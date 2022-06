 Hausgerätehersteller Miele beruft mit Rebecca Steinhage erstmals eine Frau in die Geschäftsführung

Der Hausgerätehersteller Miele erweitert die Geschäftsführung auf sechs Mitglieder. Die bisherige Personalchefin verantwortet nun mehr Bereiche.

Rebecca Steinhage

Düsseldorf Die bisherige Personalchefin des Familienunternehmens Miele, Rebecca Steinhage, steigt in die Geschäftsführung auf. Das teilte Miele am Mittwoch mit. Ab 1. Juli übernimmt sie das neu geschaffene Ressort „Human Resources & Corporate Affairs“.

Sie ist die erste Frau in der Geschäftsführung. Diese wird bisher von den zwei Mitgliedern der Gründerfamilien, den geschäftsführenden Gesellschaftern Markus Miele und Reinhard Zinkann angeführt.

Steinhage leitet seit drei Jahren die weltweite Personalarbeit mit mehr als 22.300 Mitarbeitenden in 50 Ländern, darunter 11.200 in Deutschland. Das wird sie auch in der neuen Funktion tun, aber zusätzlich die Themen Kommunikation und Nachhaltigkeit verantworten.

Erst vor rund einem Monat hatte die Allbright Stiftung die Diversität an den Spitzen der Familienunternehmen analysiert. Das Ergebnis: Die Vielfalt ist besonders in Unternehmen gering, die komplett in Familienhand sind. Auch Miele gehört zu den Unternehmen, die zu 100 Prozent von der Unternehmensfamilie kontrolliert werden.

