Fernsehen Schweizer Medienunternehmer stellt Sport 1 zum Verkauf

Zürich Der Schweizer Medienunternehmer Bernhard Burgener will sich von einem zentralen Teil seines Deutschlandgeschäfts trennen. Die von ihm kontrollierte Medienholding Highlight erwägt den Verkauf des Spartensenders Sport 1, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilte.

Burgener wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich.“ Zudem muss Sport-1-Chef Olaf Schröder das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Künftig werde das Unternehmen von Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler als Co-CEOs geführt.

Für den Medienunternehmer, dem zwischenzeitlich auch der Schweizer Fußballrekordmeister FC Basel gehörte, ist es eine Niederlage: Erst Ende 2021 hatte Burgener mithilfe eines sogenannten Squeeze-outs Altaktionäre der ehemals börsennotierten Sport 1 Medien AG herausgedrängt.

Um die Altaktionäre abzufinden, hatte sich der weitverzweigte Highlight-Konzern eine hohe Schuldenlast aufgebürdet. Dem Schritt war eine jahrelange, Millionen Euro verschlingende Übernahmeschlacht mit Dieter Hahn vorausgegangen, einstmals rechte Hand des verstorbenen Münchner Medienmanagers Leo Kirch.

Viel spricht dafür, dass die schwierige Refinanzierung dieser Schulden ein Grund ist, warum Burgener zu diesem Schritt gezwungen wurde. Wie das Handelsblatt kürzlich berichtete, ist Burgener auf Investorensuche.

>> Lesen Sie außerdem: USA setzen erstmals Schweizer Staatsbürger auf die Sanktionsliste

Ein Großaktionär von Highlight, der Luzerner Unternehmer Alexander Studhalter, steht wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu einem russischen Oligarchen auf der US-Sanktionsliste. Studhalter hat dem Highlight-Konzern zudem rund 50 Millionen Euro als Darlehen ausgereicht. Die Verbindung hatte auch das Geschäft der Beteiligungen belastet, wie Highlight-Finanzchef Peter von Büren im Gespräch mit dem Handelsblatt einräumte. Die Holding muss das Darlehen an Studhalter bis Sommer 2024 zurückführen und will zudem dessen Einfluss als Aktionär eindämmen.

Zu den Beteiligungen von Highlight in Deutschland gehört neben Sport 1 auch das Filmstudio Constantin. In der Schweiz besitzt der Konzern die Agentur Team, die im Auftrag der Uefa Fernsehrechte an der Champions League sowie anderen Fußball-Großereignissen vermarktet.

Jahrelang nur Verluste

Während Constantin und Team relativ stabile Erträge erzielen, schreibt Sport 1 seit Jahren nur Verluste. Gemäß der letzten verfügbaren Veröffentlichung im Bundesanzeiger betrug das Minus der Sport 1 Medien AG 2021 2,7 Millionen Euro, nach minus 3,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Wie Sport 1 weiter mitteilte, wird der Konzern in fünf eigenständige Geschäftsbereiche aufgeteilt, darunter das Digitalgeschäft von Sport 1, der Free-TV-Sender und die Produktionstochter Plazamedia, die beispielsweise für den Telekom-Sender MagentaTV die Übertragung der Fußball-EM übernahm. Branchenkenner sehen in der Aufteilung ein Indiz dafür, dass Sport 1 in Einzelteilen verkauft werden könnte. Der Sender an sich hat seine Wurzeln im Deutschen Sport-Fernsehen (DSF).

Ob als Ganzes oder in Teilen: Burgener dürfte es darauf ankommen, im Fall eines Verkaufs von Sport 1 einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Denn der Deal birgt auch für die von ihm und seinen Vertrauten kontrollierte Holding-Gesellschaft Highlight Event und Entertainment große Risiken.

Dort steht Sport 1 mit einem immateriellen Vermögenswert (Goodwill) in der Bilanz, der den Buchwert um 85 Millionen Euro übersteigt. Sollte Burgener durch einen Verkauf nicht mindestens einen hohen zweistelligen Betrag für Sport 1 erhalten, droht der Highlight-Gruppe eine hohe Abschreibung.

Mehr: Medienunternehmer Bernhard Burgener will von den USA sanktionierten Großaktionär loswerden.