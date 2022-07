Gesundheitskonzern Personalmangel und Inflation – Fresenius und Tochter FMC senken die Prognose

Personalmangel und steigende Kosten belasten die Dialysetochter Fresenius Medical Care, die ihre Jahresziele zurücknimmt. Das zwingt auch den Mutterkonzern zu Abstrichen bei der Prognose.

Der Gesundheitskonzern und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care senken das zweite Jahr in Folge die Jahresziele. (Foto: dpa) Fresenius-Zentrale

Frankfurt Fehlendes Personal und steigende Kosten zwingen den Dax-Konzern Fresenius Medical Care (FMC), seine Jahresziele zurückzunehmen. Das trifft auch den Mutterkonzern Fresenius, der seine Prognose ebenfalls senkt. Auch die Mittelfristziele korrigierte die ebenfalls im Dax notierte Fresenius nach unten, FMC streicht seine Planung für 2025 ganz.

Der Dialysekonzern rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne und einem Rückgang des Konzernergebnisses in etwa im hohen Zehner-Prozentbereich, wie die Gesellschaft am späten Mittwochabend mitteilte. Bisher hatte FMC geplant, Umsatz und Konzernergebnis währungsbereinigt jeweils im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern.