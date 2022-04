Das Unternehmergespräch Top-Werber Bernhard Fischer-Appelt: „Tesla braucht keinen Claim“

Der Agenturgründer sieht die Welt in einer Negativspirale. Für Unternehmen biete die Krise jedoch die Chance, sich stärker zu Zukunftsfragen zu positionieren.

„CEOs sollten nicht jede Meinungsblase belüften.“ (Foto: FischerAppelt) Bernhard Fischer-Appelt

Düsseldorf Bernhard Fischer-Appelt ist zurück aus der Zukunft. Erst vor Kurzem war der 56-Jährige wieder einmal auf dem Technologie-Festival South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas. „Sehr erfrischend“ fand der Agenturchef die Vorträge des New Yorker Marketing-Professors Scott Galloway und der Futuristin Amy Webb. Seit Kurzem ist er zurück in Hamburg bei seinem Unternehmen, der bekannten Werbe- und Marketingagenturgruppe Fischer-Appelt.

Auf der SXSW kam dem Unternehmer vor einigen Jahren auch die Idee für sein neuestes Buch „Zukunftslärm“. Die Quintessenz des 270-Seiters: Die richtige Zukunft müssen wir in der Vielzahl an Zukunftsentwürfen erst einmal finden.

Gerade in Zeiten von Krieg und Coronakrise lautet Fischer-Appelts Appell: „Es gibt immer mehrere Wege, wie es weitergeht“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Als Unternehmen muss man sich den suchen, der am besten zur eigenen Strategie passt – und selbst den Anspruch entwickeln, die Zukunft mitzugestalten.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen