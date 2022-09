Marihuana als Medizin Cannabis-Start-up Sanity Group sammelt 37,6 Millionen Euro Kapital ein

Frankfurt Das Berliner Cannabis-Unternehmen Sanity-Group hat weiteres Wachstumskapital in Höhe von 36,7 Millionen Euro eingesammelt. Wie das Handelsblatt vorab erfuhr, wurde die gerade abgeschlossene Finanzierungsrunde der Serie B von British American Tobacco (BAT Group) als Neuinvestor angeführt, zudem beteiligten sich bereits bestehende Investoren. Insgesamt hat das 2018 gegründete Start-up mittlerweile mehr als 100 Millionen Euro von Investoren eingesammelt.

„Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein starkes Signal für die Entwicklung des Cannabismarkts in Deutschland und Europa“, sagt Finn Age Hänsel, Gründer und CEO der Sanity Group. Nach Einschätzung des Unternehmens ist die aktuelle Serie-B-Runde die bisher größte eines europäischen Cannabisunternehmens und eine der wenigen Aufstockungsrunden in der deutschen Start-up-Szene, für die die Suche nach Investoren in der aktuellen wirtschaftlichen Phase schwieriger geworden ist.

Die Sanity Group, die mit rund 120 Mitarbeitern zu den großen Start-ups in der deutschen Cannabisszene gehört, will mit dem frischen Kapital vor allem in zwei Bereiche investieren: Zum einen soll das Produktportfolio mit verschreibungspflichtigem Medizinalcannabis ausgebaut werden. Zum anderen will das Unternehmen auch ein maßgeblicher Player im Geschäft mit Cannabis für den Freizeitkonsum werden.

Die Ampelkoalition strebt die Legalisierung von Cannabis in Deutschland an. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will dazu bis zum Jahresende Pläne vorlegen. Laut Koalitionsvertrag ist die kontrollierte Abgabe an Erwachsene über lizenzierte Fachgeschäfte geplant.

Die Sanity Group will nach Angaben von Finn Hänsel mit zahlreichen eigenen Fachgeschäften in Deutschland an den Start gehen, aber auch mit anderen möglichen Abgabestellen, etwa Apotheken, kooperieren. Für die Legalisierung von Cannabis gibt es hohe rechtliche und regulatorische Hürden zu überwinden. Sanity-Gründer Hänsel rechnet mit der Marktöffnung erst ab 2024.

Markt für medizinisches Cannabis wächst

Der Gesamtbedarf für Freizeitcannabis in Deutschland wird von Ökonom Justus Haucap von der Universität Düsseldorf auf 380 bis 420 Tonnen pro Jahr geschätzt, was einem Wert von mindestens vier Milliarden Euro entsprechen dürfte.

Im medizinischen Bereich kann Cannabis in Deutschland seit 2017 von Ärzten verordnet werden und wird auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. 2021 wurden laut Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung mehr als 370.000 Verordnungen von Cannabisblüten sowie cannabinoidhaltigen Extrakten und Fertigarzneimitteln ausgestellt. Das entspricht einem Bruttoumsatz von mehr als 185 Millionen Euro und einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent.

Allerdings sehen Branchenvertreter und Marktbeobachter bei Cannabis zu therapeutischen Zwecken noch ein weit größeres Potenzial. Nicht nur weil viele Ärzte Cannabis noch nicht verordnen. Auch weil die Krankenkassen bisher nur knapp zwei Drittel der Anträge auf Kostenerstattung bewilligen.

Die Sanity Group will neben verschiedenen Cannabisblüten und Extrakten nun auch spezielle Rezeptur-Sets in den Markt einführen, damit die Apotheker vor Ort für die Patienten cannabinoidhaltige Nasentropfen oder auch Zäpfchen herstellen können. Laut CEO Hänsel will das Unternehmen die Akzeptanz und Verträglichkeit in einer Beobachtungsstudie in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten testen.

Darüber hinaus betreibt das Start-up in der Nähe von Frankfurt eine Produktionsanlage für Cannabisextrakte. Anfang September hatte das Unternehmen neue exklusive Lieferverträge für medizinisches Cannabis mit Partnern aus Portugal, Südafrika und Kanada unterzeichnet.

Von den Investoren wird die expansive Strategie der Sanity Group goutiert. Neben der BAT Group hat sich auch der Leadinvestor der letztjährigen Finanzierungsrunde, die Schweizer Venturekapitalgesellschaft Redalpine, an der neuen Runde beteiligt. Frisches Geld kommt auch von der US-Gesellschaft Casa Verde Capital, bei der unter anderem US-Rapper Snoop Dogg engagiert ist.

Casa Verde ist im vergangenen Jahr mit 3,5 Millionen US-Dollar bei der Sanity Group eingestiegen. Laut der Markus-Datenbank hielt der US-Investor zuletzt etwas mehr als zwei Prozent an der Sanity Group. Damit ergibt sich für das Unternehmen eine Bewertung von umgerechnet mehr als 160 Millionen Euro, die durch die neue Finanzierungsrunde auf mehr als 200 Millionen Euro gestiegen sein dürfte.

