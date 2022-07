Matthias Lapp Der älteste Gründer-Enkel übernimmt beim Kabelhersteller Lapp

Stuttgart Beim Stuttgarter Kabelhersteller Lapp scheidet die zweite Generation jetzt komplett aus dem Unternehmen aus. Matthias Lapp, der älteste Enkel der Firmengründerin Ursula Ida Lapp wird zum Geschäftsjahresbeginn am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz der Lapp Holding von seinem Onkel Andreas Lapp übernehmen, wie das Unternehmen mitteilt.

Gleichzeitig wird sein Vater Siegbert Lapp den Posten als Aufsichtsratschef an seinen bisherigen Stellvertreter Hans Schumacher übertragen. „Wir haben eine starke Strategie und sind hervorragend aufgestellt, um unseren Kunden Antworten auf die großen Themen unserer Zeit wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu liefern“, sagte Matthias Lapp dem Handelsblatt.

In der neuen Führungsposition werde er „noch mehr gestalten können“, sagte der 39-Jährige. Er will das Unternehmen weiter digitalisieren. Derzeit muss er aber vor allem die Preissteigerungen und Lieferengpässe bei dem für Lapp wichtigen Rohstoff Kupfer in den Griff bekommen.

„Wir haben vollstes Vertrauen, dass die dritte Generation Lapp in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, sagte Andreas Lapp. Er war bislang das Gesicht des Unternehmens – umtriebig, politisch verdrahtet, mit einem besonderen Faible für Indien.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sein Bruder Siegbert hielt sich erst als Produktionschef und später als Aufsichtsratschef eher im Hintergrund. Einfluss nehmen kann die zweite Generation aber weiterhin – über den Gesellschafterausschuss, da noch nicht alle Anteile übertragen sind.

Zweite Generation machte das Unternehmen zum Weltmarktführer

Andreas und Siegbert Lapp mussten früh Verantwortung übernehmen. Als ihr Vater und Unternehmensgründer Oskar Lapp 1987 überraschend starb, waren die beiden Söhne gefordert: Die Brüder lenkten das Unternehmen fortan zusammen mit ihrer Mutter Ursula Ida Lapp.

Das Stuttgarter Familienunternehmen LAPP wird ab 1. Oktober 2022 von der dritten Generation geführt. (Foto: Lapp) Familie Lapp in Stuttgart

In den vergangenen 35 Jahren formten sie Lapp zum Weltmarkführer in der Verbindungstechnologie. Ihre patentierten Kabel sind hochflexibel und resistent gegen Umwelteinflüsse, sodass sie in weiten Teilen der Industrie, beispielsweise in Hochgeschwindigkeitsrobotern oder auf Bohrinseln, Verwendung finden.

Der Generationswechsel wurde bereits im Jahr 2017 eingeleitet. Seither ist der Betriebswirt Matthias Lapp Geschäftsführer von Lapp Deutschland und CEO für das EMEA-Geschäft, also für Lateinamerika, Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Damit war er schon vorher für über 70 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt 1,4 Milliarden Euro verantwortlich. Diese Funktionen wird er in Personalunion beibehalten, wenn er Vorstandsvorsitzer der Holding wird.

Lapp studierte BWL in Amsterdam und München. Danach arbeitete er für Coca-Cola in Mexiko. Seit 2010 ist er im Unternehmen, zunächst als Assistent des Personalchefs, dann als Leiter Export. Er war bereits maßgeblich beteiligt an der Strategieentwicklung vom Kabelhersteller zum Systemanbieter für Verbindungslösungen.

Matthias Lapp ist jetzt das einzige Familienmitglied in der operativen Führung des Unternehmens. Um die Familienbalance zu wahren, wird seine Cousine Katharina Lapp in den Aufsichtsrat einziehen. Die 24-Jährige wuchs genau wie Matthias Lapp in und mit dem Unternehmen auf. Nach dem Abitur studierte sie Mechatronik und anschließend Internationales Management.

Das Unternehmen hat zwar die Rechtsform einer AG, aber das sei vor allem wegen der Transparenz der Zahlen so, sagt der künftige CEO. Ein Börsengang oder eine Veräußerung werde es nicht geben. „Wir bleiben ein reines Familienunternehmen.“ Das ist nicht zu viel versprochen: In der vierten Generation gibt es bereits drei noch sehr junge Lapps.

Mehr: Der Unbeirrbare – Eberspächer-Chef Martin Peters blüht in der Krise auf