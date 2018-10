Fritz Unützer Deutsche Schuhmanufaktur nimmt es mit den Luxus-Giganten auf

Der Münchener setzt auf eine Schuhmanufaktur in Venedig. Jedes Jahr entstehen dort 50.000 Paar Schuhe in Handarbeit.

VenedigEr geht schnell voran. Der Mann mit dem kurz rasierten Kopf kennt sich aus in dem Gassenlabyrinth von Venedig. Fritz Unützer führt seinen Gast mit großer Ortskenntnis durch die alte Lagunenstadt. Er verweist immer wieder auf besondere Häuser und malerische Ausblicke von den vielen kleinen Brücken. Aber es geht natürlich auch ums Geschäft seiner berühmten Schuhmanufaktur Unützer.

Dann, am Campo Santa Margherita, steuert er direkt auf ein Haus zu, schließt ein Rolltor auf und zieht es hoch. „Hier werden wir nächstes Jahr einen Laden eröffnen“, verkündet er. Es wird ein kleiner Raum sichtbar, mit altem Deckenfresko. Und gleich geht es ein paar Schritte weiter zu einem Haus nebenan aus dem 15. Jahrhundert. „Unten richten wir unsere Maßanfertigung für Damenschuhe und auf den oberen Etagen eine Wohnung für uns und für Gäste ein.“

Mit der neuen Boutique und der Maßschuhfertigung will Unützer von den Millionen Touristen profitieren, die nach Venedig reisen. Es ist ein weiterer Schritt, um sich im Markt für Luxusschuhe gegenüber den großen Marken aus Frankreich und vor allem aus Italien zu behaupten. Unützer ist eine der wenigen deutschen Luxusmodemarken, die international mithalten können.

Dass er ausgerechnet in Venedig investiert, hat einen naheliegenden Grund: Nicht weit entfernt, im kleinen Städtchen Fosso, fertigt Unnützer seine Luxusschuhe in einer Manufaktur – als einzige deutsche Marke. Hier lassen seine knapp 30 Mitarbeiter jedes Jahr 50.000 Paar Schuhe in Handarbeit entstehen. „Das macht keine der großen Luxusmodemarken“, sagt Unützer mit unverhohlenem Stolz. „Sie lassen alle bei anderen Herstellern fertigen.“

Manche, deren Namen er aus Diskretion nicht nennen will, auch bei Unützer. „Das machen wir auch, um uns an dem Qualitätsniveau der großen Luxusmarken zu messen“, erzählt er später mit einem schelmischen Lächeln bei Spaghetti vongole mitten in Venedig.

Der heute 71-jährige gebürtige Münchener ist in der Modebranche aufgewachsen. Sein Vater betreibt damals eine Boutique in der Maximilianstraße in München und verkauft neben Luxusmode von Marken wie Burberry auch handgefertigte Schuhe von John Lobb.

Ein Deutscher Schuhfertiger in Italien

Unützer studiert Wirtschaft an der französischen Elite-Uni Insead. Bevor er dort seinen Master macht, geht er 1967 nach London, wo ihn das klassische Schneider- wie das Schuhhandwerk faszinieren. Er macht Ausbildungen in den Designabteilungen sowohl von Burberry als auch bei den berühmten Schuhherstellern Church’s und John Lobb.

Nach dem Tod seines Vaters übernimmt er zusammen mit seinem Bruder die inzwischen zwei Modeläden an der Maximilianstraße in München, die sie später zu einem zusammenfassen. Aber das Thema Schuhe lässt ihn nicht mehr los. Als er 1989 einem Bekannten eine Schuhfabrik in Italien vermittelt und dieser in letzter Sekunde abspringt, greift Unützer selbst zu. Ihn fasziniert es, als Deutscher in Italien hochwertige Schuhe zu fertigen.

Er startet mit Ballerinas, weil die zeitlos sind und zu vielen Gelegenheiten passen. Doch das ist nur der Anfang. Heute fertigt er bis zu 200 verschiedene Modelle jedes Jahr – meist viele verschiedene wie Pumps, Ballerinas und Stiefel an einem Tag parallel. Zwar beschäftigt er in Fosso auch einen Schnittcomputer, der für einige Schuhe die Vorarbeit macht und das feine Leder aus Italien oder Frankreich zuschneidet. Doch ein Großteil wird nach wie vor von Hand zugeschnitten.

Außerdem sind alle anderen Arbeiten, wenn der Schuh von einem Handwerker an den nächsten in der Halle weitergereicht wird, aufwendige Handarbeit. „Die Parallelproduktion von Dutzenden Schuhtypen ist eigentlich unwirtschaftlich“, urteilt Unützer.

Aber so ist er flexibel und kann auch mal eine Spezialanfertigung für eine Modenschau auf der Fashion Week in New York dazwischenschieben. Außerdem schafft er es, dass am Schluss ein nicht genannter Gewinn übrig bleibt, wie im vergangenen Jahr. Der deutsche Einzelkämpfer im Luxusschuhgeschäft verkauft 70 Prozent seiner Lederkreationen zu Preisen von 300 bis 800 Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz – noch.

„Wir wollen künftig mehr nach Asien, vor allem nach China, aber auch nach Indien verkaufen. Ich bin da in Gesprächen“, verrät er. Im vergangenen Jahr erreichte er mit seinen Schuhen einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro.

Da wäre die Verlockung groß, die Fertigung massiv auszubauen. Doch davor schreckt Unützer zurück. Nicht nur, weil es schwer ist, so viele neue Spitzenhandwerker für seine Manufaktur zu finden. „Wenn man ein größeres Rad dreht, ist man viel anfälliger für die Wellenbewegung im Markt“, ist er überzeugt. Und um das Wachstum zu finanzieren, müsste er wohl einen fremden Investor aufnehmen.

Unützer behält gerne die Kontrolle über sein Unternehmen

Doch er ist jemand, der gerne selbst die Kontrolle über sein Unternehmen hat. Sein Motto: „Entweder man macht etwas zu 100 Prozent, oder man lässt es.“

Damit ist er bislang erfolgreich. „Er hat mit seinen Ballerinas und den Stiefeletten den Stil der klassisch gekleideten deutschen Frauen entscheidend geprägt“, beschreibt der Münchener Modedesigner Adrian Runhof die Bedeutung Unützers für den deutschen Markt.

Damit das so bleibt, ist der Mann auch mit 71 immer noch permanent für sein Unternehmen im Einsatz. Er pendelt regelmäßig zwischen den beiden Firmenstandorten in Italien und München. Wenn er von Venedig nach München fährt, nimmt er meist noch Schuhe mit. Doch er reist noch viel mehr. Er verbringt die Wochenenden in Südengland, wo seine Frau lebt und die Kinder zur Schule gehen. Er selbst war im Internat und will dies seinen eigenen Kindern ersparen.

Eigentlich wäre er mit diesem Pendelleben schon ausgelastet. Doch er hat viele Ideen. So baut er mit einem kleinen Start-up bei München Infrarotheizungen. „Solchen Elektroheizungen gehört die Zukunft, denn nur so lässt sich die CO2-Emission verringern“, ist er überzeugt. Vor 30 Jahren baute er die ersten Elektrofahrräder. Aber damals war die Zeit dafür noch nicht reif. Ja, und er hat sich an der Uni München noch als Senior-Student für Philosophie und Religionsgeschichte eingeschrieben.

Dabei will der rastlose Firmenchef durchaus noch weitermachen. Wer ihm nachfolgt, ist noch unklar. Seine beiden Töchter aus erster Ehe haben „andere Lebenspläne“, wie er erzählt. Ob die beiden Söhne, 17 und 22 Jahre alt, oder die 21-jährige Tochter aus seiner zweiten Ehe mal den Vater ablösen werden, ist noch offen. „Sie müssen die Leidenschaft für den Beruf mitbringen“, macht der Vater klar. Und vielleicht auch fürs Pendeln.