Konsumgüterkonzern Gewinn bricht um 18,5 Prozent ein – Kosten machen Persil-Hersteller Henkel zu schaffen

Düsseldorf Steigende Kosten für Materialien und Logistik belasten Henkel. Der Hersteller von Persil und Pritt steigerte im ersten Halbjahr zwar seinen Umsatz aus eigener Kraft um 8,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro.

Allerdings ging der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) deutlich um 18,5 Prozent zurück. Unter dem Strich erzielte Henkel einen bereinigten Gewinn von nur knapp 1,2 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebit-Marge sank auf 10,7 Prozent, nach 14,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021. Das teilten die Düsseldorfer am Montagmorgen mit.

„Die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten liegt in einem außerordentlich schwierigen Umfeld über den bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr“, sagte Vorstandschef Carsten Knobel laut Konzernmitteilung.

Die Zahlen zeigen, dass Henkel stärker unter den steigenden Kosten ächzt als die Konkurrenz. Nivea-Hersteller Beiersdorf etwa wies jüngst für die erste Jahreshälfte sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn ein deutliches Plus aus. Trotz weitergegebener Kosten, steigender Absätze, eines strikten Kostenmanagements und weiterer Effizienzverbesserungen habe man die Belastungen nicht vollständig kompensieren können, räumt Henkel in der Mitteilung ein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für das Gesamtjahr geht Henkel indes davon aus, mehr Umsätze zu machen als bislang angenommen. Henkel erwartet jetzt ein organisches Umsatzwachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent, zuvor waren es 3,5 bis 5,5 Prozent. Wegen der besseren Aussichten zogen die Aktien von Henkel im Frankfurter Frühhandel um 2,4 Prozent an.

Bezüglich der Ebit-Marge hält Henkel an seinen Prognosen fest, sie soll zwischen neun und elf Prozent liegen. Henkel hatte diese Ziele bereits im Frühjahr nach unten korrigiert, zu Jahresbeginn rechneten die Düsseldorfer noch mit einer Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent.

Henkel will sich bis Jahresende aus Russland zurückziehen

Das Ergebnis von Henkel wird auch durch den Rückzug aus Russland belastet. Henkel hatte Ende April nach langem Zögern unter großem öffentlichem Druck seine Geschäfte in Russland eingestellt. Der Persil-Produzent hatte wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert. Henkel erzielte dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes, rund eine Milliarde Euro, und beschäftigt in elf Werken 2500 Mitarbeiter.

„Henkel prüft derzeit alle Optionen eingehend und beabsichtigt, den Prozess bis Ende des Jahres abgeschlossen zu haben“, heißt es. Der Konzern erwägt, einige Geschäftsbereiche ganz einzustellen, sie zu verkaufen, auch eine Übernahme durch das Management sei denkbar. Noch produziert der Konzern in Russland in gewohntem Umfang.

>> Lesen Sie dazu: Apple, Mercedes, Miele: So gelangen westliche Waren trotz Sanktionen weiter nach Russland

Wachstumstreiber in der ersten Jahreshälfte war erneut die Klebstoffsparte von Henkel. In diesem Bereich gilt Henkel als führend. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 12,2 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Euro. Allerdings sank das bereinigte betriebliche Ergebnis wegen gestiegener Kosten von 820 auf 743 Millionen Euro.

Die Wasch- und Reinigungsmittelsparte wuchs im ersten Halbjahr aus eigener Kraft um 7,4 Prozent. Das wurde insbesondere durch das florierende Geschäft mit Waschmitteln getragen. Die Kosmetiksparte steigerte ihren Umsatz nur leicht um 0,4 Prozent. Unter dem Strich erwirtschafteten beide Bereiche wegen steigender Kosten weniger Gewinn.

Neue Konzernstruktur soll bis Anfang 2023 stehen

Konzernchef Knobel baut das Konsumentengeschäft von Henkel gerade um. Er will das kriselnde Kosmetikgeschäft („Dial“, „Syoss“) mit dem besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelbereich und seinen bekannten Marken wie Persil oder Pril zusammenlegen.

„Die Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten liegt in einem außerordentlich schwierigen Umfeld über den bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr“, sagte der Henkel-Vorstandschef. (Foto: Henkel) Carsten Knobel

Bis Anfang 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein, bekräftigte Knobel am Montag. Dann wird Henkel auf zwei etwa gleich großen Säulen stehen, wobei das Klebstoffgeschäft das profitablere ist. In den USA soll die neue Organisation bereits im September etabliert sein.

Das Konsumentengeschäft von Henkel will Knobel unter dem Namen „Consumer Brands“ schlagkräftiger machen, aber auch die Kosten drücken. So will Henkel im Zuge des Konzernumbaus weltweit 2000 Stellen streichen, in Deutschland sind davon 300 betroffen.

Mit dem Umbau reagiert das Management auf die seit Jahren schwächelnde Kosmetiksparte. Analysten hatten immer wieder kritisiert, dass das Geschäft im Vergleich mit dem von Konkurrenten wie L’Oréal zu klein und nicht profitabel genug sei. Henkel ist vor allem im Massenkonsumgütergeschäft tätig. Hier sind die Margen geringer als etwa bei Luxusprodukten oder hochwertigen Hautcremes, die Henkel nicht im Angebot hat.

Mehr: Persil-Hersteller Henkel will mehr als 2000 Mitarbeiter entlassen – vor allem im Management.