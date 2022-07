Funktechnologie Das Trikot als Eintrittskarte: Dieses Start-up verbindet Sportvereine und Fans miteinander

Düsseldorf Nicht nur die Spieler des 1. FC Köln fiebern dem Spiel gegen den AC Mailand am Samstag entgegen. Auch David Geisser, Co-Gründer und CEO des Start-ups CollectID, kann es gar nicht abwarten, dass die Zuschauer ins Stadion strömen. Denn sie tragen Fanschals, die gleichzeitig Eintrittskarte sind. Möglich macht das sein Unternehmen.

Das Schweizer Unternehmen CollectID verbindet physische Produkte mit digitalen Inhalten. Durch den Scan eines NFC-Chips im Trikot oder im Schal können Fans auch Informationen über das Produkt oder exklusive digitale Inhalte bekommen – und Vereine wertvolle Daten über ihre treuesten Anhänger und besten Kunden.

Für die Vereine ist die Suche nach neuen Einnahmemöglichkeiten gerade in der Coronazeit zum Überlebenskampf geworden. Doch insbesondere im Merchandising stagnieren die Erlöse in der Bundesliga seit Jahren. CollectID möchte dafür neue Impulse geben.

Die Near-Field-Communication-Technologie (NFC) kennen die meisten vom bargeldlosen Bezahlen. Der integrierte Chip besitzt eine einzigartige ID, die auf der Blockchain als Non-Fungible Token (NFT) abgelegt ist. Damit wird nicht nur jedes Trikot durch einen digitalen Zwilling „einzigartig“, sondern auch fälschungssicher.

„Fans erhalten durch das Scannen eine neue Interaktionsmöglichkeit mit dem Verein“, sagt David Geisser. Der CEO von CollectID ist selbst großer Fußballfan. Bereits als Kind besuchte der St. Galler die Spiele des Ostschweizer Traditionsvereins. Mit dem FC St. Gallen startete er 2019 das erste Pilotprojekt.

Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen

Auch mit dem Produkt verbundene Ereignisse, wie der Besuch eines Fußballspiels, können auf der Blockchain abgespeichert und dann angezeigt werden. Zukünftig möchte CollectID das Tor zum Metaverse sein, in dem Fans das physische Trikot durch das Scannen ihrem digitalen Avatar anlegen können.

Mit drei Mitstreitern gründete Geisser 2018 CollectID. Im Advisory Board befinden sich bekannte Gesichter, wie unter anderem der ehemalige Fifa-Funktionär Marco Villiger, Ex-Fußballprofi Benjamin Huggel und Bettina Hein, Jurorin in der Schweizer Ausgabe von „Höhle der Löwen“.

Anfang des Jahres konnte die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,2 Millionen Schweizer Franken erfolgreich abgeschlossen werden. Inzwischen wurden bereits 320.000 Produkte mit einem Chip ausgestattet.

Auch Vereine sollen von der Lösung profitieren. „Denn durch CollectID kann der Fan besser verstanden werden“, behauptet der CEO. Das Scannen gäbe Anreize, die Vereinsapp runterzuladen, und der Verein wisse nun, welche Produkte ein jeweiliger Fan besitzt. Über das Produkt einen direkten Draht zum Fan herstellen – so lautet das Versprechen an die Vereine.

Sportartikelhersteller Jako setzt die Technologie ein

Inzwischen setzen neben dem FC St. Gallen weitere Klubs auf die Technologie. Das bisher größte Projekt ist ein Sondertrikot mit dem brasilianischen Verein Atlético Mineiro. 120.000 Trikots wurden dort innerhalb weniger Tage verkauft. Die Fans konnten nach dem Scannen auf eine interaktive Karte zugreifen und mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt kommunizieren.

Aber auch in Deutschland kommt die Technologie langsam an. Der VFB Stuttgart und Bayer Leverkusen liefen an einem Spieltag in Sondertrikots aus Recyclingmaterial auf. Der Trikothersteller Jako nutzte den integrierten Chip, um Inhalte der Kampagne „Our Team for a better World“ an die Fans zu kommunizieren. Zudem konnte nach dem Scan das Wachstum eines Baumes verfolgt werden, der für jedes Trikot gepflanzt wurde.

Der 1. FC Köln ist neuen Technologien gegenüber generell aufgeschlossen. Seit 2018 unterstützen die Kölner ausgewählte Jungunternehmen in einem eigenen Förderprogramm. Der 1. FC Köln Hype Spin Accelerator ist laut eigener Aussage der erste Sport Tech Accelerator innerhalb der deutschen Bundesliga.

Weine und Luxusartikel werden fälschungssicher

Nicht nur im Sport ist das Start-up aktiv, sondern auch im Weinhandel oder in der Luxusgüterindustrie. Dort liege der Schwerpunkt aber vor allem auf der Fälschungssicherheit der Produkte, sagt Geisser. Wachstum stehe jetzt für das Unternehmen an erster Stelle.

Dies bekräftigt auch einer der Investoren von CollectID, Marcel Walker: „Ich bin von der Idee und den Personen, die dahinterstehen, überzeugt.“ Die Herausforderung sei nun, einen international bekannten Klub als Kunden zu gewinnen. Zudem müsse das Potenzial einer Community noch weiter ausgeschöpft werden. Dies sieht auch Geisser und nennt unter anderem den US-Markt als das nächste große Ziel.

2017 versuchte bereits der US-Gigant Nike mit „NBA Connected“ die Etablierung einer ähnlichen Technologie. Trikots der amerikanischen Basketballliga NBA wurden mit NFC-Chips ausgestattet. Doch dieses Projekt scheiterte.

Der Zeitpunkt sei der falsche gewesen, sieht Geisser den Grund. Erst durch den Aufschwung des bargeldlosen Bezahlens hätten praktisch alle Handys die Möglichkeit, NFC-Chips zu lesen. Während heutzutage fast alle neuen Modelle diese Funktion besitzen, war die Technologie 2017 kaum verbreitet.

Einen Anfang in dem riesigen Markt hat CollectID nun gemacht. Seit Anfang des Jahres ist das amerikanische NHL-Team „Nashville Predators“ der erste Kunde in den USA.

