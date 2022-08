Das Unternehmergespräch Warema-Chefin zum drohenden Ende des Baubooms: „Bauplätze werden wieder verstärkt zurückgegeben“

Der Hersteller von Markisen und Jalousien spürt ein Nachlassen der Investitionsbereitschaft. Angelique Renkhoff-Mücke glaubt dennoch an die Resilienz des Mittelstands.

Die Chefin des Markisen, Jalousien und Rollladen-Spezialisten Warema sieht in der kommenden Verhandlungsrunde besonders viel Verantwortung bei den Tarifparteien. Unternehmerin Angelique Renkhoff-Mücke

Düsseldorf Angelique Renkhoff-Mücke ist seit bald 25 Jahren in der Führungsriege des von ihrem Vater gegründeten Jalousien- und Rollladenherstellers Warema. Eine solche Fülle an Krisen wie aktuell hat sie aber noch nicht erlebt. Das Familienunternehmen spüre bereits eine sinkende Nachfrage aufgrund der Inflation. „Die Investitionsbereitschaft lässt bereits deutlich nach“, sagt die Firmenchefin im Interview mit dem Handelsblatt. Bauherren würden Bauplätze derzeit verstärkt zurückgeben.

Dennoch glaubt sie an die Krisenfestigkeit des deutschen Mittelstands auch in „einer neuen wirtschaftlichen Phase“, in der Wohlstand und Wachstum nicht mehr stetig steigen würden. „Ich bin sicher, wir werden auch das wieder meistern und stemmen, da ist die deutsche Wirtschaft sehr erfindungsreich und resilient“, sagt Renkhoff-Mücke. Insgesamt habe das Land an Innovationskraft gewonnen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen