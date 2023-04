Das Unternehmergespräch Vileda-Hersteller Freudenberg: „Wir wären gut beraten, mehr mit China als über China zu reden“

Weinheim Als Mohsen Sohi vor inzwischen mehr als zehn Jahren die Führung der Freudenberg-Gruppe übernahm, war er der erste ausländische Manager an der Spitze des Unternehmens in Familienhand. Intern wurde die Personalie damals mit einer gewissen Zurückhaltung zur Kenntnis genommen.

Doch der gebürtige Iraner mit US-Pass führt das Unternehmen ganz im Sinne der Familiengesellschafter, stetes Wachstum inbegriffen. Freudenberg ist spezialisiert auf Dämmstoffe, Schwingungstechnologie und Dichtungen. Das Unternehmen beliefert zum Beispiel die Auto-, die Medizin- oder die Luft- und Raumfahrtindustrie. Aus dem Handel bekannt ist etwa die Marke Vileda.

Unter Sohis Führung hat Freudenberg die verschiedenen Krisen der vergangenen Jahre überstanden. Im Gespräch mit dem Handelsblatt gibt der Manager allerdings an, dass das erste Jahr des Ukrainekriegs 2022 für das Unternehmen noch schwieriger als die Pandemiejahre 2020 und 2021 war.

Herr Sohi, es ist in den zurückliegenden Jahren ungewöhnlich ruhig um Freudenberg geworden. Hat das Unternehmen etwas zu verbergen?

Ich nehme das mal als Kompliment für unsere Arbeit. Wir haben nichts zu verbergen, aber die externe Kommunikation stand nicht oben auf unserer Agenda. Priorität war es, intern viel zu kommunizieren, die Krise zu managen und die Firma auf Kurs zu halten.

Das ist offensichtlich gelungen. Der Umsatz stieg trotz der wirtschaftlichen Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine um 17 Prozent, das Ergebnis um sieben Prozent ...

Ja, 2022 war erfolgreich, die Zahlen sind gut. Das hatte aber seinen Preis. Es war harte Arbeit. Unsere Teams waren alle sehr erschöpft. Führungskräfte haben mir gesagt, dass 2022 schwieriger war als 2020 und 2021.

Schwieriger als 2020, als die Pandemie alles durcheinanderbrachte und keiner wusste, wie es weitergehen wird?

Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat weitreichende Folgen. Die Lieferketten waren 2022 chaotisch, die Energiepreise hoch, und wir hatten für Freudenberg eine Inflation von im Durchschnitt neun Prozent.

„Ich habe die Hoffnung, dass 2023 etwas besser wird“

Die Sie nicht an Ihre Kunden weitergeben konnten?

Jedenfalls nicht komplett. Wir konnten die Preise im Schnitt um sieben Prozent erhöhen.

Wird 2023 besser?

Die Situation bei den Lieferketten hat sich etwas gebessert. Die Inflation ist etwas zurückgegangen, aber immer noch hoch. Es gibt jede Menge geopolitische Spannungen. Ich habe zwar die Hoffnung, dass 2023 besser wird, aber wir bleiben sehr vorsichtig.

Wie wichtig war es in der Krise, dass hinter Freudenberg eine Familie steht?

Zuallererst muss ich der Belegschaft und der Führungsmannschaft danken. Sie haben maßgeblichen Anteil daran, dass Freudenberg so erfolgreich ist. Aber natürlich war und ist die Unterstützung der Familie sehr wichtig.

Inwieweit ist die Familie in solch schwierigen Situationen eingebunden?

Wir haben rund 360 Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Dank der stabilen Eigentümerstruktur sind wir ein starkes und widerstandsfähiges Unternehmen. Die Strategie und die unternehmerische Ausrichtung diskutieren wir in den entsprechenden Gremien zwischen der Unternehmensleitung und dem Gesellschafterausschuss.

Vita Der Unternehmer Mohsen Sohi, der gerade 64 Jahre alt geworden ist, wurde im Iran geboren und wuchs in den USA auf. Er besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft und studierte und promovierte in den USA. Der Ingenieur für Maschinenbau, Luft- und Raumtechnik kam 2012 als erster Ausländer an die Spitze der Freudenberg-Gruppe. Das Unternehmen Freudenberg ist spezialisiert auf Dämmstoffe, Schwingungstechnologie und Dichtungen für die Autoindustrie, den Bergbau oder die Medizin. Der Simmerring, der erste Dichtring für sich drehende Wellen in Autos, ist eine der Erfindungen des Unternehmens. Zum Unternehmen gehört auch die bekannte Haushaltsmarke Vileda. Freudenberg setzte im vergangenen Jahr mit mehr als 50.000 Mitarbeitern 11,8 Milliarden Euro um, das Konzernergebnis betrug 640 Millionen Euro. Hinter dem Unternehmen steht die Familie Freudenberg mit 360 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern.

Freudenberg ist ein Mischkonzern, der in zahlreichen Branchen und Märkten aktiv ist. Wie steuert man so ein komplexes Gebilde in einer Krise?

Wir sind gar nicht so komplex, wie es vielleicht nach außen aussieht. Wir haben ein sehr gutes Managementsystem und können gruppenweit sehr schnell reagieren.

Das müssen Sie erklären.

Der Vorstand legt mit den einzelnen Geschäftsgruppen die Strategie und das Budget fest, ansonsten haben die Geschäftsgruppen große Freiheiten. Wir bekommen jeden Monat einen Report und wissen gut über die einzelnen Geschäfte Bescheid. Anders gesagt: Wir erleben auch mal Überraschungen, allerdings nicht sehr oft, und können dann aber sehr schnell agieren,

Bleibt Ihr enorm breites Portfolio. Wie viele Kundenmärkte bedienen Sie und in wie vielen geografischen Märkten sind Sie aktiv?

Wir haben elf Geschäftsgruppen, bedienen 40 Marktsegmente und sind weltweit aktiv. Nur 15 Prozent des Umsatzes kommen noch aus Deutschland. Unsere Strategie ist es, in Amerika, Europa und Asien jeweils ein Drittel des Umsatzes zu erzielen. Wir kommen hier voran. Die Region Nordamerika steuerte im vergangenen Jahr 29 Prozent des Umsatzes bei, Asien 21 Prozent. Derzeit beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Wachstumsmöglichkeiten in Südostasien.

Vlies ist die Basis für viele Produkte des Familienunternehmens Freudenberg aus Weinheim. (Foto: Pressefoto Freudenberg) Vlies-Produktion bei Freudenberg

Ohne China werden Sie aber in Asien kaum auf ein Drittel beim Umsatz kommen. Halten Sie an China trotz der aktuellen Debatte fest?

China ist sehr wichtiger Markt für Freudenberg. Wir werden dort weiter investieren. Wir exportieren nicht viel aus China, wir produzieren in China für China. Dabei bleibt es.

Auch wenn die Politik in Berlin oder in Brüssel gerne die Abhängigkeit von China reduzieren möchte?

Freudenberg ist nicht abhängig von China. Im Übrigen wären wir alle gut beraten, mehr mit China zu reden als über China.

Die USA locken mit attraktiven Rahmenbedingungen und hohen Investitionen durch den Inflation Reduction Act, vor allem in klimafreundliche Wirtschaft. Wie anziehend ist dieser für Freudenberg?

Wir werden verstärkt in den USA investieren. Unser Geschäftsfeld Performance Materials, das zum Beispiel spezielle Materialien für Seekabel fertigt, ist sehr energieintensiv. Wenn wir hier eine neue Fabrik bauen wollen, ist die USA bei der Standortwahl ein sehr guter Kandidat.

Das klingt nicht gut für Ihren Heimatstandort Deutschland.

Wir investieren auch viel in Deutschland, allein im vergangenen Jahr rund 145 Millionen Euro. Hier ist unser Firmensitz, hier ist unsere zentrale Forschung und Entwicklung. Aber wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland beim Thema Energiekosten und Bürokratie nicht überziehen. Sorgen bereiten mir zum Beispiel die sehr anspruchsvollen Vorgaben für das Reporting beim Thema Nachhaltigkeit, also der ESG-Ziele.

Mit dem speziellen Ring konnten erstmals sich drehende Wellen abgedichtet werden. Er ist eine der historischen Erfindungen von Freudenberg. (Foto: Freudenberg) Fertigung des Simmerings bei Freudenberg

Fürchten Sie eine Deindustrialisierung Deutschlands?

So weit würde ich nicht gehen. Deutschland wird beim Thema Innovationskraft unterschätzt. Das Land ist im Maschinenbau und in der allgemeinen Industrie sehr stark. Wir schauen immer sehr stark auf IT und Hightech. Wir vergessen aber, dass diese Midtech die Basis ist, die die Welt braucht.

Wie stark tragen bei Freudenberg aktuell Innovationen zum Wachstum bei?

Ein Drittel unserer Produkte ist nicht älter als vier Jahre. Wir investieren rund fünf Prozent vom Umsatz in die Forschung und die Entwicklung. Das heißt: mehr als eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Und zusammen über den genannten Zeitraum von vier Jahren mehr als zwei Milliarden Euro.

Wie schaffen Sie es, mit diesen fünf Prozent überall führend zu bleiben? Freudenberg hat Tausende Produkte.

Alle diese Produkte basieren auf fünf bis sechs Technologieplattformen. Bei diesen Plattformen versuchen wir, Weltklasse zu sein und zu bleiben. Daraus entwickeln wir dann unsere Innovationen.

Welche sind das zum Beispiel?

In der Medizintechnik entwickeln wir neue Beschichtungen für Stents, die häufig nach einem Herzinfarkt implantiert werden. Die Brennstoffzelle ist ein weiteres Thema. Wir liefern Komponenten für die Zellen, etwa Gasdiffusionslagen und Dichtungen. Wir arbeiten aber auch am gesamten Brennstoffzellen-System für Busse und Lastwagen sowie für maritime Anwendungen.

Was macht Sie so sicher, dass sich die Investitionen in die Brennstoffzelle jemals lohnen werden?

Ich bin nicht zu 100 Prozent sicher. Das geht auch gar nicht, ein Restrisiko ist fester Bestandteil von Innovation. Aber unser Komponentengeschäft ist bereits jetzt profitabel. Natürlich werden wir in Summe bei der Brennstoffzelle nicht schon in vier oder fünf Jahren die schwarzen Zahlen erreicht haben. Aber bei dem Thema passiert gerade sehr viel.

Was zum Beispiel?

Wir arbeiten mit dem Mobilitätsunternehmen Flixbus und dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen bei der Brennstoffzelle im Schwerlastbereich zusammen. Noch in diesem oder im kommenden Jahr werden die ersten Prototypen fahren. Bei den maritimen Anwendungen arbeiten wir eng mit der Meyer-Werft in Papenburg und der Lürssen-Werft in Bremen zusammen.

Den Pkw-Markt haben Sie nicht im Blick?

Wir müssen uns fokussieren. Die Entwicklungsarbeit bei der Brennstoffzelle ist aufwendig. Wir werden da in den nächsten Jahren noch viele Hundert Millionen Euro investieren müssen.

Sie haben im vergangenen Jahr die Freudenberg e-Power Systems gegründet. Ist das die Vorbereitung für einen Börsengang der Brennstoffzellen-Aktivitäten, um diese hohen Investitionen zu finanzieren?

Nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wir konzentrieren uns erst mal auf die Technologie. So ein Geschäft muss gut vorbreitet sein für die Börse.

Vorbereitet ist seit Längerem der Börsengang der Schwingungstechnik Vibracoustic. Kommt der noch?

Das Vorhaben steht, aber wir werden Vibracoustic nicht um jeden Preis platzieren. Das Geschäft entwickelt sich gut, Freudenberg ist solide finanziert. Wir sind geduldig.

Freudenberg hat in der Vergangenheit regelmäßig zugekauft, aber eher kleinere Arrondierungen. Wann kommt der große Deal?

Diese kleineren Bolt-on-Akquisitionen werden wir weiter machen, da sind die Preise zuletzt zwar gestiegen, aber es ist darstellbar. Anders sieht das bei größeren Akquisitionen aus. Wir hatten einen größeren Zukauf vor, der für Freudenberg ein neues Geschäftsfeld bedeutet hätte. Aber da waren die Preise deutlich zu hoch.

Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Worum ging es dabei?

Wir hatten für einen Hersteller von Pharmaverpackungen geboten und waren bereit, dafür 2,2 Milliarden Euro auszugeben. Der Verkäufer wollte aber 2,6 Milliarden Euro. Das macht für uns dann keinen Sinn. Wenn wir eine Akquisition machen, soll sie wirtschaftlich erfolgreich und finanziell vernünftig sein. Schließlich verantworten wir das Geld unserer Gesellschafter.

Was könnte Freudenberg denn finanziell stemmen?

Vier bis fünf Milliarden Euro wären ohne Probleme möglich.

Herr Sohi, vielen Dank für das Interview.

