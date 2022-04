 Gastronomie: So rettet sich die Kanne Group mit neuen Ideen aus der Corona-Krise

Überraschend bekommt der Provinzunternehmer Hermann Kanne den Zuschlag für die Restaurants im Berliner Humboldtforum. Was ist sein Erfolgsrezept?

„Wir gucken uns Konzepte auf der ganzen Welt an“, sagt Kanne. Hermann Kanne

Düsseldorf Direkt an der deutsch-niederländischen Grenze liegt das kleine Dörfchen Heede. Im Ort gibt es eine Imkerei, eine Hof-Fleischerei und einen kleinen Lebensmittelhändler. Etwa zweieinhalb Kilometer vom Dorfkern entfernt, direkt an der Autobahn, liegt die Firmenzentrale der Kanne Investment Group AG.

Wenig deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus dem beschaulichen Nest gerade zwei Restaurants an einem der angesagtesten Standorte Deutschlands fertiggestellt hat. Im Berliner Humboldtforum will das Unternehmen an diesem Donnerstag das Lokal „Alexander“ eröffnen, kurz darauf auch das „Wilhelm“.

Die beiden Restaurants in der Hauptstadt sind der vorläufige Höhepunkt einer Firmengeschichte, in der sich das Unternehmen immer neu erfunden hat – und in der Firmenchef Hermann Kanne auf jede Herausforderung mit einer neuen unternehmerischen Idee geantwortet hat.