Mobilität Mittelständler TQ fordert bei kompakten E-Bike-Antrieben Bosch, Brose und Shimano heraus

München Einst waren sie als Seniorenräder verschrien. Inzwischen aber bewegen sich hierzulande Millionen Menschen auf E-Bikes. Selbst hartgesottene Mountainbiker und Rennradfahrer nehmen gerne ein wenig Unterstützung in Anspruch.

Dass sich immer mehr Konsumenten für ein E-Mountainbike oder ein Rennrad mit Elektroantrieb entscheiden, hat nicht zuletzt einen Grund: Es ist kaum mehr zu erkennen, dass die Velos mit einem Motor ausgestattet sind. Als Vorreiter dieses Trends sieht sich der bayerische Elektronikspezialist TQ. „Kleiner, leichter und leiser“ als bisherige Antriebe sei das neue System des Familienunternehmens, sagt Simon Hoffmann, Chef der E-Bike-Sparte von TQ. Vor allem aber böte es „das natürlichste Fahrgefühl“.

Mit dem Radhersteller Trek hat der Mittelständler vom Ammersee jüngst seinen ersten international renommierten Großkunden gewonnen. Die Amerikaner sind begeistert von dem Antrieb. Die Trek-Kollektion mit den Motoren von TQ ist seit Sommer in den Läden.

„Das war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen, die wir je hatten“, sagt Trek-Manager Travis Ott. „Die Nachfrage übersteigt unser Angebot.“ Das ist nicht selbstverständlich, denn die E-Mountainbikes und Elektrorennräder mit TQ-Antrieb sind teuer. Die Spitzenmodelle kosten 14.499 Euro, die günstigste Variante bietet Trek für 6999 Euro an.

TQ tritt mit seinen E-Bike-Antrieben gegen mächtige Wettbewerber an: die milliardenschweren, deutschen Autozulieferer Bosch, Brose und Mahle sowie die japanischen Konzerne Shimano und Yamaha. Marktforscher schätzen den Markt für E-Bike-Antriebe auf rund sechs Milliarden Dollar.

Der Chef der E-Bike-Sparte von TQ setzt auf wachsende Geschäfte. Simon Hoffmann

Doch bei Trek habe man sich aus guten Gründen gegen die große Konkurrenz durchgesetzt, findet Spartenchef Hoffmann: „Wir sind agiler als die Konzerne, aber doch kein Start-up.“ Das Familienunternehmen aus dem Südwesten von München entwickelt und produziert bereits seit 28 Jahren elektronische Baugruppen, Hauptplatinen, Antriebe und Module für Industriekunden aus Branchen wie der Gesundheitstechnik, der Energiewirtschaft und der Luftfahrt.

Für Trek sei das mit ein Grund gewesen, sich auf einen vergleichsweise kleinen und unbekannten Lieferanten einzulassen, so Ott: „Wer Roboter herstellt und die Raumfahrt beliefert, der kann auch Fahrradmotoren bauen.“ Der Kontakt sei auf einer Fachmesse geknüpft worden. Die Deutschen hatten dort ohne vorherige Absprache ein Rad von Trek mit TQ-Motor ausgestellt. Darüber sei man ins Gespräch gekommen.

„Mit Arschlöchern arbeiten wir nicht zusammen“

TQ versteht sich als Technologieunternehmen für Hardware- und Softwarelösungen, entwickelt aber auch komplette Produkte für seine Kunden. In der Regel werden diese unter dem Markennamen der Auftraggeber vertrieben. Mit rund 1900 Mitarbeitern erzielte TQ zuletzt einen Umsatz von 357 Millionen Euro.

Bei den E-Bike-Motoren hat TQ eine große Ausdauer bewiesen. Seit 2008 baut das Unternehmen bereits elektrische Antriebe für Fahrräder – weit vor dem Boom. Der Deal mit Trek könnte nun den Durchbruch bedeuten: Der familiengeführte Konzern aus Wisconsin ist einer der bekanntesten Radanbieter der Welt – und gleichzeitig einer der ungewöhnlichsten.

Denn Trek sucht sich seine Partner sehr sorgfältig aus. „Mit Arschlöchern arbeiten wir nicht zusammen“, heißt es wortwörtlich in einem Buch, das John Burke, der Chef und Eigentümer, über seinen Betrieb verfasst hat. Damit nicht genug. Es kommen bei Trek nur Räder in die Läden, „die wir lieben“, so der Unternehmer.

Die elektrische Unterstützung durch den TQ-Motor soll möglichst zurückhaltend sein. Natürliches Fahrgefühl

Die umfassende Palette an Velos mit TQ-Antrieb deutet daraufhin, dass die Bayern inzwischen das Herz des Unternehmers erobert haben: Trek hat gleich neun verschiedene Modelle mit TQ-Motor im Angebot.

Den sogenannten „HPR50 Motor“ hat TQ im bayerischen Inning entwickelt und produziert ihn dort auch. Fast alle Komponenten dafür kämen aus Europa, beteuert Spartenchef Hoffman. „HPR“ steht dabei für Harmonic-Pin-Ring-Getriebe. In dem Motor befinden sich dem Unternehmen zufolge drei konzentrisch angeordnete Präzisionsbauteile, ein elliptisches Wälzlager, ein flexibles inneres Zahnrad und ein äußeres Zahnrad. Die Konstruktion ist TQ zufolge gegenüber klassischen Zahnradgetrieben und Riemenantrieben „kompakter, leistungsstärker, harmonischer und haltbarer“.

Das Geschäft mit E-Bikes ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Noch 2011 wurden in Deutschland lediglich 330.000 Elektrofahrräder verkauft. Im vergangenen Jahr waren es bereits zwei Millionen. Der Absatz an herkömmlichen Rädern hingegen ist im selben Zeitraum um eine Million auf 2,7 Millionen geschrumpft. Trek stellt E-Bikes unter anderem an seinem Standort Hartmannsdorf in Sachsen her.

TQ baut den HPR50 in Inning am Ammersee. Gebaut in Deutschland

Wie attraktiv das Geschäft mit E-Bike-Antrieben ist, hat sich im Juni gezeigt: Da übernahm der Sportwagenhersteller Porsche die restlichen Anteile am Start-up Fazua. Zuvor hatten sich die Stuttgarter bereits mit 20 Prozent beteiligt. Wie TQ hat sich auch Fazua, eine junge Firma aus der Nähe von München, darauf spezialisiert, besonders leichte und kompakte Motoren zu bauen. Vor Jahresfrist hat Porsche zudem den kroatischen E-Bike-Produzenten Greyp geschluckt.

TQ rechnet mit Boom der Premiummodelle

Ein Verkauf der E-Bike-Sparte kommt für TQ nicht infrage. Vielmehr will Bereichsleiter Hoffmann das Geschäft ausbauen. Der ganz große Boom der Elektroräder sei zwar vorüber, so der Manager. Das gelte aber nicht für die Premiummodelle, in denen die TQ-Motoren stecken.

Bislang durfte Trek den „HPR 50 Motor“ exklusiv verwenden. Inzwischen ist das Aggregat auch bei der österreichischen Marke Simplon erhältlich.

Trek-Manager Ott geht derweil davon aus, dass die jüngst vorgestellte Kollektion nur der Anfang einer langjährigen Partnerschaft ist. „Wir haben da viele Ressourcen reingesteckt und wollen mit TQ in jedem Fall weitermachen.“

