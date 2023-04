 Familienunternehmen: Bei Kathrein übernimmt der Gründerenkel wieder die Führung

Wie Max Viessmann heute musste Anton Kathrein bereits vor vier Jahren die Kernsparte seines Unternehmens verkaufen. 2024 will er bei Kathrein wieder die Führung übernehmen.

Der Enkel des Unternehmensgründers übernimmt 2024 wieder die Führung bei Kathrein. (Foto: FGS Global) Anton Kathrein

Ulm Das Familienunternehmen Kathrein wird ab 2024 wieder von Mehrheitseigentümer Anton Kathrein geführt. Er werde zunächst Teil des Aufsichtsrats und im kommenden Jahr in den Vorstand wechseln, sagte er dem Handelsblatt. Am heutigen Donnerstag löste der Unternehmer sämtliche Verpflichtungen gegenüber den Banken ab. Möglich wurde das durch eine private Einlage der Unternehmerfamilie sowie eine Finanzierung durch die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling.

Der studierte Elektrotechniker Anton Kathrein übernahm den 1919 gegründeten Hersteller von Antennen- und Satellitentechnik 2012 mit nur 27 Jahren von seinem Vater, der im Alter von 61 plötzlich verstorben war. Das Unternehmen setzte in den besten Jahren 900 Millionen Euro um. Seitdem restrukturierte Kathrein das Unternehmen, verkaufte 2019 schließlich mit den Mobilfunkantennen die größte Sparte an Ericsson und die Autoantennensparte an Continental.