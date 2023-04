Mit dem Verkauf des Kerngeschäfts läutet Maximilian Viessmann eine Zeitenwende bei dem traditionsreichen Heizungshersteller ein. Als Unternehmer hat er indes noch viel vor.

Beim Verkauf des Kerngeschäfts soll kein Stellenabbau geplant sein. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Viessmann-Werk

Düsseldorf, Frankfurt, New York, Brüssel Max Viessmann hat die Weichen neu gestellt. Das 1917 von seinem Urgroßvater Johann Viessmann gegründete Familienunternehmen verkauft sein Kerngeschäft Climate Solutions an das US-Unternehmen Carrier Global. Die Sparte soll dabei mit rund elf Milliarden Euro bewertet werden, heißt es bei mit der Transaktion vertrauten Personen. Zusammen wird das gemeinsame Unternehmen mit 45.000 Mitarbeitenden 17 Milliarden US-Dollar umsetzen, teilte Viessmann in der Nacht zum Mittwoch mit.

Mit dem für einen deutschen Mittelständler ungewöhnlich großen Deal will der aus Florida stammende US-Konzern, der im Wärmepumpen- und Klimaanlagengeschäft den Großteil seiner Umsätze erwirtschaftet, offenbar im Wettbewerb – mit vor allem asiatischen Konkurrenten – seine Stellung stärken.

