Industrial Analytics Mal eben die Ölsorte wechseln geht nicht: So bereitet sich Schwedt aufs Embargo vor

Die Raffinerie in Schwedt verarbeitet russisches Öl und versorgt Ostdeutschland mit Sprit. Jetzt soll ein Start-up früherer MAN-Manager beim Umstieg auf arabisches Öl helfen.

Die Anlage ist seit jeher darauf ausgelegt, russisches Urals-Öl zu verarbeiten. (Foto: Bloomberg) PCK-Raffinerie in Schwedt

Düsseldorf In der PCK-Raffinerie in Schwedt wächst die Angst, dass die Produktion eingestellt werden muss. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erwägt die Europäische Union ein Ölembargo, das PCK schwer treffen würde. Sollte es dazu kommen, muss die Raffinerie ihren Betrieb schlimmstenfalls einstellen – mit dramatischen Folgen für die Versorgung Ostdeutschlands, wo rund neun von zehn Fahrzeugen mit Treibstoffen aus Schwedt angetrieben werden.

Die Raffinerie von PCK ist seit jeher darauf ausgelegt, russisches Urals-Öl zu verarbeiten. 1964 begann das Werk als Petrolchemisches Kombinat in der DDR damit, in Schwedt daraus verschiedenste Kraftstoffe herzustellen – von Motorenbenzin über Diesel bis Kerosin. Alternative Lieferanten waren seither nicht nötig: Russland lieferte in all den Jahren sowohl preiswert als auch zuverlässig. Doch nun bereitet man sich in Schwedt auf ein Ende der großen Abhängigkeit vor.