Mittelstand Milliarden-Deal in der Klimatechnik: Wärmepumpen-Firma Wolf wird Italienisch

Die familiengeführte Ariston Group aus Italien kauft das deutsche Wärmetechnik-Unternehmen Centrotec, zu der Marken wie Wolf und Brink gehören.

Der Aufsichtsratschef wird künftig in das Kontrollgremium von Ariston einziehen. (Foto: Centrotec) Centrotec-Gründer, Guido Krass

Rom Für die Ariston Group ist es die größte Übernahme der Firmengeschichte: Die an der Mailänder Börse gelistete Holding mit Sitz in den Niederlanden übernimmt die deutsche Centrotec Climate Systems. Damit wechseln mehrere bekannte Marken den Besitzer: der Wärmepumpenhersteller Wolf, das auf Raumlüfter spezialisierte Unternehmen Brink, der Klimagerätehersteller Pro Klima und der Ventilatorbauer Nedair.

Wie Ariston am Donnerstagabend verkündete, wurde eine bindende Absichtserklärung unterschrieben. 703 Millionen Euro in bar will die mehrheitlich von der italienischen Familie Merloni kontrollierte Gruppe auf den Tisch legen. Im Gegenzug soll Centrotec rund 41 Millionen Aktien von Ariston übernehmen und wäre damit mit rund elf Prozent an der Gruppe beteiligt. Beim aktuellen Börsenwert ist der Deal, der bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, damit mehr als eine Milliarde Euro wert.