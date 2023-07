 GCS: Maschinenbauer will helfen, die Ukraine von Landminen zu befreien

Das deutsch-schweizerische Unternehmen fertigt ferngesteuerte Minenräumfahrzeuge. Weil GCS auch das Militär beliefert, musste der Chef in der Schweiz viel Überzeugungsarbeit leisten.

Der Krieg in der Ukraine sorgt für eine Sonderkonjunktur. (Foto: GCS) Minenräumfahrzeug von GCS

Stockach Ein Gebiet, beinahe halb groß wie Deutschland: Mehr als 170.000 Quadratkilometer der Ukraine gelten nach Angaben der Regierung in Kiew als kontaminiert durch Landminen und Munitionsrückstände. Zu den wohl größten Herausforderungen für den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg wird gehören, diese Gebiete wieder für Zivilisten zugänglich zu machen.

Philipp von Michaelis will einen entscheidenden Teil dazu beitragen. Er ist Gründer und Chef des deutsch-schweizerischen Maschinenbauers Global Clearance Solutions (GCS). Der Mittelständler mit Sitz in der Schweiz und Produktion im deutschen Stockach am Bodensee produziert ferngesteuerte Minenräumfahrzeuge. Zehn Maschinen hat das Unternehmen bereits in die Ukraine geliefert, 20 weitere kommen bis Ende des Jahres dazu.