Familienunternehmen Warum die Eigentümer-Familie von Auchan, Leroy Merlin und Decathlon am Russland-Geschäft festhält

Paris Der Protest gegen die Baumarktkette Leroy Merlin hat am 21. März begonnen. Eine russische Rakete schlug in ein Einkaufszentrum in Kiew ein, zerstörte es weitgehend und tötete mehrere Menschen. Zerstört wurde dabei auch eine Filiale des französischen Händlers, ein Mitarbeiter starb. Das ukrainische Verteidigungsministerium twitterte: „Leroy Merlin ist das erste Unternehmen der Welt, das die Bombardierung seiner eigenen Geschäfte und die Tötung seiner eigenen Mitarbeiter finanziert hat.“

Seitdem werden die Mitarbeitenden in Frankreich wegen der Russlandaktivitäten der Kette kritisiert, ja beschimpft: „Ich wünsche, dass Ihre Kinder unter den Bomben sterben“, heißt es online. Bezeichnungen wie „Mörder“ oder „Nazis“ sind dabei, in den sozialen Netzwerken wird zum Boykott der Kette aufgerufen. Die Angestellten werden aufgefordert zu streiken.

Doch Leroy Merlin, in Frankreich mit mehr als 37 Prozent Marktanteil die Nummer eins der Baumärkte, will sich nicht aus Russland zurückziehen. Die Kette ist dort mit 113 Geschäften und 45.000 Mitarbeitern vertreten. Für das Unternehmen ist es der zweitwichtigste Markt nach Frankreich. Der Druck auf Leroy Merlin steigt. Die Ukraine beschuldigte das Unternehmen auch, mit seinen Steuern den russischen Krieg zu finanzieren. Darauf starteten Mitarbeiter des Unternehmens in der Ukraine eine Petition, den Handel in Russland zu stoppen.

Die konkurrierende deutsche Baumarktkette Obi, die zum Familienunternehmen Tengelmann gehört, ging noch weiter. Sie hat ihr Russlandgeschäft ganz eingestellt, der russische Überfall widerspreche den „Grundwerten“ von Obi. Dem „Manager Magazin“ sagte Firmenchef und Mehrheitseigner Christian Haub: „Ich konnte mir einfach aus moralischen Gründen nicht vorstellen, weiter Geschäfte in Russland zu betreiben und damit indirekt das dortige Regime finanziell zu unterstützen.“

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zogen sich viele westliche Unternehmen aus Russland zurück oder legten zumindest ihre Geschäfte dort auf Eis. Unternehmen aus Frankreich sind laut französischem Wirtschaftsministerium mit 160.000 Mitarbeitenden der wichtigste ausländische Arbeitgeber in Russland. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski forderte von den Franzosen „aufzuhören, die Sponsoren für die russische Kriegsmaschine“ zu sein.

Unternehmen wie Sanofi und Danone wurden in Frankreich angeprangert. Der Pharmakonzern Sanofi erklärte, man wolle Russland nicht aufgeben, weil dort Patienten weiter versorgt werden. Danone will die Bevölkerung ernähren. Auf Neuinvestitionen wollen aber beide Konzerne verzichten.

Auch der Autohersteller Renault hat mittlerweile angekündigt, seine Produktion in Russland ruhen zu lassen. Wegen russischer Importe lastet auf dem Mineralölunternehmen Total Energies derweil besonderer Druck. Auch dem Energiekonzern wird vorgeworfen, die Kriegsmaschine des Kremls zu finanzieren.

„Schließung würde den Weg für eine Beschlagnahmung öffnen“

Bei Total hieß es, dass man nicht auf russisches Gas verzichten könne, das wäre ein Problem für die Wirtschaft in ganz Europa. Teilweise laufen die Verträge über eine Spanne von 25 Jahren. Einen Ausstieg könnten nur die Regierungen befehlen. Der Kauf von russischem Erdöl soll allerdings bis spätestens Ende des Jahres eingestellt werden.

Frankreich selbst ist von russischem Gas viel weniger abhängig als etwa Deutschland, geheizt wird zunehmend elektrisch. Atomkraftwerke decken rund 70 Prozent des Strombedarfs. Der Anteil von Erdgas an der Gesamtenergieversorgung beträgt laut Eurostat-Zahlen in Frankreich 15,5 Prozent bei der Gesamtenergieversorgung und 31 Prozent beim Anteil von russischem Gas. In Deutschland sind es 26,1 Prozent, respektive 55 Prozent.

Leroy Merlin ist auch ein Familienunternehmen. Adolphe Leroy und Rose Merlin eröffneten es 1923 als Geschäft für amerikanische Überschüsse und später Heimwerkerbedarf. Im Jahr 1981 wurde es von der französischen Unternehmerfamilie Mulliez übernommen, der auch der Sportausrüster Decathlon und die in Russland gut etablierte Auchan-Supermarktkette gehören. Rund 700 Mitglieder zählt die Association Familiale Mulliez aus dem nordfranzösischen Roubaix, die 1955 gegründet wurde. Es ist ein Verbund der weitverzweigten Familie, die als sehr diskret gilt. Ihr gehören mehr als 60 Unternehmen.

Gérard Mulliez eröffnete 1961 den ersten Auchan-Discountmarkt in Roubaix, er expandierte ab 1967 zunächst in Frankreich. Decathlon wurde 1976 gegründet. Ab 1979 wurde die Familie Gesellschafter bei Leroy Merlin. Doch seit einiger Zeit läuft es weniger rund bei den Mulliez. Vor allem Auchan zieht immer weniger Kunden an.

Nun muss die Familie auch noch einen Imageverlust wegen Russland befürchten. Auf Anfrage des Handelsblatts bei Adeo, der Holding von Leroy Merlin, die zu 85 Prozent der Familie Mulliez gehört, hieß es: „Nein“, man wolle sich nicht zurückziehen. Die Schließung würde „den Weg für eine Beschlagnahmung öffnen, die die Finanzmittel Russlands stärkt“. Man könne nicht die russischen Mitarbeiter für einen Krieg bestrafen, den sie nicht entschieden haben. Die Direktion verwies auf „die Verantwortung des Arbeitgebers“.

Decathlon legt in Russland das Geschäft auf Eis, aber aus anderen Gründen

In einem Interview mit der Lokalzeitung „La Voix du Nord“, erklärte Philippe Zimmermann, Chef von Adeo, er verstehe die Position des ukrainischen Präsidenten, aber er sei vor den Kopf gestoßen, weil die Gruppe „als Sponsor des Krieges“ gesehen wird. Auch Arbeitnehmervertreter bei Leroy Merlin in Frankreich stehen hinter der Entscheidung. Man könne die russischen Mitarbeiter nicht der Armut ausliefern, so Jean-Marc Cicuto von der Gewerkschaft CFTC, die größte im Unternehmen.

Auchan schließt sich wiederum dem Argument des Danone-Konzerns an: „Unser Beruf ist es, alles zu tun, damit die Menschen in unseren Einsatzländern über qualitativ hochwertige Lebensmittel zu einem erschwinglichen Preis verfügen und somit den Grundnahrungsmittelbedarf der Zivilbevölkerung zu decken.“ Die Discounter-Kette ist seit 20 Jahren in Russland, hat dort 232 Geschäfte und beschäftigt 30.000 Mitarbeiter. 4,5 Milliarden Euro ihres Gesamtumsatzes in Höhe von 30,5 Milliarden Euro macht Auchan in Russland. In der Ukraine unterhält das Unternehmen 43 Geschäfte mit 6000 Mitarbeitenden.

Die Baumarktkette gehört zur Familie Mulliez und bleibt in Russland aktiv. (Foto: AP) Filiale von Leroy Merlin

Ebenfalls zur Mulliez-Familie gehört Decathlon, das auch in Deutschland sehr aktiv ist. In Russland betreibt der Sport-Discounter nur 60 Geschäfte mit 2500 Angestellten. Der Sportausrüster pausiert seit Ende März das Geschäft dort. Man lasse sich dabei nicht von der öffentlichen Meinung einschüchtern. Es ginge auch nicht um eine bewusste Abkehr von Russland: Die Lieferbedingungen ließen unter strikter Beachtung der internationalen Sanktionen keine Fortsetzung der Aktivitäten mehr zu, hieß es.

Während Decathlon seine Ware aber meist aus China bezieht, wird Leroy Merlin zu 90 Prozent aus Russland versorgt. Der Baumarkt kann eher das Geschäft fortsetzen, ohne das Embargo zu brechen. Auch Auchan kann zum großen Teil auf den russischen Markt zurückgreifen.

