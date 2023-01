 Liebherr: Baumaschinenhersteller setzt in Zukunft auf alternative Antriebe

Das Familienunternehmen verzeichnet trotz des weitgehenden Rückzugs aus Russland Rekordauftragseingänge. Auf der Agenda stehen nun vor allem alternative Antriebe.

Die Baumaschinenbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess hin zu Digitalisierung und alternativen Antrieben. (Foto: Liebherr) Wasserstoff-Bagger von Liebherr

Stuttgart Auf dem weltgrößten Treffen der Baumaschinenhersteller, der Messe Bauma in München, war es Ende Oktober an jeder Ecke zu spüren: Wie die Autoindustrie auch befindet sich die Branche in einem tiefgreifenden Transformationsprozess hin zu Digitalisierung und alternativen Antrieben.

„Vor vier Jahren hatten wir erst zwei batteriebetriebene Geräte, heute beschäftigt sich beinahe jede Sparte mit den Themen Batterie und Elektrifizierung“, sagt Stephen Albrecht, Technikchef von Liebherr.

Das traditionsreiche Familienunternehmen bekam für seinen Wasserstoffbagger den Innovationspreis der Bauma. Und auch an der ebenfalls ausgezeichneten Digitalplattform MiC 4.0., die vom Maschinenbauverband VDMA und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie initiiert wurde, ist Liebherr maßgeblich beteiligt. Sie soll eines Tages dafür sorgen, dass alle unterschiedlichen Maschinen auf einer Großbaustelle vernetzt werden können.

Baumaschinenhersteller Liebherr: Auftragseingang acht Prozent über Vorjahr

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen