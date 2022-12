LVMH Bernard Arnault ist jetzt der reichste Mensch der Welt

Paris Bei den Pariser Modenschauen sitzt ganz vorn oft ein schmächtiger Mann in dunklem Anzug. Bernard Arnault lächelt kaum und spricht sehr leise. Neben ihm sind meist Anna Wintour von der „Vogue“ oder internationale Stars platziert. Wenn die Kameras auf die erste Reihe gerichtet sind, dann auch immer auf den diskreten Herrn.

Nun bekommt der Franzose, Chef des Luxuskonzerns LVMH, noch mehr Aufmerksamkeit: In dieser Woche wurde er vom US-Magazin „Forbes“ zum reichsten Menschen der Welt gekürt und löste damit Elon Musk ab.

Nach Musks Kauf von Twitter war die Tesla-Aktie eingebrochen, der Unternehmer verlor Milliarden. Musks Vermögen wird von dem Magazin auf 181 Milliarden Dollar geschätzt. Der 73-jährige Arnault kommt auf 186 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Denn er ist nicht nur Chef, sondern auch Miteigentümer von LVMH, das immer noch ein Familienunternehmen ist.

Zum Konzern gehören neben Louis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy (LVMH) weitere 72 Luxusmarken wie Dior, Tiffany, Givenchy, Fendi oder Bulgari. Nach einer Umsatzsteigerung von 44 Prozent im Jahr 2021 wird für 2022 wieder ein Rekordergebnis erwartet. Arnault und seine Familie halten rund 47 Prozent der Anteile am Konzern.

Arnault baute sein Vermögen, das sich in zehn Jahren mehr als versechsfacht hat, über Jahrzehnte mit Luxusfirmen auf. Die laufen trotz der Krisen der vergangenen Jahre bestens, während die schnell aufgestiegenen Tech-Marken zunehmend wackelig sind. Arnaults Vermögen dürfte weiter steigen.

Die Unternehmensberatung Bain erwartet für den Luxussektor 2022 weltweit ein Rekordjahr mit einem Wachstum von 15 Prozent. Die Branche bedient einen globalen Markt, was sie widerstandsfähig macht. Zudem sind die oberen Einkommensschichten kaum von den aktuellen Krisen betroffen, so die Experten. Die Aktie von LVMH erzielte am Mittwoch ein Rekordhoch von 726 Euro. In den vergangenen sechs Monaten ist sie um mehr als 32 Prozent gestiegen.

Die Luxusmarken von LVMH laufen trotz der Krisen der vergangenen Jahre bestens. (Foto: Reuters) Louis-Vuitton-Filiale in Wien

Arnault selbst will von Ruhestand vorerst nichts wissen, sondern bis zum 80. Geburtstag bleiben. Er ließ kürzlich die Altersgrenze für CEOs in seinem Unternehmen von 75 auf 80 anheben. Der Unternehmer hatte immer großen Ehrgeiz: „Was ich liebe, ist zu gewinnen. Ich liebe es, die Nummer eins zu sein.“

Der in Roubaix geborene Nordfranzose, in zweiter Ehe mit der Pianistin Hélène Mercier-Arnault verheiratet, hat fünf Kinder, die er seit Jahren im Konzern installiert, damit sie sein Werk weiterführen. Antoine und Delphine aus erster Ehe sowie Alexandre, Fréderic und Jean mit seiner zweiten Frau. Wer aber mal Nachfolger des Vaters wird, ist noch immer ein Geheimnis.

Der LVMH-Chef kennt kaum Niederlagen

Mehrheitsaktionär von LVMH wurde Arnault 1989, und er hat sein Imperium immer weiter ausgeweitet. Seine Spezialität: Er kaufte verstaubte Marken auf und belebte sie neu, darunter Dior und Louis Vuitton. Arnault kommt aus einer Unternehmerfamilie, übernahm nach einem Studium der Ingenieurwissenschaften in Paris das Immobiliengeschäft seines Vaters und weitete es aus, baute und handelte mit Ferienwohnungen in Südfrankreich und Florida.

Im Jahr 1984 kaufte er den schwächelnden Textilkonzern Boussac Saint-Frères, zu dem Dior gehörte – sein erster Coup. Arnault sieht „Ausdauer und Zuversicht“ als die wichtigsten Eigenschaften für seinen Erfolg. Außerdem ist er bestens vernetzt, kennt Stars und Politiker. Er war auch mit dem 2019 verstorbenen Karl Lagerfeld befreundet, der künstlerischer Direktor bei Fendi war.

Arnault setzte für seine Marken auf angesagte Designer wie Marc Jacobs, John Galliano und Nicolas Ghesquière. Niederlagen gab es für ihn kaum. Nur einmal zog er den Kürzeren, als ihm Konkurrent François Pinault im Jahr 2001 Gucci vor der Nase wegschnappte.

Arnault hat seinen Privatjet verkauft

Privat ist Arnault begeisterter Tennisspieler, Kunstsammler und Klavierspieler, hat eine Luxusjacht und Häuser in Metropolen wie Paris und London. Ein Partytyp ist er nicht, Restaurants sucht er selten auf und trinkt kaum Alkohol.

Auch einen Privatjet hat er nicht mehr. Ein Instagram-Account habe ihn dazu gebracht, den Flieger zu verkaufen, erzählte er kürzlich französischen Medien. Umweltaktivisten verfolgten dort die Bewegungen des „Flugzeugs von Bernard“ und rechneten den CO2-Ausstoß aus. Arnaults Reisen wurden danach heftig kritisiert.

Nun mietet er stattdessen Jets, was sich nicht so leicht nachvollziehen lässt. Ständig ist er weltweit unterwegs, gilt als Arbeitstier. Tochter Delphine Arnault sagte einmal über ihn: „Er arbeitet 24 Stunden. Wenn er schläft, träumt er von neuen Ideen für das Unternehmen.“

Die 47-Jährige ist Vizechefin bei Louis Vuitton. (Foto: AFP/Getty Images) Delphine Arnault mit Vater Bernard

Die 47-jährige Delphine ist seit 2003 im Vorstand von LVMH, Vizechefin bei Louis Vuitton und mit Telekommilliardär Xavier Niel liiert. Sie alle sind mit Präsident Emmanuel Macron befreundet, dessen Frau Brigitte auf die Marke Louis Vuitton für offizielle Anlässe schwört, wie kürzlich in den USA beim Staatsbesuch im Weißen Haus mit Jill und Joe Biden. Auch Arnault und seine Frau waren zum Dinner geladen, wo sie „Vogue“-Chefredakteurin Wintour trafen.

Bernard Arnault hat den Einfluss seiner Familie bei LVMH gesichert

Sohn Antoine stand immer ein wenig im Schatten seines Vaters. Der 45-Jährige ist mit Topmodel Natalja Wodjanowa verheiratet und fungiert im Konzern als Chef des Schuhfabrikanten Berluti und Kommunikationsdirektor bei Louis Vuitton. Vor einigen Tagen ernannte ihn sein Vater zum Chef der Holding von Christian Dior. Damit hat er ihm wesentlich mehr Macht im Konzern übergeben.

Der älteste Sohn von Bernard Arnault hat kürzlich mehr Verantwortung erhalten. (Foto: Reuters) Antoine Arnault

Der 30-jährige Alexandre ist Chef bei Tiffany, Fréderic, 27, leitet die Schweizer Marke Tag Heuer, die auch zu LVMH gehört. Jean, 23, ist Entwicklungschef der Uhrensparte von Louis Vuitton.

Arnault baut geschickt für seine Familie vor. Kürzlich wurde die Umwandlung seiner Holding Agache, über die Arnault den Konzern kontrolliert, in eine Kommanditgesellschaft angekündigt. Damit will der Patriarch die langfristige Kontrolle über LVMH sichern und sein Unternehmen vor feindlichen Übernahmen schützen – auch für die nächste Generation.

Erstpublikation: 14.12.2022, 19:14 Uhr.