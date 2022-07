Familie Leibinger Kapitän „Trumpf“: Auf eigene Faust über den Atlantik

Beladung der Arnelong in Hamburg

Das Frachtschiff nahm für Trumpf Maschinen und Produktionsteile im zweistelligen Millionenbetrag an Bord.

Stuttgart, Düsseldorf Erst war es China, dann Europa, jetzt die USA – überall vor den wichtigsten Seehäfen stauen sich die Ozean-Containerriesen. Corona, Streiks und der Krieg in der Ukraine machen die Fracht über den Seeweg zum unkalkulierbaren Risiko. Angesichts solch extremer Probleme in der Lieferkette entscheiden sich immer mehr Unternehmen zu unkonventionellen Maßnahmen – auch der Mittelständler Trumpf.

Bei der Seefracht in die USA greift die Eigentümerfamilie Leibinger zur Selbsthilfe: Über DB Schenker hat der von Nicola Leibinger-Kammüller geführte Laserspezialist ein eigenes Hochsee-Frachtschiff mit dem Namen „Arneborg“ von der Reederei Wagenborg gechartert. Trumpf ist „Kapitän“ des Schiffs, bestimmt über den Zeitpunkt des Auslaufens und über die Route.

Schwerlastkräne haben es gerade im Hamburger Hafen mit 49 Laserschneidmaschinen und Produktionsteilen im Wert eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrags beladen.

„Es klang zunächst abwegig, als Hochtechnologie-Unternehmen ein eigenes Hochsee-Containerschiff zu chartern. Doch die Logistikkosten rechnen sich für Trumpf“, betont der Logistikchef des schwäbischen Familienunternehmens, Frank Nesselberger. Die Schwaben haben allerdings auch ein bisschen gespart, denn am günstigsten war es, ein Schiff zu chartern, das bereits Holz geladen hat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Trumpf gehört in Deutschland zu den größten Beförderern übergroßer Ladungen in die Vereinigten Staaten. Bereits nach rund zwei Wochen soll das Containerschiff in New Jersey ankommen.

>> Lesen Sie hier: 48 Stunden Unterbrechung: Hafenlogistiker gehen gerichtlich gegen Verdi-Warnstreik vor

Hauptgrund für die Entscheidung: Da das mit 960 TEU – Entspricht 480 Lkws – gemessen an den riesigen Containerschiffen vergleichsweise kleinere Schiff nicht die klassischen Großterminals anlaufen muss, entfallen lange Wartezeiten vor den Häfen.

Die Maschinen erreichen dadurch um bis zu vier Wochen schneller ihr Ziel. „Ohne die Charterlösung hätten uns die aktuellen Terminverschiebungen in den Häfen voll getroffen“, sagt Nesselberger.

Drohende Konventionalstrafen durch Kunden wegen nicht fristgerechter Lieferung seien nicht der Grund für die Sonderaktion mit ihren Mehrkosten.

Vier Wochen früher am Ziel in den USA

Termingerechte Lieferung in die USA ist für den Maschinenbauer aus Ditzingen bei Stuttgart besonders wichtig, da die Vereinigten Staaten mit 655 Millionen Euro Umsatz für den Konzern der zweitgrößte Absatzmarkt sind. Trotz aller Widrigkeiten boomt die US-Wirtschaft. Und Trumpf will weiterhin verlässlich liefern können.

Angesichts der seit Herbst 2021 in die Höhe geschossenen Frachtraten auf See und der andauernden Transportverzögerungen haben in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Übersee-Importeure zur Selbsthilfe gegriffen.

So charterte im Oktober 2021 der US-Supermarktgigant Walmart das Frachtschiff „Flying Buttress“, um pünktlich zum Weihnachtsgeschäft genügend Spielwaren aus Fernost in die Regale räumen zu können. Wenige Tage später folgten die Wettbewerber Target, der amerikanische Metro-Rivale Costco und die Baumarktkette Home Depot.

In Europa schlossen sich Handelsfirmen wie der Schweizer Lebensmittelhändler Coop, die belgischen Supermarktkette Colruyt, der spanische Modefilialist Tendam („Cortefiel“, „Springfield“) oder der Modehändler Mango in dem Einkaufsverbund Xstaff zusammen. Gegenüber den Reedereien konnten sie auf diese Weise als mächtiger Großkunde auftreten – und zeitweise ebenfalls ganze Frachtschiffe chartern.

Der Internethändler Amazon machte aus den Frachtengpässen auf See sogar ein neues Geschäftsmodell. Unter dem Namen „Amazon Global Logistics“ bietet er Importeuren zu günstigen Konditionen Frachtraum auf Containerschiffen, den sich der US-Konzern im Voraus gesichert hat. Einzige Bedingung: Die Ware muss anschließend exklusiv über den Marktplatz von Amazon vertrieben werden.

Trumpf geht ungewöhnliche Wege und greift bei der Seefracht zur Selbsthilfe. (Foto: Trumpf / Lucas Wahl) Verladung von Containern

Hohe Risiken des Reedergschäfts

Dass der Einstieg ins Reedereigeschäft für Branchenfremde wie Trumpf durchaus mit Risiken behaftet ist, zeigt derzeit ein Vorstoß von Lidl. Im Frühjahr hatte die Discount-Supermarktkette die Gründung einer Reederei bekannt gegeben.

Lidl hatte sie unter dem Namen Tailwind Shipping Lines ins Handelsregister eintragen lassen. Im Frühsommer 2022 sollte es mit drei gecharterten Containerschiffen sowie einem erworbenen in Richtung Fernost losgehen.

Doch der Start läuft schleppender als geplant. Die gecharterte „Jadrana“ mit Stellplätzen für 4975 Standardcontainer (TEU) wurde erst einmal bis mindestens August an die Reederei MSC weitergereicht – zu einer Tagesmiete von 110.000 Dollar, wie der Tägliche Hafenbericht (THB) ausweist.

Auch der Einsatz der zwei Frachter „Mercur Ocean“ und „Talassa“ ist verzögert: Die Branche wartet immer noch auf eine Vollzugsmeldung.

Immerhin: Für Lidls 5000-TEU-Schiff „Wiking“ gab es jetzt eine gute Nachricht. Mitte Juli nahm der Frachter eine neue Container-Linienverbindung zwischen Taicang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu und Rotterdam in den Niederlanden in Betrieb, wie das chinesische Yangtze River Pilotage Center mitteilte.

Manager großer Seefracht-Speditionen hatten zuletzt immer wieder Zweifel daran geäußert, dass Lidl auch genügend Rückfrachten organisieren kann, um den Liniendienst profitabel betreiben zu können.

Es gibt keine Standardlösung

So weit wie Lidl wird Trumpf nicht gehen. Die Schwaben haben das Schiff nur für eine Fahrt gechartert, müssen sich also nicht um Fracht für die Weiterfahrt kümmern. Dieses Geschäft will der Ditzinger Maschinenbauer dann doch lieber den professionellen Logistikern überlassen.

„Die Charterlösung bietet uns einige Freiheitsgrade. Sie geht allerdings auch mit einer höheren Komplexität in der Abwicklung der Fracht einher“, räumt Manager Nesselberger ein. Trumpf-Mitarbeiter waren bei der Verladung in Hamburg persönlich vor Ort.

„Wir sehen die Störungen auf See aufgrund ihrer Vielschichtigkeit als mittelfristiges Phänomen an, das sich nicht so schnell auflösen wird“, sagt Nesselberger. Trumpf prüfe permanent alternative Wege über andere Verkehrsmittel, andere Häfen oder Flughäfen, andere Terminals, andere Schiffe oder andere Airlines, um jeweils dem akuten Stau auszuweichen.

„Es gibt dabei keine Standardlösung, weil sich die Situation ständig verändert“, betont der Logistikchef. Die großen Lasermaschinen können jedenfalls nicht unzerlegt mit verfügbaren Flugzeugen transportiert werden.

Mehr: Erneute Streiks bringen Container-Seefahrt ins Stocken