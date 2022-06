Modehandel Schlechtere Verbraucherstimmung: Zalando streicht Prognose zusammen

Das Modeportal warnt vor deutlich geringerem Wachstum im zweiten Quartal. Im schlechtesten Fall könne der Umsatz stagnieren.

Der Onlinehändler hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. (Foto: imago images/Michael Gstettenbauer) Zalando

Düsseldorf Der Dax-Konzern Zalando hat seine Prognose korrigiert. „Zalando geht nun von makroökonomischen Herausforderungen aus, die länger anhalten und intensiver sein werden als zunächst angenommen“, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend nach Börsenschluss. Bisher hat Zalando ein Wachstum am unteren Ende einer Spanne von zwölf bis 19 Prozent in Aussicht gestellt. Anfang Mai war Europas größtes Modeportal noch von einer Erholung der Verbraucherstimmung ausgegangen.

Für das zweite Quartal 2022 erwartet das Unternehmen nun ein geringeres Umsatz- und Gewinnwachstum als bisher auch von den Analysten prognostiziert. Der Umsatz könne sogar stagnieren oder bestenfalls um drei Prozent auf 10,7 Milliarden Euro wachsen. Das bereinigte Ebit soll zwischen 180 und 260 Millionen Euro liegen. Man sei aber profitabel im zweiten Quartal, heißt es in der Mitteilung weiter.

Co-CEO Robert Gent sagt: „Während das aktuelle Umfeld zwar unsere finanzielle Entwicklung negativ beeinflusst, bleiben unsere Strategie und langfristigen Ziele unverändert.“