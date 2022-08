Lieferdrohnen Wingcopter-Chef sucht Bauland für Fabriken

Weiterstadt Die Resonanz hat selbst Gründer und CEO Tom Plümmer überrascht: 42 Millionen Euro sammelte sein Lieferdrohnen-Start-up Wingcopter bei einer Finanzierungsrunde Ende Juni ein – und es hätte sogar noch mehr werden können. „Wir mussten in der letzten Finanzierungsrunde einigen interessierten Investoren sagen, dass alle Plätze für diese Runde vergeben sind“, sagt Plümmer sichtlich stolz: „Wir waren überzeichnet, was ein sehr gutes Zeichen ist, besonders in diesen Tagen, in denen einige Start-ups ums Überleben kämpfen.“

Mittlerweile arbeitet Wingcopter an der nächsten Finanzierungsrunde, Plümmer und sein Team sprechen weiter mit allen Interessenten. Denn das Jungunternehmen aus Weiterstadt in der Nähe von Darmstadt braucht Geld.

Wingcopter ist bei der Entwicklung des eigenen Flugvehikels mittlerweile weit fortgeschritten. Plümmer erzählt, die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA habe das Konzept abgenommen und im Mai die „Airworthiness Criteria“ definiert, die Wingcopters Fluggerät erfüllen muss, um die Zulassung für den amerikanischen Luftraum zu bekommen. Das stelle einen „großen Schritt im Rahmen der Zertifizierung eines unbemannten Fluggeräts für den kommerziellen Betrieb in den USA“ dar, sagt Plümmer. Auch in Europa und in Japan seien die Behörden „sehr kooperativ“.

Die Aussicht, bald Medikamente oder andere Produkte mit einer Drohne zu liefern, stößt bei potenziellen Kunden auf großes Interesse. „Unsere Produktion ist in diesem Jahr voll ausgelastet. Auch die Auftragsbücher der beiden Folgejahre sind bereits gut gefüllt“, sagt Plümmer.

Der positive Trend setze sich bis über das Jahr 2025 hinaus fort, auch dank eines Großprojekts in Afrika. Wingcopter wird dem afrikanischen Partner Continental Drones in den kommenden fünf Jahren bis zu 12.000 Drohnen liefern. Continental Drones will damit in zahlreichen Ländern südlich der Sahara ein neues Transportnetz aufbauen.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dringend gesucht

Um so viele Drohnen ausliefern zu können, braucht Wingcopter Platz für die Serienfertigung. „Wir schauen uns jetzt schon nach Bauland um und sind zuversichtlich, dass uns das Land Hessen, welches bei uns investiert ist, dabei helfen kann“, sagt Plümmer. Das Team denke auch über Fabriken auf anderen Kontinenten nach, wolle aber vorerst vor allem die Produktion am Unternehmenssitz in Weiterstadt ausbauen.

In der großen Fertigungshalle wird jede Ecke genutzt, eng wird es jedoch noch nicht. „Für all die Vorbestellungen reicht die Halle hier in Weiterstadt. Die Maschinen für die geplante Fertigung von mehreren Tausend Drohnen pro Jahr sind schon alle installiert und in Betrieb“, sagt Plümmer.

Diese Maschinen sollen bald noch mehr Drohnen am Tag produzieren, dafür will Wingcopter neue Mitarbeiter einstellen. „Bis Ende des Jahres wollen wir auf 200 Mitarbeiter wachsen, aber auch danach soll die Belegschaft weiter ausgebaut werden. Wir würden gern einen Dreischichtbetrieb aufbauen und noch mehr lokale Jobs schaffen.“

Roboter sollen die Angestellten bei der Produktion unterstützen und die Effizienz steigern, ein erstes Gerät von Kuka ist in einem geschützten Raum bereits im Einsatz. „Durch Automatisierung können wir den Arbeitsaufwand von einigen Tagen auf wenige Stunden reduzieren“, erläutert Plümmer.

Der Gründer und CEO von Wingcopter will mit Lieferdrohnen vor allem im B2B-Geschäft wachsen. (Foto: Wingcopter ) Tom Plümmer

Plümmer gründete Wingcopter 2017 mit Studienkollegen aus Darmstadt. Sie entwickelten einen elektrischen Senkrechtstarter, der sechs Kilogramm Fracht befördern und in einer Stunde bis zu 110 Kilometer Strecke zurücklegen kann.

Experten zufolge dürfte das Frachtgeschäft mit elektrischen Senkrechtstartern als erstes eine signifikante Größe erreichen – deutlich früher als Flugtaxis für Passagiere. Die Risikokapitalfirma Levitate Capital rechnet für das Jahr 2030 mit einem weltweiten Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar.

Im südostafrikanischen Binnenstaat Malawi versorgt Wingcopter bereits seit 2018 entlegene und schwer erreichbare Regionen mit Medikamenten, eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). „Projekte wie das in Malawi sind langfristig angelegt, es ist für uns nicht nur ein Test“, sagt Plümmer.

Wingcopter habe sich das Ziel gesetzt, das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern. „Das ist nicht nur so dahergesagt, bis 2030 wollen wir hier weltweit einen signifikanten Effekt erzielen.“ Zudem schaffe man dort Arbeitsplätze.

Eine aufwendige Infrastruktur braucht die Drohne aus Weiterstadt nicht. „Wir bauen alles Notwendige an einem Tag auf“, sagt Plümmer. Wingcopter errichtet eine Start- und Landeplattform aus Beton und stellt für das Personal einen modifizierten Schiffscontainer mit allem Notwendigen auf, um die Drohnenflüge zu überwachen.

Die Drohnen sollen dabei bald nicht mehr nur Medikamente transportieren. „Wir überlegen, wie man den Netzwerkeffekt unserer Drohnen in Zukunft am besten nutzen kann. Wingcopter, die für Medizin unterwegs sind, können auch andere Dinge wie zum Beispiel Lebensmittel befördern“, sagt Plümmer.

Keine Lieferung an Privatkunden

Eine Lieferung an Endkunden hat der Jungunternehmer allerdings nicht im Kopf. Es gehe erst einmal um die Lieferung zwischen Unternehmen, das sogenannte B2B-Geschäft in strukturschwachen Regionen.

Auch der Einzelhändler Rewe ist bei der jüngsten Finanzierungsrunde eingestiegen und sieht in dem Start-up nach eigener Aussage einen wichtigen Partner für ein Zukunftsthema. Was der Handelskonzern damit konkret meint, lässt er offen. Für Plümmer ist es aber ein starkes Zeichen für die Expansion in das B2B-Geschäft: „Auch unser Investor Itochu betreibt eine der größten Supermarktketten in Japan mit über 24.000 Einkaufsläden.“

Zahlreiche Unternehmen arbeiten an der Idee einer Lieferdrohne. In den USA nimmt zum Beispiel Zipline für sich in Anspruch, bereits mehr als 250.000 kommerzielle Warenlieferungen durchgeführt zu haben. Dass Wettbewerber Wingcopter einholen könnten, fürchtet Plümmer gleichwohl nicht.

„Nur kopieren geht nicht“, sagt er. Zum einen seien die Kerninnovationen in Hardware und Software von Wingcopter patentiert worden. Zum anderen müsse jeder durch den langwierigen Zertifizierungsprozess, „in dem wir uns schon seit einigen Jahren befinden“.

