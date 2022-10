Familienunternehmen Tengelmann: Haub-Brüder beenden Rechtsstreit

Die wieder aufgekeimte Auseinandersetzung der Brüder von Karl-Erivan Haub hat einen Abschluss gefunden. Details zur neuerlichen Einigung sind derweil noch nicht bekannt.

Christian Haub

Düsseldorf Der im Februar erneut aufgekeimte Bruderstreit zwischen Christian und Georg Haub um den Familienkonzern Tengelmann ist beigelegt. Das bestätigte das Landgericht München am Donnerstagabend auf Anfrage: „Die Parteien haben übereinstimmend den Rechtsstreit für erledigt erklärt.“ Die „Lebensmittelzeitung“ hatte darüber zuerst berichtet.

Christian Haub ist Mehrheitseigner Tengelmanns. Er hält 69 Prozent an dem Familienunternehmen, das zu den größten Deutschlands zählt. Zur Gruppe gehören der Textildiscounter Kik, die Baumarktkette Obi, die Immobiliengesellschaft Trei sowie Anteile am Dax-Konzern Zalando. Hinzu kommen Beteiligungen an Start-ups. Der Tengelmann-Umsatz lag zuletzt bei 8,3 Milliarden Euro. Georg Haub hält die restlichen 31 Prozent an der Gruppe.