Der Beiratschef des Motorsägenherstellers Stihl hält Deutschland für abgeschlagen, die Bundesregierung für kleinteilig – und eine Kanzlerkandidatur von Robert Habeck für ausgeschlossen.

„Die deutsche Politik tut häufig so, als wären wir auf dem Weg zum nächsten Golf-Masters-Turnier, dabei können wir nicht einmal Minigolf spielen.“ (Foto: dpa) Nikolas Stihl

Waiblingen Nikolas Stihl, Beiratschef des gleichnamigen Motorsägenherstellers, hat wenig Hoffnung für Deutschland als Industriestandort. „Deutschland ist sogar teurer als die Schweiz“ und sei beim Wachstum eines der Schlusslichter, sagt der 63-Jährige im Handelsblatt-Interview.

Den Bau des neuen Krebsforschungszentrums von Biontech in Großbritannien und den Verkauf des Wärmepumpengeschäfts von Viessmann an eine US-Firma sieht er als Warnsignale für die Politik. „Diesen Verlust für den Standort Deutschland gleicht nicht mal ein Elon Musk mit seinem Tesla-Werk in Grünheide aus oder mit irrwitzigen Summen subventionierte Halbleiterwerke“, sagt Stihl.

Der Unternehmer ist schlecht auf die Bundesregierung und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu sprechen. „Statt eine Strategie zu erarbeiten, betreibt die Regierung Mikromanagement mit Überregulierung“, kritisiert Stihl. Ein Paradebeispiel für teures Mikromanagement sei das neue Heizungsgesetz.

