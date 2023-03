 Joachim Goldbeck: „Wir sind von Chinas Solartechnologien abhängiger als vom russischen Gas“

Der Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft hält die Entwicklung in der Solarbranche für ungesund. Die Politik müsse mehr Produktion zurück nach Deutschland holen.

Der Solarunternehmer ist Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft. (Foto: Goldbeck Solar) Joachim Goldbeck

Düsseldorf Unternehmen und Privatleute setzen immer mehr auf Solarenergie. Doch die Branche ist extrem abhängig von China und von staatlicher Hilfe, die das Wachstum stützt. Der Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft, Joachim Goldbeck, der 2001 das Unternehmen Goldbeck Solar gründet hat, fordert daher, die Solarindustrie wieder hierzulande aufzubauen.

Der 52-Jährige hat die Anfänge der deutschen Solarindustrie miterlebt. Goldbeck Solar startete innerhalb des Systembauunternehmens Goldbeck, das sein Vater 1969 gegründet hat und seine Brüder seit 2007 führen.

Die Solar-Nachfrage war in Europa zeitweise sehr schwach. So entschloss sich Joachim Goldbeck auch in risikoreicheren Ländern von Kasachstan bis Südamerika aktiv zu werden. Deshalb löste die Familie 2018 das Solargeschäft aus der Goldbeck-Gruppe heraus.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen