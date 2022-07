Hornbach, Sixt und Co. Eine oft unterschätzte Klasse von Unternehmen überrascht an der Börse

Familienunternehmen haben in der Pandemie überdurchschnittlich viele Gewinne erzielt, auch bei den Aktienkursen. Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Das Unternehmen weitete trotz der Pkw-Knappheit seinen Bestand an Mietwagen 2021 aus. (Foto: dpa) Sixt-Stand auf Mallorca

Düsseldorf Als das Coronavirus sich Anfang 2020 in Deutschland ausbreitete und den Geschäften die ersten Einschränkungen drohten, reagierte Albrecht Hornbach schnell. In einer unsicheren Zeit gab der Inhaber der Baumarktkette seinen Filialmitarbeitern freie Hand, wirksame Hygienemaßnahmen zu entwickeln. Der Verkauf konnte so fast ungehindert weitergehen, die Umsätze legten zu.

Der Erfolg spiegelte sich auch an der Börse wider. Die Aktie der Hornbach Holding stieg von 35 Euro beim Crash im März 2020 auf in der Spitze fast 100 Euro im Oktober 2020. Trotz einer jüngsten Gewinnwarnung ist der Kurs heute mit etwa 74 Euro noch mehr als doppelt so hoch wie zu Beginn der Krise.

