Familienunternehmen Gisela Sick wird 100 – Prägende Unternehmerin und Zeitzeugin des Wirtschaftswunders

Die Ehefrau des verstorbenen Unternehmensgründers hat maßgeblich geholfen, aus dem badischen Unternehmen einen Weltmarktführer zu machen. Das liegt auch an ihren klaren Werten.

Die Mitunternehmerin und Ehefrau des Firmengründers Erwin Sick hat das Unternehmen bis heute geprägt. Gisela Sick

Stuttgart Eine besondere Zeitzeugin des Wirtschaftswunders wird an diesem Dienstag 100 Jahre alt. Gisela Sick feiert nur im kleinen Kreis, im nach ihr benannten Bildungshaus von Waldkirch. Dort im Breisgau, wo heute das von ihrem verstorbenen Ehemann Erwin Sick vor 76 Jahren gegründete Familienunternehmen ansässig ist. Sick ist heute führender Sensorspezialist. Und Gisela Sick spielte und spielt in der Entwicklung des Unternehmens mit ihrer Haltung und Wertevorstellungen eine prägende Rolle.

Geboren am 8. November 1922 in Aachen, blickt die Mitunternehmerin auf ein beachtliches Lebenswerk zurück. „Gisela Sick hat das Familienunternehmen entscheidend geprägt und nach dem Tod ihres Mannes 1988 mutig in eine internationale Zukunft geführt. Dafür sind wir ihr sehr dankbar“, sagt der heutige familienfremde Sick-Chef Mats Gökstorp.