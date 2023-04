 Doubleslash: Mittelständler ermöglicht ZF drahtlose Software-Updates

Stuttgart Egal ob Verbrenner oder Elektrofahrzeug – die Leistungsfähigkeit von Autokomponenten bestimmt heute die Software. Kunden, deren Fahrzeuge ein Softwareupdate brauchen, müssen meist immer noch zur Werkstatt fahren. Selbst wegweisende Elektroautos wie Porsches Taycan können nicht im Nachhinein über das Netz Updates aufgespielt bekommen. Die mehr als 100.000 Euro teuren Sportwagen müssen ans Kabel.

Für dieses Problem hat Konrad Krafft mit seinem Softwareunternehmen Doubleslash eine Lösung entwickelt. „Unser Spezialgebiet ist die IT außerhalb des Autos“, sagt der Gründer. Kernkompetenz des 1999 gegründeten Mittelständlers ist die sichere Datenübertragung. Der Branchenbegriff für das drahtlose Update heißt „over the air“.

Für Kunden ist das Feature keine Nebensache, bei den technikaffinen chinesischen Kunden etwa verliert der sonst beispielhafte Taycan bereits empfindlich an Nachfrage – ein Trend, der sich auch im deutschen Kundenstamm bald wiederfinden dürfte.

Der zweitgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF hat das Potenzial der drahtlosen Technologie schon recht früh erkannt. Der mit Getrieben und Fahrwerk groß gewordene Stiftungskonzern hat sich bereits 2016 an Doubleslash beteiligt.

Das Softwarehaus konnte damals schon mit Erfahrungen in Projekten wie BMWs Connected Drive und weiterführenden E-Mobilitätsdiensten punkten. Auch Siemens, Deutsche Post AG und Telekom gehörten und gehören noch heute zu den Kunden.

2021 stockte ZF von 40 auf 51 Prozent der Anteile auf, mit Kraffts Segen: „Wir sind ja proaktiv auf ZF zugegangen“, betont der 52-Jährige. Unter anderem ging es um Möglichkeiten, den Ausstieg von Mitgründern zu stemmen und sich neue Märkte zu erschließen.

Und so schafften es Systeme aus Friedrichshafen in das neueste Modell der zum chinesischen Konzern Geely gehörende Sportwagenmarke Lotus. Das Elektro-SUV Eletre wird mit der ZF-Software Cubix ausgeliefert, die alle Fahrwerkfunktionen steuert, von der Bremse über Vorder- und Hinterachslenkung bis zur aktiven Wankstabilisierung, die das Kurvenverhalten bestimmt. Auch der Elektroantrieb läuft über ZFs Software-Hirn.

Doubleslash ist eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass digitale Innovationen eher außerhalb der großen Traditionskonzerne entstehen. Dabei ist ein Zukauf kein Garant dafür, dass eine neue Idee prächtig gedeiht. Krafft hat das früh erfahren müssen.

Doubleslash Gründer ist KI-Experte mit Karstadt-Erfahrung

Der Informatiker mit Ausbildung in Furtwangen, Hauptdisziplin Künstliche Intelligenz (KI), arbeitete nach dem Studium für verschiedene IT-Unternehmen in Deutschland. Im Jahr 1994 trat er eine Stelle als Softwareentwickler bei der Neurotec Hochtechnologie GmbH an. 1996 stieg Krafft dort in die Entwicklung erster Internetapplikationen ein.

Im Zuge dessen entwickelte er gemeinsam mit mehreren Teams die ersten Internetshops Europas, unter dem Firmendach von My-World. Das wiederum wurde im Auftrag der Karstadt AG betrieben. Doch im Warenhausumfeld wurde die Plattform nie ein Erfolg.

„Unsere Software war nicht schlechter als die von Amazon“, sagt Krafft über den praktisch gleichzeitig aufstrebenden US-Konkurrenten. Aber die traditionellen Kaufhäuser verstanden das Onlinegeschäft nicht – wie bis heute zu sehen ist mit den aktuell entsprechenden drastischen Folgen.

Im Rahmen dieser Produktentwicklung lernte Krafft allerdings fünf Kollegen kennen, mit denen er im Jahr 1999 die Firma Doubleslash Net-Business GmbH gründete. Der Firmenname bezieht sich auf den doppelten Querstrich, der bis heute Teil jeder Web-Adresse ist. Ziel war es, die damals junge Internettechnologie für unternehmensinterne Prozesse einzusetzen. Heute biete es datengetriebene Dienstleistungen an bis hin zu digitalen Autoschlüsseln.

Doubleslash: Zweistelliges Wachstum und immer mit Gewinn

Die Mehrheitsbeteiligung von ZF hat dem eigenständig am Markt auftretenden Unternehmen bislang nicht geschadet. Inzwischen arbeiten 280 Menschen für das Softwareunternehmen. Der Umsatz ist kontinuierlich auf inzwischen 32 Millionen Euro gestiegen. Zwei Drittel des Umsatzes entfallen auf den Automobilsektor „Wir sind pro Jahr im Durchschnitt zehn bis 15 Prozent gewachsen und haben immer Gewinn erzielt“, versichert Krafft.



Zweitgrößter Anteilseigner ist mit 24,9 Prozent die Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft AG. Mitbegründer und Geschäftsführer Konrad Krafft hält noch 24,1 Prozent der Anteile, gibt seine Aktien jedoch verstärkt an Mitarbeiter weiter.

Die Mitarbeiterbeteiligung soll Fachkräfte anlocken, ans Unternehmen binden, zu Innovationen motivieren und eines Tages eine Nachfolgelösung aus den eigenen Reihen erleichtern. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Besitz eigener Anteile zusätzlich motiviert, die Extrameile zu gehen“, erläutert der Gründer. Und: Der Wert der Anteile hat sich im Lauf der Jahre von anfänglich 28 Euro auf inzwischen 170 Euro erhöht.

Doubleslash erhöht Gehälter der Mitarbeiter regelmäßig

Die Einbindung seiner Leute ist Krafft sehr wichtig. Sie durften das neue Bürogebäude mit Dachterrasse direkt am Friedrichshafener Flughafen mitgestalten. Seit diesem Jahr haben die Mitarbeitenden auch bei der Gehaltsbildung eine beratende Funktion. „Es ist beeindruckend, wie gut das funktioniert“, sagt der Gründer. „Die unternehmensinterne Anpassung der Gehaltsstufen basiert heute schon auf einem für alle Mitarbeitenden nachvollziehbaren Prozess, der jährlich transparent und offen kommuniziert wird.“

Bei Arbeitnehmervertretern von ZF gilt Krafft als sehr integrer Unternehmer. So erhöhte Doubleslash die Gehälter seiner Mitarbeitenden ab Januar 2023 um 13 Prozent im Durchschnitt und auch schon in den Jahren zuvor, in denen die Inflation gegen null ging, um etwa sechs bis acht Prozent. Gleiches Gehalt – unabhängig vom Geschlecht – ist für das Unternehmen seit Gründung selbstverständlich.

