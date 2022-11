Jan Kath Wie ein Luxusdesigner Krieg und Gewalt dokumentiert

„Wenn man sich meine Arbeit ansieht, erkennt man, dass ich kein großer Fan vom ‚American Way of Life‘ bin“

Bangkok Normalerweise bringt der Bochumer Designerteppichhersteller Jan Kath ein Stück Lebensfreude in die Wohnzimmer seiner Kunden. Seine handgeknüpften Kreationen, die bei Hollywood-Stars und Luxusarchitekten gefragt sind, zeigen grelle Farbkleckse, Regenwälder und ferne Galaxien.

Kaths neue Motive stehen in krassem Gegensatz dazu: Statt stilvoller Wohnraumdekoration liefert der 50-Jährige nun Bilder von Krieg, Flucht und Zerstörung. Die Arbeiten, mit denen sich der Familienunternehmer deutlich von seinen bisherigen Erfolgen absetzt, sind sein Versuch, von der Designwelt in den Kunstbetrieb vorzustoßen.

Derzeit sind die Werke in einer Ausstellung in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zu sehen. Das tropische Urlaubsland ist seit mehr als einem Jahrzehnt Kaths Wahlheimat. Von dort aus steuert er sein internationales Teppichimperium, das weltweit die Filialen der Modemarke Louis Vuitton ausstattet und eigene Läden in Metropolen wie Berlin, New York und Vancouver betreibt.

Kurz vor Ausstellungsbeginn schreitet Kath die spiralförmige Rampe in dem Kunstzentrum BACC in der Bangkoker Innenstadt ab. Hier sind seine Teppiche kein Bodenbelag, sondern hängen wie großflächige Gemälde an einer Galeriewand.

Ein auffälliges Exemplar zeigt die Silhouette eines Kampfjets – unterlegt mit dem bunten Muster eines Orientteppichs. Nebenan hängen Kaths Darstellungen von bewaffneten Drohnen, herabfallenden Bomben und überfüllten Flüchtlingsbooten – jeweils mehrere Meter breit, geknüpft in aufwendiger Handarbeit.

„Ich will darstellen, woher Gewalt kommt – und zu welchen Resultaten sie führt“, sagt Kath. Inspiriert worden sei er von der Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte. Sein Großvater, ein Wehrmachtssoldat, wurde im Zweiten Weltkrieg verwundet. Seine Großmutter floh aus Schlesien. Dass in Europa nun wieder Krieg herrsche, schockiere ihn.

Hinter ihm stehen mehr als 2000 Knüpferinnen und Knüpfer in Nepal und Indien, die Kaths Entwürfe in Kleinarbeit umsetzen. (Foto: Mathias Peer) Jan Kath

„Ich mache mir große Sorgen, dass es weiter eskaliert“, sagt er. Eine unmittelbare Reaktion auf den Ukrainekrieg seien seine Kriegsteppiche aber nicht. Die Serie unter dem Titel „Rug Bombs“ sei bereits seit Jahren in Arbeit.

Als Backpacker durch Asien

An den zumindest vorübergehenden Rollenwechsel vom Unternehmer zum Künstler muss sich Kath noch gewöhnen. Wie ein typischer Geschäftsführer eines deutschen Mittelständlers sieht er zwar ohnehin nicht aus: Kath trägt ein dunkles kragenloses Hemd, eine Umhängetasche von Rimowa und Slipper von Adidas.

Dennoch glaubt er, sich anpassen zu müssen. „Im kommerziellen Geschäft habe ich oft innerhalb von zwei Tagen Termine auf zwei Kontinenten“, sagt er. Kunst könne man mit dieser Geschwindigkeit nicht machen. „Da muss ich einen Gang runterschalten.“

Während er in der Kunstwelt ein Neuling ist – seine erste Ausstellung hatte er im Sommer in Kassel –, kennt er die Teppichbranche bereits von klein auf. Sowohl sein Großvater als auch sein Vater handelten in Deutschland mit Orientteppichen. Als Kind reiste er mit zu Knüpfern im Iran und in Nepal. Das familiäre Teppichhaus weiterzuführen kam ihm jedoch nie in den Sinn.

Stattdessen reiste er mit Anfang 20 nach einer kaufmännischen Ausbildung als Backpacker durch Asien und ließ sich in Nepal nieder. In der Hauptstadt Kathmandu fand er Arbeit in einer Teppichmanufaktur bei einem Geschäftspartner seines Vaters. Dort reifte in ihm die Idee, die inzwischen als spießig geltenden Orientteppiche mit unkonventionellen Designs fit für das 21. Jahrhundert zu machen.

Kaths kreative Kollektionen, die er für Kataloge unter anderem in der Essener Zeche Zollverein ablichten ließ, sind inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten gefragt. Architekten und Innenausstatter besorgen sich Kath-Teppiche für mehrere Tausend Euro pro Quadratmeter für ihre prominenten Klienten. Der Schauspieler Bruce Willis bekam einen, genauso wie der Sänger der Rockband Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, und Medienunternehmer Rupert Murdoch.

Auch in der Washingtoner Residenz des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und in Privatsuiten des Hotels Four Seasons in Kairo finden sich nach Angaben von Kaths Designfirma Teppiche aus der Kollektion des Bochumers.

Keine Lieferungen mehr nach Russland

Die Einzelstücke, die Kath nun im Rahmen seiner künstlerischen Arbeit gestaltet hat und über die Düsseldorfer Galerie Droste vermarktet, dürften zumindest in den USA weniger den Massengeschmack treffen. In einem der Werke hat er das Foto einer schwer bewaffneten US-Familie aus dem Bildband „Armed America“ in einem fast zehn Quadratmeter großen Teppich verewigt – als Symbol dafür, dass alle Gewalt bei Individuen beginnt.

Das Geschäft beschreibt Kath als fair und nachhaltig. (Foto: Mathias Peer) Jan Kath

„Wenn man sich meine Arbeit ansieht, erkennt man, dass ich kein großer Fan vom ‚American Way of Life‘ bin“, sagt Kath. „Wenn das den einen oder anderen davon abhält, sich in meine Teppiche zu verlieben, muss ich das akzeptieren.“ Er glaube jedoch nicht, dass seine Auseinandersetzung mit politischen Themen seinem Kerngeschäft schade.

Russland beliefert Kath seit Kriegsbeginn in der Ukraine nicht mehr. Das Land zählte er früher zu seinen wichtigsten Wachstumsmärkten. Dennoch glaubt er, den Umsatz mit seinen Designerteppichen in diesem Jahr auf rund 17 Millionen Euro steigern zu können – von 15 Millionen Euro im Vorjahr.

Dahinter stehen mehr als 2000 Knüpferinnen und Knüpfer in Nepal und Indien, die Kaths Entwürfe in Kleinarbeit umsetzen – jeden Pixel auf der Vorlage verwandeln sie in einen Teppichknoten. Nach und nach erscheint so die gewünschte Abbildung wie aus einem sehr langsamen Tintenstrahldrucker. Typischerweise arbeiten drei bis vier Knüpfer mehrere Monate lang an einem seiner Teppiche.

Das Geschäft beschreibt Kath als fair und nachhaltig. Er verwendet nach eigenen Angaben fast ausschließlich Naturfarbstoffe und zahlt den Knüpfern rund 350 bis 400 Euro im Monat. Damit liege er am oberen Ende der in Indien branchenüblichen Löhne.

Für lokale Verhältnisse ist es tatsächlich kein schlechtes Einkommen. Indiens Mindestlohn liegt bei 2,20 Euro am Tag. Dennoch klagt Kath über Nachwuchsprobleme: Viele Knüpfer hätten während der Coronapandemie die Branche gewechselt oder sich selbstständig gemacht.

Unterstützung bekommt Kath aus der eigenen Familie. Seine beiden Söhne sind Mitte 20 – ungefähr so alt, wie Kath damals war, als er nach Asien aufbrach. Beide haben vor, in den Familienbetrieb einzusteigen.

Der ältere von beiden hat gerade seinen Abschluss an der Universität Kassel gemacht. „Der erste diplomierte Designer der Familie“, sagt Kath stolz. Er wird demnächst in der Designabteilung des Unternehmens anfangen. Teppiche der Familie Kath gibt es damit bald schon in vierter Generation.

