvention. Zudem ist Deutschland das einzige größere Land in der Europäischen Union, in dem nicht die Inverkehrbringer von Plastik die EU-Plastiksteuer zahlen, sondern der Steuerzahler.

Das müssen Sie erklären.

Eigentlich müssten Firmen, die Plastik in Umlauf bringen, 800 Euro pro Tonne Neuplastik zahlen – das sind ungefähr 1,6 Cent pro handelsüblicher Flasche. Stattdessen zahlt jeder von uns ungefähr 16 Euro Steuern pro Jahr, damit Neuplastik so billig bleibt. Die Lobby hat sich durchgesetzt, weil es eine große Neuplastikindustrie gibt. Da muss niemand mehr fragen, welche Signale die Wirtschaft von der Politik vernimmt.

Mit 727 Millionen Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat hält das Familienunternehmen nach eigenen Angaben den Weltrekord. (Foto: Werner & Mertz) Produktion von Werner & Mertz

Wäre eine Kreislaufwirtschaft mit recyceltem Plastik auf Dauer nicht teurer für die Unternehmen?

Nachhaltigkeit ist in einer Übergangsphase nicht zum Nulltarif zu haben, sondern erfordert Investitionen. Müll aus dem gelben Sack ist zwar gratis, muss aber sortiert und gereinigt werden. Solche Technologien sind nur so lange unwirtschaftlich, bis sie skaliert sind. Erst wenn viele Firmen Rezyklat zum Standard machen, werden die Stückpreise unter die der herkömmlichen Verpackungen sinken. Deutschland könnte zum Vorreiter der Entwicklung und Anwendung von Sortiertechnologien werden. Bisher ist es der Bremser der Ökologie.

„Die Spielregeln der Börse können den Planeten nicht retten“

Das sind kühne Visionen. Haben Sie es als Familienunternehmen mit dem Hauptgeschäft in Deutschland nicht deutlich einfacher als global agierende Konzerne?

Wir können bei unseren Nachhaltigkeitsbemühungen tatsächlich froh sein, ein Familienunternehmen zu sein. Weil nachhaltiges Unternehmertum kurzfristig teurer ist und die Rendite geringer ausfällt, verliert die Börse schnell die Geduld. An den Finanzmärkten wird eher der Gierige mit neuen Finanzierungsmöglichkeiten belohnt. Die Spielregeln der Börse können den Planeten nicht retten.

„Die Spielregeln der Börse können den Planeten nicht retten.“ (Foto: Rainer UNKEL) Frankfurter Börse

Wie bringt man denn Großunternehmen dazu, wirklich nachhaltig zu wirtschaften?

Konzerne müssen das Thema jenseits bloßer PR zur Chefsache machen, damit es ganzheitlich angegangen wird. Zudem muss es in der Industrie von erwiesenen Nachhaltigkeitsexperten der Branchen unangemeldete Kontrollen vor Ort geben. Drittens müssen Umweltinnovationen auch Konkurrenten zugänglich gemacht werden, damit sie sinnvolle Technologien ebenfalls nutzen. Wir haben unser Know-how zum Rezyklat aus dem gelben Sack öffentlich zur Verfügung gestellt.

Schätzen Verbraucher die Nachhaltigkeitsbemühungen von Firmen?

Verbraucher erkennen das an, aber es dauert eine Weile. Wenn Hersteller es mit Nachhaltigkeit ernst meinen, spricht sich das herum. In Befragungen wird unsere Marke Frosch mit immer größerem Abstand zur Konkurrenz als vertrauenswürdigste Marke beim Thema Umweltschutz genannt.

Müssen die Menschen für Nachhaltigkeit mehr bezahlen?

Vorübergehend ja – wegen der Investitionen in neue Technologien. Wer etwas anderes behauptet, macht Verbrauchern etwas vor.

„Nachhaltigkeit kostet auch nicht unseren Wohlstand“

Viele Verbraucher sind angesichts der Inflation sehr preissensibel. Scheitert Nachhaltigkeit nicht bei uns allen an der Supermarktkasse?

Wenn Vertrauen da ist, sind Verbraucher je nach Produkt durchaus bereit, 20 bis 30 Cent mehr für ein nachhaltiges Produkt zu bezahlen. Der große Teil der Gesellschaft wird also nicht vom nachhaltigen Konsum ausgeschlossen. Deshalb kostet Nachhaltigkeit auch nicht unseren Wohlstand, wie gern argumentiert wird.

Das Unternehmen ist vor allem für seine Marke Frosch bekannt. (Foto: Werner & Mertz) Beschäftigte von Werner & Mertz

Verbraucher achten beim Einkauf momentan auf Centbeträge.

Wir geben nicht mal zehn Prozent unseres verfügbaren Einkommens für Waren des täglichen Bedarfs aus. Gerade scheint Sparen im Supermarkt zum guten Ton dazuzugehören. Gleichzeitig muss es für viele einmal pro Jahr ein neues Smartphone sein. Diese Rechnung geht nicht auf. Viele Menschen sparen gerade am falschen Ort. Ein paar Cents mehr für die Kreislaufwirtschaft wäre für die Umwelt der größere Hebel.

Ihre Produkte sind deutlich teurer als die Eigenmarken der Händler. Merken Sie auch, dass viele Verbraucher nicht mehr Ihre Markenware kaufen?

Wir bemerken eine Polarisierung. Einmal sehen wir den großen Trend Richtung Handelsmarke. Diese holen sich wieder Marktanteile zurück, die sie während der Coronaphase verloren hatten, als viele Verbraucher verstärkt Markenware gekauft haben. Gleichzeitig kaufen diejenigen, die derzeit markentreu bleiben, vermehrt unsere Produkte. Wir wachsen in unserer Branche weiter schneller als der Durchschnitt der Markenhersteller.

Insgesamt allerdings nicht so schnell, wie Sie geplant hatten. 2022 wollten Sie Ihren Umsatz global um 18 Prozent steigern. Tatsächlich waren es nur sechs Prozent.

Ja, wir sind meilenweit an unserem Plan vorbei. Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich der Gesamtmarkt viel schwächer entwickelt als gedacht. Zudem haben viele Verbraucher infolge der Hamstereinkäufe der Pandemie noch immer Putzmittel gebunkert. Dieses Jahr wollen wir nun das Umsatzplus von 18 Prozent erreichen.

Und zwar vorwiegend durch Preiserhöhungen? Sie haben vergangenes Jahr Ihre Preise im zweistelligen Prozentbereich erhöht – stärker als die Konkurrenz.

Wir hatten vergangenes Jahr 40 Millionen Euro Mehrkosten. Für ein Unternehmen mit 500 Millionen Euro Umsatz ist das schon eine Menge. Weil wir schon vorher keine üppigen Luxusrenditen hatten, mussten wir die Belastung weitergeben. Im Wesentlichen sind wir mit den Preiserhöhungen durch. Wer jetzt noch mit dem Thema im Handel daherkommt, hat es schwer.

Herr Schneider, vielen Dank für das Interview.

