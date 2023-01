Alexander Schaeff hat in einer Doktorarbeit erforscht, woran Familienunternehmen am häufigsten scheitern. Das Problem sieht er meist an der Firmenspitze.

Düsseldorf Die Schaeffs gehören zu den ältesten Unternehmerfamilien Deutschlands. Anders als andere haben sie sich aber immer mal wieder von ihren Firmen getrennt. Gestartet sind sie 1596 als Hammerschmiede in Franken. Heute gehören zur Holding von Alexander Schaeff sieben Unternehmen, schwerpunktmäßig Spezialisten für Automation und Robotik.

Schaeff hat sich vor allem auf mittelständische Firmen konzentriert, die in der Krise stecken oder neue Impulse benötigen. In der aktuellen Lage erhält er mehr Angebote, Unternehmen zu übernehmen, als in den Jahren zuvor. Eine Tochterfirma berät zudem in Krisensituationen.

Der 60-Jährige wollte aber auch wissenschaftlich erforschen, was Unternehmen in Schwierigkeiten bringt. Dazu schrieb er in den vergangenen zwei Jahren eine Doktorarbeit an der WHU in Vallendar. Über seine wichtigsten Erkenntnisse und das Erfolgsgeheimnis von 427 Jahren Unternehmertum spricht er mit dem Handelsblatt.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

