Düsseldorf Rund 40 Prozent aller Haushalte in Deutschland liegen in einer Region mit hartem Wasser. Die Folge sind nicht nur Kalkflecken in der Küche und im Badezimmer. Auch brauchen Haushaltsgeräte wegen der Kalkablagerungen mehr Energie und gehen schneller kaputt.

Das Unternehmen Aqon Pure hat dafür eine technische Lösung gefunden. Die Gründer Maximilian und Konstantin Wilk haben ein Gerät entwickelt, das den Kalk im Wasser kristallisiert. Dieses wird nach der Wasseruhr in die Hauptwasserleitung eingebaut. Dadurch setzt sich der Kalk weniger auf Flächen ab.

Doch der Erfolg war anfangs eher mau. Gerade mal 50.000 Euro konnten sie im ersten Jahr nach der Gründung damit umsetzen. Dann aber hatten sie eine Idee, die ihnen die Wende brachte. Statt nur an Installateure zu verkaufen, bauten sie einen Direktvertrieb inklusive Installation über ihre Website auf.

