Familienunternehmen Dr. Oetker zieht sich komplett aus Russland zurück – und verkauft sein Werk ans russische Management

Der Nahrungsmittelkonzern hatte direkt nach Kriegsbeginn die Lieferungen eingestellt. Nun verkauft das Familienunternehmen das Nährmittelwerk.

Dr. Oetker zieht sich komplett aus Russland zurück und gibt sein Werk vollständig auf. (Foto: dpa) Dr. Oetker

Düsseldorf Der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker zieht sich vollständig aus Russland zurück. Das Familienunternehmen aus Bielefeld hatte nach eigenen Angaben direkt nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine „alle Exporte nach Russland, alle Investitionen in die russische Schwestergesellschaft sowie sämtliche nationalen Marketingaktivitäten gestoppt“, teilte das Unternehmen am Freitagvormittag mit. Allerdings hatte Dr. Oetker das nicht öffentlich gemacht. Es wurde also zum Beispiel keine Pizza mehr nach Russland geliefert und auch alle Investitionsvorhaben seien direkt gestoppt worden.

Nun teilt das Bielefelder Unternehmen mit, dass das in der Stadt Belgorod betriebene Nährmittelwerk – das seit Kriegsbeginn nur noch Grundnahrungsmittel wie Hefe und Backpulver für die russische Bevölkerung produziert hat – an das russische Management verkauft wird: „Dr. Oetker verkauft alle Anteile an der russischen Dr. Oetker Organisation an seine bisherigen russischen Geschäftsführer und beendet damit seine sämtlichen Aktivitäten in Russland.“