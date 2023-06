 Energiewende: Drei Karten zeigen, wo Deutschlands Treiber der Energiewende sitzen

Düsseldorf Deutschland ist regional gespalten – auch in der Energiewende. Das zeigt der „Technologieatlas“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, den die Stiftung Familienunternehmen in Auftrag gegeben hat und der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach sitzen Im Norden und Nordwesten die meisten Unternehmen der Windkraftindustrie, in Bayern hingegen besonders viele Solarunternehmen. Die Recyclingbranche, die einen wichtigen Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel der Kreislaufwirtschaft leistet, ist besonders stark in NRW sowie in Thüringen und Sachsen (siehe Grafiken).

Ausgangspunkt für die Untersuchung sind mehr als 47.000 Familienunternehmen, die in den 15 wichtigsten Umwelttechnologien aktiv sind. Da neun von zehn Unternehmen in Deutschland in Familienhand sind, kann der Technologieatlas als Gradmesser für den Stand der Energiewende in der Wirtschaft betrachtet werden.

Sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission beschäftigen sich gerade mit der Frage, welche strategisch wichtigen Zukunftstechnologien gefördert werden sollten. Denn die Zeit drängt, die Abhängigkeiten vor allem von China bei wichtigen Komponenten der Energiewende, wie Photovoltaik und Batterien sollen verringert werden.

Energiewende: Klimaneutralität braucht grüne Technologie

Tatsächlich ist das auch das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045 hierzulande eine Herkulesaufgabe, die Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt vor wenigen Tagen vor mehr als 300 Familienunternehmern Berliner Hotel Adlon skizzierte. Er sagte, dafür müssten 43 Fußballfelder Photovoltaik, vier bis fünf Windräder, 1600 Wärmepumpen und vier Kilometer Übertragungsleitung errichtet werden – pro Tag. Doch wie weit ist Deutschland in diesen Feldern und was hemmt die Unternehmen, die in diesen Zukunftstechnologien wirtschaften?

Der Mitautor des Technologieatlas Markus Hiebel sieht den Markt der Umwelttechnik sehr stark in Bewegung. Dies zeige sich auch an den Diskussionen zur sicheren Energieversorgung oder auch zum Gebäudeenergiegesetz. Die in der Studie befragten Familienunternehmen fordern deshalb „Planungssicherheit und verlässliche politische Entscheidungen“, sagt Hiebel.

Windkraft und Solarenergie für die Energiewende

In einem ersten Schritt hatte das Fraunhofer-Institut 15 Umwelttechnologien identifiziert, die das Erreichen der Klimaziele ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Photovoltaik, Windkraft und Bioenergie (Biogas) sowie Tiefengeothermie, Batterien und Wasserstofftechnologien, Wärmedämmung, Wärmepumpen und Recycling. In einigen Feldern ist Deutschland führend.

So stehen beispielsweise in Deutschland so viele Windräder wie in keinem anderen europäischen Land. Was die Fraunhofer-Forscher im aktuellen Technologieatlas bereits feststellen: In vielen Branchen, die sich mit den wichtigsten Umwelttechnologien befassen, stieg die Zahl der Unternehmen im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2021. Besonders stark in der Solarbranche.

Dort wuchs die Zahl der Unternehmen um mehr als 2000 Firmen auf rund 15.650. In der Windkraft und bei der Wärmedämmung, die flankierend zum Einbau von Wärmepumpen gebraucht wird, ging die Zahl der Unternehmen leicht zurück. Der Grund ist eine Konsolidierungswelle - als Folge von gekappten staatlichen Förderungen. Die vom Fraunhofer-Institut aktuell befragten Unternehmen bestätigen aber auch, dass Deutschland noch weiter vorn liegen könnte. Dies sind die drei wichtigsten Voraussetzungen:



1. Politische Rahmenbedingungen für die Energiewende müssen langfristig stabil bleiben

Am Beispiel der Solarbranche lässt sich der Einfluss der Politik auf das konkrete Geschäft gut belegen. Zunächst wurde die Industrie gefördert, dann politisch fallen gelassen, nun will man sie wieder fördern. Die jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, heißt es zum Beispiel beim Unternehmen Solmotion Project aus Ravensburg. Aber die Branche ist vorsichtig geworden, bestätigt Geschäftsführerin Anna Volz-Staudacher von Solmotion. „Man merkt schon, dass wir im Bereich der Photovoltaik immer ein Stück weit vorsichtiger sind als beispielweise die Industrie“, sagt sie. Langfristig sei es wichtig, dass die Branche ohne Förderung auskomme.





2. Deutschlands Klimaneutralität benötigt mehr Fachkräfte

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Umwelttechnologien, vor allem der erneuerbaren Energien ist derzeit in der Bevölkerung groß, vor allem für Solarenergie. Das führt dazu, dass auch junge Menschen sich für diese Technologien interessieren. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Doch für den schnellen Aufbau sind es noch zu wenige, der Fachkräftemangel habe sich seit 2021 noch weiter zugespitzt, zeigt die Studie und bestätigen die Unternehmen.

Beispiel Windkraft: Der Beschäftigungs-Höchststand lag im Jahr 2018, dann brach der Markt ein. Erst seit 2020 erholte er sich wieder. 2021 waren es 130.000 Arbeitsplätze, weit entfernt vom Höchststand mit 168.000 Mitarbeitenden. Ein weiteres Problem, das vor allem mittelständische Unternehmen trifft: Rund 85 Prozent des globalen Marktes für Windkraftanlagen teilen sich derzeit zehn Unternehmen, zu den fünf größten zählen Vestas, Siemens Gamesa, GE Wind sowie die chinesischen Firmen Goldwind und Minyang.

In Deutschland liegt in diesem Jahr laut Internationalem Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) die Deutschlandtochter des dänischen Windkraftanlagenherstellers Vestas vor Enercon und Nordex. Die Forscher gehen davon aus, dass der Marktanteil der größten drei Hersteller Vestas, Siemens Gamesa sowie GE Wind bis 2029 von heute 43 auf 60 Prozent steigen wird. Beim Kampf um die Talente müssen sich Familienunternehmen daher noch stärker engagieren, um gegen die Marktführer noch genügend Fachkräfte zu finden.

Die Forscher des Fraunhofer-Instituts stellten darüber hinaus fest, dass an Universitäten technologische Entwicklungen nicht schnell genug in die Lehrpläne aufgenommen werden. Auch in den gewerblichen und technischen Bereichen fehle fachkundiges Personal. „Damit“, so konstatieren die Wissenschaftler, „ist der Klimawandel auch eine bildungspolitische Herausforderung für die Umwelttechnikbranche.“

3. Die Energiewende braucht beschleunigte Genehmigungsverfahren

Bislang dauern Genehmigungsverfahren zum Beispiel für Windkraftanlagen bedingt durch strenge Umweltauflagen rund vier bis sechs Jahre. Ein wichtiger Grund: Fast jede Genehmigung wurde wieder angefochten. Im Jahr 2018 war der Markt um mehr als 50 Prozent eingebrochen, stellte der Bundesverband Windenergie fest. Dadurch hat auch die Windbranche wichtige Zeit verloren. Auch wenn das Wind-an-Land-Gesetz, das im Februar 2023 in Kraft getreten ist, die Genehmigungszeiten deutlich verkürzen und die für Windkraftanlagen freizugebende Fläche verdoppeln soll, wirken die Hemmnisse bislang noch nach.

Denn: Selbst wenn das neue Gesetz die Genehmigungen beschleunigt, sei noch nicht klar, ob es dann nicht beim Bau hakt, sagt Jürgen Joos, CFO Erneuerbare Energien des Bauunternehmens Max Bögl: „Einige in diesem Sektor tätige Firmen sind durch Insolvenzen bereits vom Markt verschwunden, andere mussten wegen der schlechten Auftragslage ihre Belegschaft verkleinern.“

Max Bögl hatte 2010 eine Windtochter gegründet und konnte während der Auftragseinbrüche ab 2017 fast alle Mitarbeitenden in anderen Geschäftsbereichen einsetzen und dadurch Kündigungen verhindern. Ein Muster, das die Forscher in Familienunternehmen häufiger gefunden haben. Fraunhofer-Forscher Hiebel urteilt: „Familienunternehmen können durch ihre langfristige Perspektive flexibel auf diese dynamischen Entwicklungen reagieren.“

Erstpublikation: 20.06.2023, 14:00 Uhr.