Energiekrise Ersatz von Gas durch Wasserstoff soll Zukunft des Badherstellers Duravit sichern

Düsseldorf Wird in der Energiekrise im Winter das Erdgas knapp, wäre das für den Badkeramikhersteller Duravit eine Katastrophe. „Mit einem Erdgasanteil von über 80 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs besteht eine massive Abhängigkeit“, sagt Thomas Stammel, Technikvorstand der Duravit AG, dem Handelsblatt. Der Mittelständler kann seine Anlagen nicht auf Öl umrüsten, wie manch anderes Unternehmen. Kurzfristig, so Stammel, sei für Erdgas, das im Brennprozess eingesetzt wird, keine Alternative verfügbar.

Beim Familienunternehmen Duravit zeigt sich wie im Brennglas die Abhängigkeit eines großen Teils der deutschen Industrie vom Erdgas. Rund 60 Prozent des gesamten Verbrauchs entfällt auf industrielle Großabnehmer. Weil der Gaspreis mit zuletzt rund 200 Euro pro Megawattstunde 400 Prozent über dem Vorjahreswert lag, versuchen die Unternehmen zu sparen, wo es geht – oder auf Alternativen umzustellen.

Das zeigt erste Erfolge: Nach Zahlen der Bundesnetzagentur hatten große Industriekunden zuletzt 30 Prozent weniger Energie verbraucht als im Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021. Doch für die Keramikindustrie sind solche Einsparwerte illusorisch.

Nach heutigem technischem Stand ist die Herstellung von weißer Keramik, wie sie für Waschbecken und Toilettenschüsseln gebraucht wird, nur mit Verbrennung des teuren Erdgases möglich. Und das liegt nicht nur an den hohen Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach Angaben des Bundesverbands der keramischen Industrie entsteht weißes Porzellan nur dann, wenn an der Verbrennung Kohlenstoff beteiligt ist. Deshalb ist etwa die Verwendung von Elektroöfen grundsätzlich nicht möglich.

Continental, Symrise oder Henkel wollen stärker auf Öl setzen

Es gäbe perspektivisch eine mögliche Lösung des Problems: „Wir haben geprüft, ob die Brennöfen mit Wasserstoff in verschiedenen Zumischverhältnissen zu betreiben wären“, bestätigt Duravit-Vorstand Stammel. Grundsätzlich sei das der Fall, so Stammel. „Das eröffnet uns für die Zukunft interessante Perspektiven“, hofft er.

Kurzfristig hilft das nicht weiter. Für Wasserstoff gebe es derzeit weder die notwendige Infrastruktur noch das Angebot, erklärt Stammel. „Das gilt insbesondere für grünen Wasserstoff – und nur der würde derzeit weiterhelfen, weil beispielsweise blauer und grauer Wasserstoff auf Erdgas basieren.“

>> Lesen Sie hier: Grüner Wasserstoff soll die Wirtschaft retten – aber wie bekommt man ihn nach Deutschland?

Um den Gasverbrauch zu senken, sollen im nächsten Jahr die in Deutschland betriebenen Tunnelöfen von Duravit mit einer Rückgewinnung von Wärme aus der Verbrennungsluft, der sogenannten Rekuperation, ausgestattet werden. Zudem werde mit der Zumischung von Sauerstoff gearbeitet, kündigt das Unternehmen an. Die Betriebsheizungen der deutschen Werke werden derweil auf Öl umgestellt.

Doch auch das hilft erst perspektivisch. Das Ergebnis dürfte zunächst ein dramatischer Anstieg der Energiekosten sein – wie es für fast alle deutschen Industrieunternehmen derzeit bitterer Alltag ist.

Wie eine Umfrage des Handelsblatts unter den 40 Dax-Konzernen und großen Familienunternehmen gezeigt hat, sind viele stark bemüht, Gas einzusparen. Der Chiphersteller Infineon beispielsweise, der Erdgas als Energieträger für die Halbleiterfertigung und zur Klimatisierung und Abluftreinigung verwendet, will Gas, soweit es geht, durch andere Energieträger ersetzen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, seinen Gaskonsum in Deutschland und Österreich bis zum letzten Quartal des Kalenderjahrs um zwei Drittel zu reduzieren, wie der Dax-Konzern mitteilte.

Auch andere Unternehmen wie Continental, Symrise oder Henkel wollen vorübergehend stärker auf Öl setzen. Die Schwarz-Gruppe, zu der die Handelsketten Lidl und Kaufland gehören, hat in ihrem Werk in Übach-Palenberg für ihren Backbetrieb Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt, um die Brenner so umzurüsten, dass sie auch mit Öl zu betreiben sind. „Diese Krise zwingt uns dazu, Investitionen zur Umstellung unserer Produktionsanlagen zu tätigen, um auch im Notfall weiter produzieren zu können“, erklärt Jörg Aldenkott, CEO der Schwarz-Produktion. „Wir haben damit frühzeitig begonnen, um einem drohenden Lieferausfall vorzubeugen.“

Duravit will bis 2045 klimaneutral sein

Duravit hat es da deutlich schwerer. Mit einer Anschlussleistung von 22.000 Kilowatt pro Stunde brauchen die deutschen Keramikwerke von Duravit in Hornberg und Meißen jährlich rund 70 Gigawatt Energie aus Gas. Deshalb zahlt das Unternehmen, das im vergangenen Jahr mit seinen weltweit elf Produktionsstandorten einen Umsatz von 604 Millionen Euro gemacht hat, allein in Deutschland schon heute einen hohen siebenstelligen Betrag für Gas.

Nun droht eine Vervielfachung. „Derzeit rechnen wir spätestens ab 2023 in Deutschland mit einer Preissteigerung für Gas um den Faktor 6,5, was für die beiden Keramikwerke in Hornberg und Meißen zusätzliche Belastungen von etwa 16,5 Millionen Euro im Jahr bedeuten würde“, rechnet Technikvorstand Stammel vor. Und zu den Gaskosten kämen aller Voraussicht nach noch Mehrkosten aus dem Stromverbrauch in siebenstelliger Höhe.

Nach heutigem technischem Stand ist die Herstellung von weißer Keramik, wie etwa Waschbecken und Toilettenschüsseln, nur mit Verbrennung von Erdgas möglich. (Foto: Duravit) Duravit-Produktion in Hornberg

Falls im schlimmsten Fall ein Mangel an Erdgas droht, könnte es helfen, dass das Unternehmen international aufgestellt ist und in allen wichtigen Absatzländern eine Produktion unterhält. So könne das Werk im französischen Bischwiller bis zu 25 Prozent der Rückbrand-Kapazitäten aus Hornberg und Meißen übernehmen, falls die dortige Produktion aus Versorgungsgründen reduziert werden müsse, erklärt Stammel. Da 85 Prozent der Duravit-Keramikproduktion aus den ausländischen Werken stammt, befürchtet das Unternehmen zumindest vorerst keine Lieferprobleme.

Langfristig jedoch gibt es für Duravit wohl keine Alternative zu einer massiven Reduktion des Gasverbrauchs. Denn schon vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs hatte Unternehmenschef Stephan Tahy dem Unternehmen das Ziel gesetzt, bis spätestens zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein.

>> Lesen Sie hier: Unter Dekarbonisierungsdruck – die Stahlindustrie muss rasch klimaneutral werden

Er hat sich dazu Porsche Consulting als Partner geholt, die zunächst eine Statuserhebung gemacht haben. Und dabei gehe es nicht um Kompensation, sondern um einen tatsächlichen Umbau der Produktionsvorgänge, erklärt Tahy. „Wir haben den Ehrgeiz, die erste Keramikfertigung weltweit aufzubauen, die tatsächlich klimaneutral ist“, sagte er vor Kurzem im Interview mit dem Handelsblatt.

Die dramatisch gestiegenen Gaspreise machen das noch dringlicher, um den Standort Deutschland auch für energieintensive Industrien zu sichern. Tahy erwartet da jedoch auch Unterstützung der Politik. „Gerade weil wir unseren Mitarbeitern die Garantie gegeben haben, dass wir am Standort Deutschland bleiben, ist es für uns besonders wichtig, dass die Regierung alles dafür tut, dass dieser Standort wettbewerbsfähig bleibt“, betonte er.

Mehr: Duravit-Chef Stephan Tahy im Interview: „Es ist Zeit, Haltung zu zeigen“