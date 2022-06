Investoren 100 Millionen Euro für den Kampf gegen den Klimawandel – So wollen zwei Gründerinnen CO2 einsparen

Düsseldorf Manon Littek und Janna Ensthaler haben ihre Passion zum Beruf gemacht. Beide sind Vegetarierinnen. Beide sind von dem Wunsch beseelt, alles zu tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und nun haben sie 100 Millionen Euro zur Verfügung, um Technologien zu fördern, die mit Fleischalternativen CO2 einsparen.

Weniger als ein Jahr nach dem Start des Fundraising haben sie jetzt ihren „Green Generation Fund“ gelauncht, der Startkapital für junge Unternehmen in den Bereichen Foodtech und Greentech bereitstellt. An acht Start-ups haben sie sich schon beteiligt, geplant ist ein Portfolio von 20 bis 25 Beteiligungen.

„Wir wollen beweisen, dass wir genauso gute Renditen erzielen wie Tech-Fonds, aber dabei zugleich noch den Klimawandel bekämpfen können“, erklärt Ensthaler, die selbst bereits mehrere Start-ups gegründet hat. Und davon konnten die beiden Unternehmerinnen namhafte Investoren überzeugen.

Darunter sind sowohl Industrieexperten wie der ehemalige Aldi-Chef Marc Heußinger, die Westwing-Gründerin Delia Lachance oder Anne-Marie Großmann, die das Stahlwerk Georgsmarienhütte in einen klimaneutralen Pionierstandort verwandeln will. Aber auch große Investoren wie Corecam Capital Partners, Canica oder KfW Capital haben Mittel zur Verfügung gestellt.

Die beiden Fonds-Initiatorinnen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. „Die nächsten drei Jahre sind ausschlaggebend in der Bekämpfung des Klimawandels“, betont Littek, die zuvor unter anderem für den Foodtech-Investor Katjesgreenfood gearbeitet hat. „Wir müssen jetzt in die großen Lösungen investieren, um den Wandel hinzubekommen.“

Erstmals Eier mit Schale pflanzlich nachgebaut

Beteiligt haben sie sich beispielsweise an dem Unternehmen Neggst. Das Start-up baut mit einer am Fraunhofer Institut entwickelten Technologie auf pflanzlicher Basis Eier nach – komplett inklusive Schale und getrenntem Eiweiß und Dotter. Zum Portfolio gehören daneben Foodtech-Firmen wie Biomilq (zellkultivierte Muttermilch) und Libre (Fleischersatz aus Pilzen), aber auch eine Forschungsplattform für Plastikalternativen.

Einen besonders großen Hebel für die Reduktion der CO2-Emissionen sehen sie in der Lebensmittelproduktion. Schließlich verbrauche ein Fleischesser so viele Ressourcen wie sieben Vegetarier, so Littek.

„Wir suchen nach Technologien, die höchst effizient Proteine herstellen können“, betont sie. Mit der industriellen Produktion von Proteinen könne man sich auch unabhängiger machen, beispielsweise von Missernten. „Wichtig ist es, massentaugliche Produkte herzustellen, um möglichst vielen Menschen pflanzliche Proteine zugänglich zu machen“, ergänzt Ensthaler.

Experten sehen für Fleisch- und Fischalternativen auch wirtschaftlich ein riesiges Potenzial. Die Boston Consulting Group etwa schätzt, dass alternative Proteine im Jahr 2035 mindestens elf Prozent des Gesamtmarktes für Proteine ausmachen könnten, was einem Volumen von 97 Millionen Tonnen entspricht. Bei schnellerer technologischer Innovation sei sogar das Doppelte möglich.

Das Marktpotenzial schätzen sie bis dahin auf mindestens 290 Milliarden US-Dollar. „Alternative Proteine könnten bald mit tierischem Eiweiß in Geschmack, Beschaffenheit und Preis gleichziehen“, prognostiziert Benjamin Morach, Managing Director und Partner bei BCG. „Wir gehen davon aus, dass die Parität eine neue Wachstumswelle auslösen wird, die den heute noch recht jungen Markt in den Mainstream katapultiert, erhebliche Umweltvorteile mit sich bringt und ein noch schnelleres Wachstum ermöglicht.“

Messbare Ziele für die CO2-Reduktion vereinbart

Green Generation Fund ist nicht der einzige Fonds, der dieses Potenzial nutzen will. So hat beispielsweise der Venture-Capital-Investor Food Labs einen 100 Millionen Euro schweren Foodtech-Fonds aufgelegt. Auch der ehemalige Metro-Chef Olaf Koch will mit seinem Fonds Zintinus mindestens 150 Millionen Euro an Wachstumskapital für Foodtech-Start-ups einsammeln. Der größte in diesem Bereich ist Blue Horizon aus der Schweiz, der bisher mehr als 650 Millionen Dollar in über 50 Start-ups für alternative Proteine investiert hat.

Das Besondere am Green Generation Fund ist, dass Littek und Ensthaler ihren Investoren nicht nur Rendite versprechen. Sie haben zugleich mit den Investoren vereinbart, dass Start-ups, in die sie investieren, messbare Ziele für die CO2-Reduktion bekommen. „Sollten wir diese Ziele nicht erreichen, verpflichten wir uns, ein Drittel der Erträge an Organisationen und Initiativen zu spenden, die gegen den Klimawandel kämpfen“, sagt Ensthaler. Und auch ihre eigene Vergütung als Fondsmanagerin ist an solche Nachhaltigkeitsziele geknüpft.

