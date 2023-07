Die Signa Holding hat bei Bestandsinvestoren 400 Millionen Euro eingesammelt. Das stabilisiert den Konzern, der unter der Flaute am Immobilienmarkt leidet. Doch Risiken bleiben.

Das Bild vom Immobilien-Wunderkind hat zuletzt Risse bekommen. (Foto: dpa) René Benko beim Formel-1-Rennen in Österreich

Frankfurt, Düsseldorf Die hinter dem Warenhauskonzern Galeria stehende Signa-Gruppe des Immobilieninvestors René Benko hat sich Unternehmenskreisen zufolge frisches Eigenkapital gesichert. Die Bestandsinvestoren hätten insgesamt rund 400 Millionen Euro an frischem Kapital in die Signa Holding gesteckt, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen. Der Konzern leidet unter der Flaute am Immobilienmarkt.

Das Geld soll unter anderem von Benko selbst, aber auch von Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, dem österreichischen Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner und der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini geflossen sein, hieß es in den Kreisen. Signa, Benko und die anderen Eigentümer reagierten nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

Benko hat in den vergangenen Jahren unter Einsatz von viel Fremdkapital ein Immobilienimperium aufgebaut, zu dem unter anderem das Goldene Quartier in Wien, das Upper West in Berlin und das Chrysler Building in New York gehören, aber auch spektakuläre Projekte wie der Hamburger Elbtower.

Der Österreicher René Benko hat sich ein illustres Immobilienportfolio aufgebaut. Geplanter Elbtower in Hamburg

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen