Medizinproduktehersteller B. Braun wächst nach Corona-Belastungen wieder – hohe Kosten drücken das Ergebnis

Frankfurt Keineswegs „business as usual“ war das zweite Coronajahr für das Medizintechnikunternehmen B. Braun nach Einschätzung von Vorstandschefin Anna Maria Braun. Gestiegene Rohstoff-, Fracht- und Energiepreise sowie Lieferengpässe haben das Melsunger Familienunternehmen stark gefordert, wie viele andere Hersteller auch.

Und es sieht derzeit nicht danach aus, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern: „Wir hatten am Jahresanfang noch erwartet, dass Rohstoff- und Logistikpreise ein gewisses Plateau erreichen. Aber durch den Ukrainekrieg sind zusätzliche Volatilität und eine Verschärfung der Situation eingetreten“, sagte Braun bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag.

Mit einfachen Kosteneinsparungen werde man das nicht kompensieren können, so die Vorstandschefin: „Wir werden weitere Preissteigerungen umsetzen.“ Zudem soll die Breite des Portfolios überprüft werden, und etwaige Doppelstrukturen im Unternehmen sollen abgebaut und die Kräfte im Einkauf noch stärker gebündelt werden, kündigte Braun an.

Die 42-jährige studierte Juristin führt seit bald drei Jahren das weltweit agierende Familienunternehmen, dessen Produktpalette von Spritzen und Infusionslösungen über chirurgische Instrumente und Gelenkprothesen bis hin zu Produkten für Dialyse und Wundversorgung reicht. Nachdem B. Braun 2020 nicht gewachsen war, weil in der Coronapandemie unter anderem viele planbare Operationen verschoben worden waren, zog das Geschäft im vergangenen Jahr wieder an. Insgesamt konnte B. Braun 2021 seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro steigern.

Die gestiegenen Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten aber belasteten das Ergebnis. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 1,1 Milliarden Euro nahezu stabil. Mit einer Ebitda-Marge von 14 Prozent verfehlte B. Braun seine Zielmarge von 15 Prozent des Umsatzes. Der Konzernjahresüberschuss lag mit 300,1 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 301,5 Millionen Euro. „Angesichts der deutlich positiven Umsatzentwicklung kann uns das Ergebnis nicht zufriedenstellen“, sagte Braun.

Entwicklung leicht über Marktniveau

Zum Umsatzwachstum des Unternehmens trugen alle Sparten bei. Die Tochter Aesculap, die chirurgische Instrumente und Gelenkimplantate herstellt, wuchs im Vergleich zum pandemiebedingt schwierigen Jahr 2020 am kräftigsten. Dennoch konnte das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht werden, da auch im vergangenen Jahr wegen Covid-19 planbare Operationen in vielen Ländern ausgesetzt wurden. Die größte Sparte Hospital Care profitierte von einer hohen Nachfrage nach Infusionspumpen.

Außerdem wurden für die Covid-19-Impfkampagnen viele Spitzen und Kanülen bei B. Braun geordert. Wie bei Wettbewerber Fresenius Medical Care blieb das Dialysegeschäft hinter den wirtschaftlichen Erwartungen, was mit der traurigen Tatsache zusammenhängt, dass die Sterblichkeitsrate von Dialysepatienten in Zeiten der Coronapandemie hoch ist. Alles in allem dürfte sich B. Braun etwas besser als der weltweite Medizintechnikmarkt entwickelt haben, der laut Schätzungen derzeit mit durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr wächst, wie der Branchenverband Spectaris berichtet.

Die Lieferkette in die Ukraine konnte laut Vorstandschefin Braun bisher aufrechterhalten werden. B. Braun beschäftigt in dem Land rund 70 Mitarbeiter und erzielte dort zuletzt etwa 18 Millionen Euro Umsatz. In Russland versorgt das Unternehmen seine Patienten weiter, darunter 7000 Dialysepatienten. „Wir sehen uns auch in Russland in der Pflicht, der medizinischen Grundversorgung nachzukommen“, sagte Braun. Russland ist für den hessischen Medizinproduktehersteller mit etwa 250 Millionen Euro Umsatz und rund 3400 Mitarbeitern der sechstgrößte Markt. In einem Werk nördlich von Moskau stellt B. Braun Infusionslösungen her.

Anna Maria Braun führt das 1839 gegründete Unternehmen in sechster Familiengeneration. Ihr strategischer Fokus für die nächsten Jahre liegt auf neuen Technologien und dem digitalen Wandel des Traditionsunternehmens mit seinen mehr als 66.000 Mitarbeitern. Digitale Kunden- und Lernportale, vernetzte Produkte, wie eine an die Cloud angebundene Infusionspumpe, und automatisierte Überwachungssysteme für Operationsinstrumente sind hierfür Beispiele.

B. Braun hat im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt mehr als eine Milliarde Euro in neue Produktionen sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte investiert. So wurde am Heimatstandort Melsungen mit dem Bau einer Fertigung medizinischer Einmalartikel begonnen und die weitere Automatisierung der Produktion von Infusionspumpen vorangetrieben.

