Familienunternehmen Dussmann-Tochter geht im Erbstreit in Berufung

Seit vielen Jahren ist unklar, ob Catherine von Fürstenberg-Dussmann die Mehrheit des Konzern für sich beanspruchen kann. Ihre Tochter lässt nicht locker.

Die Familie hatte sich mit der Tochter aufgrund ihres Ehemanns zerstritten. (Foto: dpa) Catherine von Fürstenberg-Dussmann

Düsseldorf Der Streit zwischen Catherine von Fürstenberg-Dussmann und ihrer Tochter Angela Göthert um das Erbe des im September 2013 verstorbenen Unternehmers Peter Dussmann geht weiter: Die Tochter hat nach ihrer vor dem Landgericht Berlin erlittenen Niederlage Berufung eingelegt.

In der Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob eine Testamentsänderung Dussmanns zugunsten seiner Frau Gültigkeit hat. In diesem Fall stünden der Witwe 75 Prozent der Unternehmensanteile zu. Andernfalls gehörten Catherine von Fürstenberg-Dussmann und Angela Göthert jeweils 50 Prozent, so wie es Dussmann ursprünglich verfügt hatte.

Im Kern müssen die Gerichte klären, ob Dussmann zum Zeitpunkt der Testamentsänderung am 25. Mai 2010 noch in der Lage war, selbstbestimmt zu entscheiden.

Der Unternehmer lag nach einem Schlaganfall im Oktober 2008 und einem Sturz im Frühjahr 2009 in einer Klinik in Berlin. Teilweise war er kaum ansprechbar. Es gab schon zu dieser Zeit kaum Hoffnung, dass sich der Unternehmer je wieder erholen würde.