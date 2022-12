 Galeria Karstadt Kaufhof: Wolfgang Grupp fordert mehr Verantwortung von Benko

Trigema-Chef Grupp fürchtet, dass die Gläubiger des Warenhauskonzerns zu kurz kommen. Er sieht Galeria-Eigentümer René Benko stärker in der Pflicht.

Der Eigentürmer und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema fordert einen Einkommensteuerrabatt für haftende Unternehmer. (Foto: dpa) Wolfgang Grupp

Düsseldorf Wolfgang Grupp führt den Textilproduzenten Trigema seit 53 Jahren. Lange Jahre war Karstadt für ihn ein wichtiger Kunde. Inzwischen ist die Kaufhauskette Teil von Galeria Karstadt Kaufhof. Und das Unternehmen befindet sich seit Oktober in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung, das zweite Mal seit 2020. Grupp sieht das kritisch, genau wie die Rolle des Eigentümers Signa und deren Gründer René Benko.

„Herr Benko hat die Grundstücke und die Immobiliengesellschaft in die eine Tasche gesteckt und die Betreibergesellschaft in die andere Tasche. Und die Betreibergesellschaft hat er zweimal in die Insolvenz gehen lassen“, sagt der Unternehmer im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Bei Trigema haftet Grupp als eingetragener Kaufmann persönlich mit seinem Privatvermögen. An Benko gerichtet fragt er: „Wo ist seine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber?“ Rund 17.000 Beschäftigte arbeiten bei Galeria Karstadt Kaufhof.

Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Wolfgang Grupp kritisiert Benko